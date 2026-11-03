Юля Гаврилина обругала поклонницу за дорогой подарок: «Ты больная вообще, сумасшедшая?»

Певица и блогер Юля Гаврилина оказалась в центре скандала после встречи с преданной поклонницей Фото: Евгения ГУСЕВА.

Певица и блогер Юля Гаврилина оказалась в центре скандала после встречи с преданной поклонницей. Девушка по имени Ульяна преподнесла знаменитости необычный сюрприз - персональный виниловый проигрыватель. Однако вместо привычного «спасибо» услышала от кумира целую серию эмоциональных оскорблений. Правда, сама артистка уверяет, что говорила так с любовью, а затем крепко обняла фанатку и поблагодарила ее.

Видео с этой встречи вызвало бурную реакцию в соцсетях. На записи Гаврилина сначала не может поверить в происходящее и буквально засыпает Ульяну резкими словами: «Ты дура, больная вообще, сумасшедшая?», «Ты что, вообще с ума сошла?», «Ты что, офигела?». Позже блогер несколько раз уточняет, что не хочет обидеть поклонницу. «Это я с любовью говорю», - поясняет Юля.

Когда первые эмоции немного улеглись, звезда уже открыто выразила восхищение поступком девушки. Она обняла Ульяну, поблагодарила за внимание и призналась, что подарок действительно ее тронул. «Просто я тебя обожаю. Какая ты молодец. Спасибо, что ты меня так любишь. Мне реально очень приятно, правда», - сказала Гаврилина.

Когда первые эмоции немного улеглись, звезда уже открыто выразила восхищение поступком девушки и обняла ее Фото: Кадр видео.

Однако далеко не все зрители увидели в этой сцене дружескую перепалку. Многие решили, что даже искреннее удивление не оправдывает подобные выражения в адрес человека, который потратил время и силы на подготовку сюрприза. В комментариях пользователи обратили внимание прежде всего на резкость первой реакции артистки.

«Сколько ужасных оскорблений»; «Действительно человек дарит от души, а его оскорбляют вместо спасибо»; «Ненавижу такую реакцию, я бы, наверное, заплакала от такой реакции»; «Пассивная агрессия», - возмущаются комментаторы.

Сама Ульяна, впрочем, не считает произошедшее поводом для скандала. Поклонница публично поддержала Гаврилину и призвала остальных не обижаться за нее и не искать оскорблений там, где их нет.

К слову, недавно KP.RU пообщался с Юлей Гаврилиной о ее планах на собственное жилье. Певица призналась, что пока живет в съемной квартире, хотя мечтает приобрести свою. Единственная недвижимость, которую она уже купила, - дом для родителей. «Я переехала в новую квартиру, но она пока что съемная. Пока у меня свой только дом, который купила родителям. Конечно, очень хотелось бы купить квартиру», - поделилась артистка.

С выбором будущего жилья Юля пока не определилась: она пытается представить идеальную квартиру, продумывая ее расположение, площадь и интерьер. При этом мама певицы подталкивает ее к другому варианту - частному дому неподалеку от родителей в Подмосковье.

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