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Политика29 октября 2026 20:15

«Если все зайдет слишком далеко, победителей не будет»: Путин сделал предупреждения о войне с Европой и захвате российских танкеров в Балтийском море

Путин заявил, что Запад не достиг цели нанести России стратегическое поражение
Андрей ЗОБОВ
Свою речь глава государства начал, подведя итоги самого саммита

Свою речь глава государства начал, подведя итоги самого саммита

Фото: REUTERS.

Как развивается многополярный мир, о чем Владимир Путин говорил по телефону с европейскими лидерами и чем может закончится подготовка ЕС к войне с нашей страной? Ответы на эти вопросы президент дал на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка, закончившегося вечером 29 октября в Москве.

О РОССИИ И АФРИКЕ

Владимир Путин подвёл итоги саммита «Россия – Африка»: полное выступление

Президент России Владимир Путин подвёл итоги саммита «Россия – Африка». Также на встрече стороны утвердили план действий до 2029 года. Подробности смотрите в полном выступлении президента на нашем канале

Свою речь глава государства начал, подведя итоги самого саммита. Вот, что президент сказал о развитии отношений России и стран африканского континента.

1. Саммит стал третьим по счету (предыдущие проводились в 2019 и 2023 годах, - ред.). Это подчеркивает твердый настрой России и государств Африки на укрепление и наращивание связей.

2. Представительство Африки было колоссальным: представители 48 из 54 его государств континента присутствовали на встрече в Москве, 21 страна была представлена первыми лицами.

3. Обсуждены все чувствительные вопросы политики, экономики и гуманитарной сферы.

4. В декларации по итогам саммита Россия – Африка все участники подтвердили курс на формирование многополярного мироустройства. Роль главенствующего органа отведена ООН.

5. Утвержден план развития отношений России и Африки до 2029 года. Он касается экономики, торговых отношений, социальной и гуманитарных сфер.

6. Нынешний оборот России и государств африканского континента – 27 миллиардов долларов, но это «далеко не предел». Планка поставлена высоко – 50 миллиардов в ближайшие годы.

7. Доля нацвалют, в том числе рубля в коммерческой торговле достигла 85%.

8. Ключевой интерес африканцев – поставки продовольствия и развитие сельского хозяйства. Партнеры заинтересованы в привлечении нашего бизнеса для развития этой сферы.

9. Вторая сфера – энергетика, где Россия «работает с Африкой десятилетиями». «Русгидро» строит гидроэлектростанции, «Росатом» - АЭС в Египте. И интерес к российской атомной энергетике растет.

10. Продолжается развитие кооперации в сферах подготовки кадров, повышения санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны природы.

- Хочу сказать, что и нам, России, такая работа нужна и выгодна. Сейчас только в заключение наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал своё выступление на русском языке, на хорошем русском литературном языке. И это, конечно, большой, хороший задел, - объяснил Путин.

Представительство Африки было колоссальным: представители 48 из 54 его государств континента присутствовали на встрече в Москве

Представительство Африки было колоссальным: представители 48 из 54 его государств континента присутствовали на встрече в Москве

Фото: REUTERS.

ОТВЕТ ПУТИНА ЕВРОПЕ: ПОДРОБНРОСТИ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

Раскрыл президент журналистам и подробности недавней телефонной беседы с президентом Финляндии Стуббом и премьер-министром Норвегии Стёре. Путин заметил – идея созвониться исходила именно от европейцев. Но сразу же, в начале беседы, они подчеркнули, что «не представляют ЕС».

- Знаю, что раздавалась потом и критика в их адрес, но это не наше дело с вами оценивать, правильно это, неправильно. Я считаю, что правильно. В конце концов в Европе есть те люди, которые не хотят наносить «стратегического поражения» России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог. И мы поддерживаем любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы – или со всеми вместе в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке. Нам все равно, - рассказывал Путин.

Глава государства заметил: пока одни лидеры поднимают телефонную трубку, другие призывают Европу готовится к войне с Россией. Даже называют дату – 2030 год. Здесь президент оставил резкое, но очень важное в сложившейся напряженной ситуации предупреждение.

- Мы никакой войны с Европой не хотим. Но мы, во-первых, готовы. А они, если кто-то хочет, пусть готовятся. Но… они сейчас не добились своей цели нанести «стратегическое поражение» России. И вряд ли это будет возможно к 2030 году. А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает, - холодно предупредил глава государства.

Фото: REUTERS.

Было и второе предупреждение. Путин заметил, что во время разговора обсуждались нарушения международного морского права – пиратские захваты кораблей. И оба европейца заверили – их страны всецело уважают букву закона.

- Мы поддерживаем такой подход. Ну а что же иначе? Иначе будет ситуация похожа на ситуацию, которая сложилась в Ормузском проливе. Что, кто-то хочет, чтобы на Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? – вопрос президента был больше похож на предупреждение. - Я не знаю. Мы такого не хотим. Но на любой вызов ответим.

ОБ ЭКСКУРСИИ

В среду Владимир Путин поработал экскурсоводом. Во время выставки «Передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере» он рассказывал о достижений страны для делегаций из Африки. Журналисты поинтересовались у президента, что больше всего впечатлило гостей.

- Не считаю, что я выполнял обязанности экскурсовода, это, скорее, делали мои коллеги – федеральные министры. Просто в ходе разговора мне казалось, что можно что-то добавить, - скромно ответил президент.

Путин заметил, что ему было, что представить коллегам. Ведь еще в начале 2000-х Россия не могла обеспечить продовольствием – такие же проблемы сегодня у африканцев. Но наша страна смогла решить проблему и стать одним из ключевых мировых экспортеров сельхозпродукции – и этот опыт очень интересовал гостей.

В среду Владимир Путин поработал экскурсоводом

В среду Владимир Путин поработал экскурсоводом

Фото: REUTERS.

- Второе – цифровые технологии. Все-таки Россия наряду с США, с КРН является одной из немногих стран, которая приобретает полный суверенитет в цифровых технологиях. Платформенные решения (например, маркетплейсы, - ред.) у нас очень интересные и хорошие. Наши компании успешно конкурируют на внешних рынках, и это тоже может представить значительный интерес для наших партнеров. Наши электронные торговые площадки, они ведь чем хороши? Так же, как и другие электронные площадки. Небольшой производитель в какой-то деревушке в Африке может легко продавать свои товары в московских супермаркетах через такие платформы и так далее. Здесь есть что предложить.

Не меньше африканцы интересовались медициной и здравоохранением. Путин с удовольствием рассказал гостям о инновациях, которые применяются в России.

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