Актер Патрик Стюарт Фото: REUTERS.

Причиной смерти британского актера Патрика Стюарта стала непродолжительная, но тяжелая борьба с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Умер Патрик Стюарт

"Его держали в своих объятиях семья и друзья, вокруг звучали живая музыка, молитвы, слезы, смех и те глубокие эмоции, которые только он мог вызвать после подаренной нам всем жизни", - отметила представительница актера Келли Буш Новак.

Причина смерти Патрика Стюарта

Стюарт скончался 29 октября в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Всемирную известность ему принесли роли капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение" и профессора Чарльза Ксавьера в серии фильмов "Люди Икс".

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