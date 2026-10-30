Геннадий Онищенко оценил идею поощрять работающих бабушек и дедушек за уход за внуками

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ.

В России предлагают ввести поощрительную систему для бабушек и дедушек, которые работают и одновременно ухаживают за своими внуками. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС. «Для работающих бабушек и дедушек, ухаживающих за своими внуками, необходимо предусмотреть начисление максимального пенсионного коэффициента – 10 баллов». «Надбавка к пенсии должна быть на уровне не менее 10%»,- добавил Рыбальченко. Таким образом, пожилые люди смогут одновременно получать не только трудовой, но и страховой стаж.

Другой представитель Общественной палаты Владислав Гриб предлагает предоставлять бабушкам и дедушкам двухнедельный оплачиваемый отпуск по уходу за малышами.

Депутат Госдумы РФ Нина Останина поддержала идею, считая ее проявлением уважения государства к старшему поколению.

- Геннадий Григорьевич, обращаемся к вам не только как к известному ученому, доктору, но и дедушке 12 внуков. Как вы считаете, насколько эти предложения вразумительны?

- Термин «вразумительный» не совсем подходит. Самое главное, что Общественная палата проявляет неподдельную заботу о будущем не дедушек и бабушек, а внуков. Потому что, конечно же, воспитание здоровых детей для будущей России - наиважнейшая задача государства. И роль бабушек и дедушек в этом процессе трудно переоценить. Кто из нас не вспоминает с теплом бабушкины сказки на ночь и блинчики с вареньем, дедушкины рыбалки или гонки на велосипедах! Кто не получал поддержку и понимание от бабушек и дедушек в трудной ситуации, о которой ну никак нельзя было рассказать маме и папе?

Воспитание внуков – это не просо удовольствие для пожилых людей, но и труд. И это справедливо, если он будет отмечаться государством в некоем денежном эквиваленте.

Другое дело, пока непонятно, в какой стадии это сейчас находится. Это мечты? Или уже проработанные, рассматриваемые, прежде всего, на уровне, естественно, правительственных структур, предложения?

- Идея.

- Ну, в любом случае, даже если это еще пока пожелания уважаемых членов Общественной палаты, это уже хорошо. Капля камень точит, и если они дойдут когда-то до реализации, это будет правильно. Другое дело - самый банальный и самый ожидаемый вопрос, который любит задавать Минфин: а где взять деньги? Деньги находить надо. А если это реализуется в обозримом будущем, то будет неплохо.

- Мы, как дедушка с бабушкой, с вами абсолютно солидарны и согласны. Спасибо, Геннадий Григорьевич.

- Я думаю, как только Минфин прослышит о нашей с вами солидарности, он тут же из закромов своих достанет энную сумму, дедушки и бабушки, в том числе, вздохнут с облегчением. Да?

- Не знаю, пока еще не пробовали.

- Вздыхать не пробовали?

- Ну, да. У нас четверо внуков, будем ждать положительного решения вопроса.

- Синхронизировать вздохи.

-Да!

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