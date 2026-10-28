Ну, за внуков! Общественная палата предложила выплачивать бабушкам и дедушкам по 10 тысяч рублей

В Общественной палате предложили в День бабушек и дедушек (отмечается 28 октября) выплачивать пожилым людям, у кого есть внуки, по 10 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Российских бабушек и дедушек взбудоражили и лишили сна. И сделал это замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. В День бабушек и дедушек (оказывается, есть такой и отмечается он 28 октября) он предложил выплачивать пожилым людям, у кого есть внуки, по 10 тысяч рублей. По его словам, размер выплаты можно увязать с количеством внуков, сами выплаты могут быть как государственными, так и корпоративными. «Они (дедушки и бабушки — Ред.) отдают время и силы воспитанию внуков — нашего будущего», — сказал Гриб (цитируется по ТАСС).

Кто ж против! Надо сказать, что Общественная палата не имеет права законодательной инициативы. Но она может отправить свое предложение в Госдуму, и профильный комитет исследует вопрос со всех сторон. Есть ли шанс у такого предложения?

— Дополнительные меры поддержки старшего поколения — это хорошо, но надо понимать, где взять ресурсы на это, — сказал KP.RU экс-депутат Госдумы Ярослав Нилов, в течение 10 лет возглавлявший комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. — И почему только бабушек и дедушек? А если у родителей единственный сын погиб на СВО, и они по этой причине не могут иметь внуков? Считаю, что помощь нужна всем нуждающимся пенсионерам.

Ярослав Нилов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Именно нуждающимся, подчеркнул экс-депутат.

— У нас есть довольно состоятельные бабушки и дедушки — предприниматели и даже олигархи, люди на высоких зарплатах, с высокими доходами, чиновники как бывшие, так и действующие, люди, получающие дополнительные выплаты от государства как бывшие депутаты, — продолжил Нилов. — Им эти деньги особо не нужны. Понятно, что это небольшой процент, но все равно надо не веерно выделять средства, а адресно, с учетом социальной справедливости. Например, тем пенсионерам, которые получают доплату до прожиточного минимума, такая помощь точно лишней не будет.

Если предложение «за бабушек» поступит в Госдуму, то шансов на принятие соответствующего закона немного.

— Исходя из того, что ранее предлагали наш комитет, например, выплаты за продолжительный брак, выплаты семьям, у которых дети идут в первый класс, продовольственные сертификаты — все это сталкивалось с серьезными бюджетными расходами, — напомнил экс-глава думского комитета по труду. — И правительство из-за того, что требовалось дополнительное финансирование, чаще всего занимало отрицательную позицию.

Но и нельзя сказать, что все ушло как вода в песок. Добрая идея о выплатах за долгий брак хоть и не стала федеральным законом, но многие регионы делают своим жителям такие подарки — как правило, тем, кто прожил вместе 50 и более лет.

Выплаты родителям первоклашек на федеральном уровне применялись только в 2021 году. А некоторые регионы платят.

Так что и дедушки с бабушками могут получить от региональных властей подарок на их «профессиональный» праздник. И купить на него конфет внукам или сводить их в зоопарк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ноябрьские пенсии выплатят заранее»: Кому и когда придут деньги от Социального фонда

«Это только начало»: как сохранить деньги и здоровье на пенсии

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Недвижимость от города: какие возможности столичные аукционы открывают бизнесу и жителям