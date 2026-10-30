Россия ответит на любые провокации в Балтике: как защищен северо-запад

Германия продемонстрировала новые технологии радиоэлектронной борьбы в Литве Фото: REUTERS.

Про возможную блокаду Балтики накануне высказался российский лидер Владимир Путин: в случае чего, если кто-то будет плохо себя вести, Россия ответит на любые провокации так, что никому мало не покажется. И претензии стран НАТО на то, чтобы считать Балтийское море своим внутренним морем, Москве просто смешны.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом, историком войск ПВО Юрием Кнутовым.

БАЛТИКА УЯЗВИМА?

- Могут ли страны НАТО реально заблокировать Балтику для России?

- Когда вступили в НАТО Финляндия и Швеция, тогда уже прибалтийские страны заявили, что смогут договориться с финнами, и разместить противокорабельные комплексы в прибережной зоне.

- И восточная Балтика будет полностью простреливаться натовцами?

- Да, и ни один российский корабль, как они полагали, не пройдет.

- Мы как отреагировали на это?

- Жестко. На сегодня, хоть натовцы и говорят, что Балтика - их внутреннее море, Калининград для них стал костью в горле. Потому на него сейчас претендуют Германия, Литва, Польша. Их задача - задавить Калининградскую область.

- И Питер - тоже?

- В Европе сразу вспоминают Вторую мировую. Тогда немцы и финны заминировали выходы из Кронштадта. Тогда лишь некоторые наши отчаянные подлодки прорывались через эти минные поля. Выходили даже в Атлантику. Топили суда, перевозившие руду, металлы, в том числе из Скандинавии, для гитлеровской Германии. Но нечасто. Сейчас для них главное препятствие - это Калининград.

Калининград для НАТО стал костью в горле. Потому на него сейчас претендуют Германия, Литва, Польша. Их задача - задавить Калининградскую область Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

УКРЕПЛЕНИЕ ГРАНИЦ

- Мы укрепляем группировку в анклаве?

- Была западная информация о том, что наши «Искандеры» там имеют ядерные боеголовки. Но основное направление по защите Калининграда, основная группировка - Ленинградский военный округ. Сейчас задача у него сложная.

- В чем сложность?

- Рядом еще и Финляндия - а это граница протяженностью более 1200 километров. Это и Норвегия. Это и защита Северного морского пути. Но в первую очередь - это защита Калининграда.

ЗАЩИТА АНКЛАВА

- Прибалты грозят перекрыть железнодорожный транзит в Калининградскую область.

- Мы видим попытки и составы останавливать, и перехватывать суда.

- Здесь важно проявлять жесткость?

- Да, но не перегнуть палку. Если конфликт начнется, и мы его не остановим за два дня, то он перерастет в более серьезное применение силы. А затем пойдет в ход тактическое ядерное оружие.

- Войск в Калининградской области для отражении массированной атаки НАТО недостаточно?

- На сегодня — нет. Учения НАТО по захвату Калининградской области проводят уже лет десять. Проводят хитро. В этом месяце - учения десантников. Через два-три месяца - военно-воздушных сил. Потом - артиллеристы, танкисты и так далее. Вроде все учения - небольшие. Но если мы вместе их складываем и формируем мозаику, то получается мощнейшая операция по захвату Калининградской области.

Учения НАТО по захвату Калининградской области проводят уже лет десять Фото: REUTERS.

КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИКИ

- Мы готовимся?

- Готовимся серьезно, силы есть. Я уверен, что регион отстоим. А натовцы европейские без американцев на захват не решатся.

- Почему?

- Американцы предпочтут поставлять оружие, зарабатывать на этом, но не посылать своих солдат на смерть ради европейцев.

- В Европе сейчас проседают глобальные логистические цепочки?

- Вслед за Ормузском проливом может пострадать еще и Балтика. И это будет ахтунг. Мы ранее хотели коридор пробить через Иран в Индийский океан, и почти сделали его. Но сейчас южная логистика для мира рухнула. У нас остался север и северо-запад. И средства контроля над этими маршрутами…

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