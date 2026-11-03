«Снизить вес можно и без уколов!»: Оксану Самойлову раскритиковали за экстремальное похудение

Оксана Самойлова решила сбросить 6 кило на уколах для диабетиков. Фото: Алина ЧЕРНОВА.

Блогер Оксана Самойлова рассказала подписчикам, что поправилась на 4 килограмма и самостоятельно похудеть у нее не получилось.

Оксана решила колоть препарат, который прежде всего используют диабетики.

Экс-участница реалити-шоу «Выжить в Дубае» поделилась с подписчиками, что поправилась на стрессе и сейчас весит 62 кг, а ее обычный вес — 58 кг. «Это вес, в котором я чувствую себя хорошо и комфортно. А хочу весить 56 кг», — заявила в своих соцсетях Самойлова.

Оксана рассказала, что обратилась к эндокринологу, который ей и посоветовал худеть на инъекциях, которые используют диабетики. «Я в шоке. Я думала, что эти препараты для людей с очень большим избыточным весом, которые хотят похудеть на 20, 30 или 100 кг», — удивилась блогер.

Подписчики раскритиковали модель, мол, что за ерунда, какой смысл при нормальном весе использовать столь серьезный препарат.

Звездный нутрициолог Надя Шарк тоже полагает, что Оксана могла похудеть и без пептидов стройности.

Звездный нутрициолог Надя Шарк Фото: личный архив.

-У Оксаны Самойловой, на мой взгляд, дело может быть не только в питании и дисциплине, но и в реакции организма на сильный стресс, - считает нутрициолог Надя Шарк. - Оксане 38 лет, у неё четверо детей, плюс серьёзные эмоциональные переживания. И здесь важно учитывать также гормональный фон. После 35 лет у женщин постепенно могут начинаться гормональные изменения, которые влияют на сон, самочувствие и вес. Поэтому девушкам в возрасте около 40 лет часто становится сложнее снизить вес привычными методами, которые раньше работали на ура.

Один из возможных вариантов связан с колебаниями эстрогена и прогестерона. На этом фоне у некоторых женщин появляется задержка жидкости, отёчность и колебания веса. А при снижении уровня эстрогенов со временем может меняться распределение жира: он начинает активнее откладываться в области талии и живота, даже если общий вес изменился незначительно.

Я могу предположить, что Оксане сейчас не нравится именно её живот. Возможно, она замечает изменения в фигуре, которых раньше не было, и привычные способы вернуть форму уже не дают такого быстрого результата.

Оксана привыкла всегда поддерживать свою фигуру и быть идеальной. Фото: Алина ЧЕРНОВА.

Отдельно я бы обратила внимание на кортизол, гормон стресса. При длительном стрессе могут усиливаться аппетит, тяга к сладкому, нарушаться сон. И человеку действительно становится сложнее контролировать питание и снижать вес привычными методами.

А Оксана привыкла всегда поддерживать свою фигуру и быть идеальной. И сейчас, скорее всего, просто не готова уделять слишком много времени приведению себя в привычную форму, так как временных и физических ресурсов требуется гораздо больше. Поэтому хочется пойти по пути наименьшего сопротивления и поставить укол, который многое сделает за тебя.

Снизить вес на 6 кг можно и без уколов. На мой взгляд, при отсутствии ожирения и других медицинских показаний такие препараты не оправданы.

Но сил и времени это может занять больше, чем в более молодом возрасте.

Уколы действительно могут значительно снижать аппетит. Но они не решают проблемы со стрессом, сном и пищевыми привычками. Поэтому в ситуации Оксаны я бы в первую очередь работала с питанием, восстановлением после стресса и оценкой гормонального здоровья, а не начинала с препаратов, - сказала в беседе с KP.RU нутрициолог Надя Шарк.

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