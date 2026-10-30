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Политика30 октября 2026 12:28

Россия ответит на любые провокации в Балтике: как защищен северо-запад

Кнутов: учения НАТО направлены на планирование операции по захвату Калининграда
Авторы (2):
Иван ПАНКИН
Игорь ЯКУНИН
Германия продемонстрировала новые технологии радиоэлектронной борьбы в Литве

Германия продемонстрировала новые технологии радиоэлектронной борьбы в Литве

Фото: REUTERS.

Про возможную блокаду Балтики накануне высказался российский лидер Владимир Путин: в случае чего, если кто-то будет плохо себя вести, Россия ответит на любые провокации так, что никому мало не покажется. И претензии стран НАТО на то, чтобы считать Балтийское море своим внутренним морем, Москве просто смешны.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом, историком войск ПВО Юрием Кнутовым.

БАЛТИКА УЯЗВИМА?

- Могут ли страны НАТО реально заблокировать Балтику для России?

- Когда вступили в НАТО Финляндия и Швеция, тогда уже прибалтийские страны заявили, что смогут договориться с финнами, и разместить противокорабельные комплексы в прибережной зоне.

- И восточная Балтика будет полностью простреливаться натовцами?

- Да, и ни один российский корабль, как они полагали, не пройдет.

- Мы как отреагировали на это?

- Жестко. На сегодня, хоть натовцы и говорят, что Балтика - их внутреннее море, Калининград для них стал костью в горле. Потому на него сейчас претендуют Германия, Литва, Польша. Их задача - задавить Калининградскую область.

- И Питер - тоже?

- В Европе сразу вспоминают Вторую мировую. Тогда немцы и финны заминировали выходы из Кронштадта. Тогда лишь некоторые наши отчаянные подлодки прорывались через эти минные поля. Выходили даже в Атлантику. Топили суда, перевозившие руду, металлы, в том числе из Скандинавии, для гитлеровской Германии. Но нечасто. Сейчас для них главное препятствие - это Калининград.

Калининград для НАТО стал костью в горле. Потому на него сейчас претендуют Германия, Литва, Польша. Их задача - задавить Калининградскую область

Калининград для НАТО стал костью в горле. Потому на него сейчас претендуют Германия, Литва, Польша. Их задача - задавить Калининградскую область

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

УКРЕПЛЕНИЕ ГРАНИЦ

- Мы укрепляем группировку в анклаве?

- Была западная информация о том, что наши «Искандеры» там имеют ядерные боеголовки. Но основное направление по защите Калининграда, основная группировка - Ленинградский военный округ. Сейчас задача у него сложная.

- В чем сложность?

- Рядом еще и Финляндия - а это граница протяженностью более 1200 километров. Это и Норвегия. Это и защита Северного морского пути. Но в первую очередь - это защита Калининграда.

ЗАЩИТА АНКЛАВА

- Прибалты грозят перекрыть железнодорожный транзит в Калининградскую область.

- Мы видим попытки и составы останавливать, и перехватывать суда.

- Здесь важно проявлять жесткость?

- Да, но не перегнуть палку. Если конфликт начнется, и мы его не остановим за два дня, то он перерастет в более серьезное применение силы. А затем пойдет в ход тактическое ядерное оружие.

- Войск в Калининградской области для отражении массированной атаки НАТО недостаточно?

- На сегодня — нет. Учения НАТО по захвату Калининградской области проводят уже лет десять. Проводят хитро. В этом месяце - учения десантников. Через два-три месяца - военно-воздушных сил. Потом - артиллеристы, танкисты и так далее. Вроде все учения - небольшие. Но если мы вместе их складываем и формируем мозаику, то получается мощнейшая операция по захвату Калининградской области.

Учения НАТО по захвату Калининградской области проводят уже лет десять

Учения НАТО по захвату Калининградской области проводят уже лет десять

Фото: REUTERS.

КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИКИ

- Мы готовимся?

- Готовимся серьезно, силы есть. Я уверен, что регион отстоим. А натовцы европейские без американцев на захват не решатся.

- Почему?

- Американцы предпочтут поставлять оружие, зарабатывать на этом, но не посылать своих солдат на смерть ради европейцев.

- В Европе сейчас проседают глобальные логистические цепочки?

- Вслед за Ормузском проливом может пострадать еще и Балтика. И это будет ахтунг. Мы ранее хотели коридор пробить через Иран в Индийский океан, и почти сделали его. Но сейчас южная логистика для мира рухнула. У нас остался север и северо-запад. И средства контроля над этими маршрутами…

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