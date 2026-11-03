«Русский код»: как нейросети и филология помогают раскрывать тайны русских поговорок

В «Комсомольской правде» рассказали о новом просветительском проекте «Русский код»

Мы ежедневно используем десятки устойчивых выражений, не задумываясь об их происхождении. Иногда даже и об их истинном смысле. А ведь за каждым фразеологизмом скрывается многовековая история, быт и мудрость предков. Но как донести такое богатство до современной молодёжи?

Именно этой теме была посвящена пресс-конференция «Русский код»: как нейросети и филология помогают расшифровать тайны русских поговорок», где авторы и гости подводили итоги проекта, а также искали ответы на важные вопросы. Например, понимаем ли мы смысл поговорок?

— Иногда фразеологизмы мы воспринимаем автоматически, — отмечает актриса АБДТ им. Г. А. Товстоногова Мария Сандлер. — Нам кажется, что мы понимаем какое-то выражение. Но когда его нужно объяснить — выясняется, что это не так и просто. А мультики «Русского кода» как раз сбивают этот автоматизм восприятия.

Например, знали ли вы, что в выражении «Гол как сокол» нет никакого сравнения с птицей?

Но встаёт вопрос: а нужно ли в 21 веке знать значение пословиц и поговорок, используют ли их вообще сегодня? Оказалось, что таким же вопросом недавно задались и социологи.

— Очень хорошо и актуально выбрана тема, — отмечает шеф-редактор службы интернет-вещания RT на русском Наталья Вороная. — На днях социологи провели опрос, согласно которому около 50% жителей Москвы так или иначе используют в своей речи пословицы и поговорки. Это очень высокий процент.

К примеру, вы точно слышали выражение «зарубить на носу». А знали ли, что речь идёт про настоящие зарубки, но не про тот самый нос?

О важности образовательного контента говорят в том числе итоговые цифры проекта! Более 5 млн просмотров и более 500 комментариев. И зрители просят нас не останавливаться!

— Чем богаче ваш язык — тем он интереснее, — добавляет педагог по ораторскому мастерству Алина Артюкова. — Если вы в своей речи можете использовать и «сикс севен», и русскую пословицу — тем круче вы и богаче ваша речь.

Также на конференции прозвучало мнение, что именно пословицы и поговорки несут в себе гораздо больший смысл, чем красивое высказывание.

— Это то, что нам помогает друг другу понимать, — отмечает ректор Международного Евразийского университета медиакоммуникаций Лидия Малыгина. — Страна — многонациональная. А русский язык — то, что позволяет нам не распасться и устоять в самые сложные времена.

А многие фразы связывают нас даже с древними цивилизациями! Например, хвостатый из выражения «собака на сене»

Так можно ли объединить богатый культурный код и искусственный интеллект так, чтобы получить достоверный и качественный контент?

— Искусственный интеллект — это помощник, — отмечает главный редактор «КП-ТВ», руководитель проекта Александра Абдулкеримова. — Естественно, мы ни в коем случае не должны им заменять собственные мысли. ИИ нам помогает создавать контент, который помогает зрителю изучать русский язык.

В свою очередь заместитель руководителя Мастерской новых медиа Сергея Леваненков отметил, что работать в нейросетях с российским культурным кодом не только можно, но и нужно.

— Медийщики сейчас выступают воспитателями искусственного интеллекта, — считает Леваненков. — Мы сейчас в основном всё создаём с использованием западных моделей. И когда мы загружаем в нейросеть российские данные, мы обогащаем базу данных западных и восточных моделей нашими данными и нашим культурным кодом.

В финале конференции прозвучал главный вопрос: может ли искусственный интеллект привести к тому, что люди просто перестанут пользоваться собственными мозгами?

— Люди, которые не горят желанием пользоваться своими мозгами, существовали всегда. Ещё задолго до появления искусственного интеллекта, — рассуждает креативный продюсер проекта, автор сценария «Русского кода» Арсен Абдулкеримов. — Так что опасаться искусственного интеллекта не стоит. Он лишь помогает понять, кто хочет пользоваться мозгами, а кто — нет.

Проект «Русский код» подошёл к концу. Но русский кот с вами не прощается!

«Русский код»: подводим итоги

Всего в рамках проекта «Русский код» вышло 30 роликов про поговорки, пословицы и известные фразы! И посмотреть их можно в удобных мессенджерах и социальных сетях «Комсомольской правды».