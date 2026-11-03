Танцы с шашкой спасли жизнь корейцу: Кенхо Шим переехал в Россию и хочет стать казаком

Кенхо Шим появился в редакции «Комсомолки» с кубанкой и самодельной шашкой. Фото: Иван МАКЕЕВ.

«Потрясающие кадры, пересматривала несколько раз. Я плачу вместе с вами!» - комментирует россиянка в соцсети. 34-летний Кенхо Шим приехал в Москву из Южной Кореи. На видео он идет по самой обычной улице к дому советской постройки. И буквально рыдает от радости.

Но еще больше эмоций вызывают другие ролики Кенхо. Вот в корейской пещере на побережье он поет «Ойся ты, ойся, ты меня не бойся». Вот в кубанке и черкеске виртуозно вращает шашками. И пляшет вприсядку на площади Сеула.

Впору задуматься от реинкарнации: на родине Кенхо внезапно влюбился в казачью культуру. Сам научился петь, танцевать, вращать шашками. Это увлечение даже помогло ему выжить после тяжелой болезни.

В Корее Кенхо при любой возможности демонстрировал умение танцевать по-русски. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Отказывая себе во всем, кореец накопил на учебу в МГУ. Месяц назад прилетел изучать русский. Ну а «Комсомолка» позвала его в гости.

ФУРОР ВПРИСЯДКУ

- Думаю, я в Корее такой один, ярый фанат казачьей культуры, - смущенно улыбается Кенхо во время разговора с корреспондентом KP.RU. С собой он принес любимую кубанку с красным верхом и самодельную шашку.

- Ваша семья как-то связана с Россией?

- Нет. Моя семья - это мама, папа и старшая сестра. Детство у меня было непростым. В Корее очень высокая конкуренция в образовании, учиться тяжело. Если учишься плохо, наказывают. Мне учеба давалась непросто, так частенько доставалось от родителей.

- Какие в Корее стереотипы о русских?

- Многие корейцы уверены, что русские холодные и неприступные, много пьют, особенно водку. На мой взгляд, в Корее пьют гораздо больше!

- Откуда вы узнали о казаках?

- Лет в 8 я играл в «Тетрис». В конце уровня появлялся казак, пляшущий вприсядку, мне это очень понравилось. Потом я увидел фото Кремля, Красной площади и подумал: что это за место? Захотелось там побывать. И я стал узнавать все больше о русских и казаках.

Петь и танцевать я учился по роликам в Сети, стал выкладывать собственные видео. Россияне давали советы в комментариях, так я совершенствовался. А потом смог съездить в Иркутск, в школу фланкировки (зрелищных упражнений с шашкой - Ред.)

- Что близкие говорили об этом увлечении?

- Сначала отнеслись как к странности. Но со временем начали уважать мою целеустремленность. Один друг даже попросил сплясать вприсядку на его свадьбе. Это был фурор!

- Как пришла идея вырезать шашку из дерева?

- Нужна была разборная, чтобы помещалась в чемодан. Пришлось самому придумать конструкцию.

ЧУТЬ НЕ УМЕР ОТ ПЕРЕРАБОТОК

- На вашем рабочем месте висела репродукция Репина - «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» . Кто вы по профессии?

- 10 лет был политическим журналистом, освещал деятельность парламента - Национальной ассамблеи. На президентских выборах приходилось трудиться особенно много, по 90 часов в неделю. Однажды я потерял сознание на работе и очнулся в больнице. Диагностировали сепсис - иммунная система дала сбой. И начались проблемы с сердцем. В корейских СМИ многие сталкиваются с тяжелыми последствиями переработок и стресса.

Так выглядел обеденный перерыв Кенхо Шима в Корее. От переработок он попал в больницу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Меня лечили два месяца, предстояла трехчасовая операция - причем на это время сердце останавливают. Я не знал, выживу ли. И подумал, что если уж суждено умереть, то до этого я должен побывать в России, познакомиться с настоящими казаками.

- Вы отложили операцию и поехали в Иркутск?

- Да, в январе 2023 года на две недели. Там я был счастлив! Очень понравилась природа, кухня, а главное - люди. Я тогда понял: если бы не болезнь, я, вероятно, так и продолжал бы работать, откладывая мечту. Возможно, испытание было послано для того, чтобы я наконец ее осуществил.

- Как прошла операция?

- Хорошо. Обычно после нее пациент находится на ИВЛ, но, когда я очнулся, никаких трубок не было. Врач сказал, что я сразу начал дышать самостоятельно и уточнил, не спортсмен ли я. Думаю, помогли казачьи танцы.

В Южной Корее казачьей культурой не увлекался больше никто, а вот в Японии Кенхо (справа) нашел такого человека. Они встретились и вместе сплясали с шашками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

БЕССОННИЦА ИСЧЕЗАЕТ

- Когда решили учиться в Москве?

- После операции и решил. Мне был 31 год, я понимал, что другой шанс может уже не представиться. Ради поездки пришлось подрабатывать мытьем посуды в кафе. И я наконец накопил денег.

- Почему на видео вы плакали?

- Не мог поверить, что буду учиться тут целый год. Все время спрашивал себя: неужели это правда?! Вот и не совладал с эмоциями.

В свой первый день в Москве Кенхо плакал от радости. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

- Общежитие МГУ вы называете домом мечты. Это правда лучше квартиры в Сеуле?

- Я смотрел много видео о старых советских домах, и они казались мне уютными. Было интересно, каково жить в такой квартире. Общежитие оказалось почти идеальное. Да, в советском стиле, но там очень комфортно.

До переезда я долго страдал от бессонницы и атопического дерматита. А в Москве бессонница исчезла. Я перестал принимать снотворные, которые раньше пил каждый день. Проблемы с кожей тоже прошли!

НЕ ОЖИДАЛ, НО ПОЯВИЛАСЬ ДЕВУШКА

- В Москве уже есть любимые места?

- Больше всего нравятся парки и леса. Каждую неделю мы с моей девушкой идем в парк любоваться осенью. Свет на деревья так красиво падает!

- Всего месяц тут - и обзавелись девушкой?

- Да, сам не ожидал, что так получится. Сначала мы просто подружились, ходили гулять. И вот теперь встречаемся.

- Как вам московское метро?

- Станции - произведения искусства. Представляешь себя то в Риме, то в Греции! А главное, оно очень быстрое.

- Вы показали обед в обычной столовой и заметили, что селедка - это невероятно вкусно, а глоток ухи будто погрузил вас в горячий источник…

- Возможно, это прозвучит странно, но я ни капли не скучаю по корейской еде.

Кенхо Шим приехал в Москву из Южной Кореи. Фото: Иван МАКЕЕВ.

ЧТО ТАКОЕ «ЧОН»?

- В корейской культуре есть понятия, которых нет в русской?

- Существует понятие «чон» - чувство общности, душевность, внимание к другим людям. Но в последнее время в Корее я редко с этим сталкивался. В России все по-другому. То есть понятия нет, а теплота есть.

- Какие планы после года учебы?

- Я уже ищу возможность остаться. Конечно, было бы хорошо и дальше учиться, но у меня стали появляться мысли о женитьбе - поэтому, наверное, лучше подыскать работу. Мне даже неважно, чем заниматься: хоть мыть посуду, хоть работать на фабрике.

- Что было бы важно корейцам понять о русских?

- Общее у нас - любовь к танцам, песням. И полная отдача на пути к цели. А важное отличие русских в искренности. Вы обычно все говорите прямо. Не ходите вокруг да около, не говорите полунамеками. А просто выражаете то, что думаете.

КУБАНКИ ДОСТОИН

В Сеуле Кенхо не мог позволить себе настоящую кубанку, она на наши деньги стоила 10 000 рублей. Поэтому он наклеивал полоски скотча крест-накрест на круглую шапку из синтетики.

А здесь наконец купил. Но вдруг засомневался: имеет ли право ее надевать, он же не казак?

Сомнения корейца развеяли встреченные на музыкальном фестивале казачьи певцы, увидев его танец с шашкой. «Носи, молодец, - сказали, - Достоен!»

Кореец Кенхо Шим на фестивале народной песни в Москве познакомился с казаками и удивил их танцем с шашкой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Кенхо пишут в соцсетях со всей России.

«Добро пожаловать, брат! Божьего тебе благословения»

«Я живу в Ростове. Приезжайте, могу покатать по всему Югу!»

«Ждем вас в Петербурге, готовы показать город».

«Наше казачье общество решило подарить тебе шашку».

А насчет слез одна женщина призналась: «Господи, как я понимаю этого человека. Я сама из Латвии и вы бы знали, сколько я ревела, когда приехала в Россию. Просто от осознания того, что я наконец здесь, от счастья.

Я жила в Европе, Америке, даже в Мексике. Но только тут мое сердце успокоилось».

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