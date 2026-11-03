Аутоимунные, редкие и дегенеративные: от каких болезней изобретают препараты в России

Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В Москве проходит конгресс «Национальное здравоохранение 2026», организованный Росконгрессом. Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России рассказал об особой роли российских университетов в здравоохранении нашей страны.

— Университеты — это уникальные организации, в рамках которых, на мой взгляд, можно создавать абсолютно новые прорывные технологии, которые сегодня нигде не используются. В частности, биотехнологии. Мы много общались с руководством биотехнологических компаний и стало понятно, что компании могут выпустить партии препаратов, но создать новую технологию — это не к ним. В этом роль медуниверситетов. У нас в стране работает серьезная программа «Приоритет 2030», благодаря которой у медиков и ученых есть возможность выходить за рамки запланированных мероприятий, взаимодействовать с производителями. Но это не только уникальная возможность, но и ответственность, — считает Сергей Лукьянов.

Ректор рассказал, что при попытке создать препараты для лечения аутоиммунных заболеваний ученые университета предложили подход, который не использовался ранее нигде в мире: они вычислили уникальные маркеры Т-клеточных рецепторов у клеток, которые и атакуют собственный организм. Это дало уникальную возможность для прицельного уничтожения этих клеток — патологических Т-лимфоцитов.

И возможность создать инновационный препарат, который помогает контролировать неизлечимые болезни, выводить человека в ремиссию. В частности, это касается лечения болезни Бехтерева. Причем Сергей Лукьянов стал первым человеком, кто испытал этот препарат на себе (ректор Пироговского университета уже много лет страдает болезнью Бехтерева — анкилозирующим спондилоартритом).

— Наша разработка заинтересовала компанию BIOCAD, и мы вместе создали препарат сенипрутуг. В 2024 году его получил по ОМС первый пациент. Бесплатно. Пока наша разработка — единственная в мире на данный момент. Правда, знаю, что сейчас уже начали создавать его клоны, в частности в Японии, Америке.

В целом, по мнению Сергея Лукьянова, будущее — за персонификацией лечения. Препараты широкого профиля, базовые технологии «для всех» (антибиотики, препараты от давления) во многом себя исчерпали. Он упомянул генотерапевтические препараты, которые разрабатываются в том числе и в нашей стране для лечения редких (орфанных) генетических заболеваний. Технология разработки препарата под каждого конкретного человека с его уникальным геномом — очень недешевая. Но тем не менее она востребована во всем мире.

— Сейчас в нашем университете строится Научно-производственный центр для создания генотерапевтических препаратов, необходимых тем детишкам, которые лечатся в российских больницах. Запланированная мощность будет измеряться десятками, примерно 40–50 препаратов в год. И по нашим расчетам, это вполне реально — в пределах 3–5 месяцев создавать новый генетический препарат, и при упрощенной схеме и опоре на новую регуляторику, которая создается Министерством здравоохранения, мы сможем предлагать это лечение как нашим гражданам, так и нуждающимся зарубежным пациентам. Запуск производства запланирован в 2027–2028 году.

Благодаря таким препаратам можно будет спасти десятки маленьких пациентов, которые раньше считались неизлечимыми.

Также Сергей Лукьянов напомнил об очень перспективной разработке ученых Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН: новом пептидном препарате, который может блокировать образование бета-амилоидов — бляшек, которые образуются на начальных стадиях болезни Альцгеймера. Пройдена первая стадия клинических испытаний, в ходе которых выяснилось, что препарат способен бороться не только с болезнью Альцгеймера, но и другими заболеваниями.

Этот тетрапептид не позволяет нейронам участвовать в патологических сигналах, вызванных нейровоспалениями. В перспективе «это открывает широчайшие горизонты для использования этого препарата для самых разных заболеваний — от деменции и Паркинсона до нейтротравм и депрессии», отметил Сергей Лукьянов.

Вторая стадия испытаний уникального российского препарата стартует в следующем году.

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