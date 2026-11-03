VK запускает просветительские проекты ко Дню народного единства: интерактивное путешествие по миру, народный фотомарафон и «Культурный код России»

Новости Mail при поддержке медиапроектов Леди Mail, Спорт Mail и Дети Mail выпустили проект «Культурный код России», посвященный живым традициям народов нашей страны.

VK изучила* культурные предпочтения российских пользователей и выяснила, какой контент объединяет жителей разных регионов страны. Исследование проведено на основе данных VK AI Researcher и охватило почти 100 млн пользователей VK в России.

Самый популярный жанр в музыке — поп: он занимает первое место во всех регионах, его слушают 43% пользователей по всей стране. На втором месте — хип-хоп и рэп (около 32%), тройку лидеров замыкает рок (27%). Главный артист — Баста: он стал самым прослушиваем исполнителем 87 из 89 регионов, а в среднем его слушает около 12% аудитории каждого региона. Также в тройку лидеров вошли ZIVERT и MIA BOYKA – их песни слушают 9% и 8% жителей по всей стране соответственно.

В играх лидер один — Warface: игра занимает первое место в каждом регионе России, на втором месте по популярности Atomic Heart – его выбирают геймеры в 85 регионах страны.

В видео особенно заметны общие для страны хиты. Клип «Дима, мы всегда в тебя верили!», в котором Клава Кока на VK Fest в Казани спела для Димы Масленникова, занял первое место по охвату в 69 регионах.

Среди блогеров также есть общие лидеры: Влад Бумага А4 занимает первое место по охвату в 61 регионе. В тройку лидеров также вошли Анна Немченко и Дима Масленников – они стали одними из самых популярных блогеров в 57 и 42 регионах соответственно.

К празднику VK подготовила специальные просветительские и образовательные проекты. В честь праздника, 4 ноября, VK подсветит купол своего офиса в Санкт-Петербурге в Доме Зингера в цвета российского флага.

VK Культура совместно с Российским этнографическим музеем подготовили интерактивное путешествие по миру традиций России. На каждую букву алфавита чат-бот сообщества музея ВКонтакте предлагает познакомиться с одним понятием: от самых узнаваемых символов традиционной культуры до уникальных предметов из коллекции одного из крупнейших этнографических музеев России.

Одноклассники запускают народный фотомарафон, где пользователи смогут делиться снимками родных и друзей, семейных встреч и любимых мест, а также проведут акцию с вопросами о благодарности и взаимопомощи — пользователи расскажут, кому и за что они благодарны и какие традиции особенно дороги их семьям. Авторы ОК и популярные артисты поделятся личными историями о дружбе и поддержке, а в соцсети появятся тематические рамки для фото, ИИ-аватарки и подарки.

Дзен запустил тематический канал об истории праздника и культурных традициях народов России. В нём собраны публикации авторов, материалы о символах праздника и подборки мероприятий в регионах. Кулинарные авторы поделятся национальными рецептами пирогов, а участники конкурса статей расскажут о семейных традициях. Также в канале пройдет прямая трансляция праздничного концерта в Нижнем Новгороде — Дзен выступит эксклюзивным онлайн-партнёром.

Новости Mail при поддержке медиапроектов Леди Mail, Спорт Mail и Дети Mail выпустили проект «Культурный код России», посвященный живым традициям народов нашей страны. Пользователей ждет интерактивное путешествие, в котором они смогут узнать о традиционной одежде, играх, гастрономии, народных промыслах, сказках и преданиях, характерных для разных регионов России. Важная часть проекта посвящена русскому языку и приурочена к 225-летию Владимира Даля.

*исследование основано на обезличенных данных пользователей во всех регионах России. Анализ проводился по активности с мая по сентябрь 2026 года (музыка, видео и клипы), а также по данным о подписках и играх на конец сентября.