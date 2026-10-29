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Общество29 октября 2026 20:41

"В объятиях семьи": что стало причиной смерти звезды "Людей Икс" Патрика Стюарта

Причиной смерти звезды "Людей Икс" Стюарта стала продолжительная болезнь
Мария ПАНЮТИНА
Актер Патрик Стюарт

Актер Патрик Стюарт

Фото: REUTERS.

Причиной смерти британского актера Патрика Стюарта стала непродолжительная, но тяжелая борьба с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Умер Патрик Стюарт

"Его держали в своих объятиях семья и друзья, вокруг звучали живая музыка, молитвы, слезы, смех и те глубокие эмоции, которые только он мог вызвать после подаренной нам всем жизни", - отметила представительница актера Келли Буш Новак.

Причина смерти Патрика Стюарта

Стюарт скончался 29 октября в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Всемирную известность ему принесли роли капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение" и профессора Чарльза Ксавьера в серии фильмов "Люди Икс".

Ранее KP.RU сообщал о смерти российского актера театра и кино Владимира Курочкина. Он был известен зрителям по сериалу "С чего начинается Родина". Курочкин ушел из жизни на 42-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.