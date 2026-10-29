«Если все зайдет слишком далеко, победителей не будет»: Путин сделал предупреждения о войне с Европой и захвате российских танкеров в Балтийском море

Свою речь глава государства начал, подведя итоги самого саммита Фото: REUTERS.

Как развивается многополярный мир, о чем Владимир Путин говорил по телефону с европейскими лидерами и чем может закончится подготовка ЕС к войне с нашей страной? Ответы на эти вопросы президент дал на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка, закончившегося вечером 29 октября в Москве.

О РОССИИ И АФРИКЕ

Владимир Путин подвёл итоги саммита «Россия – Африка»: полное выступление Президент России Владимир Путин подвёл итоги саммита «Россия – Африка». Также на встрече стороны утвердили план действий до 2029 года. Подробности смотрите в полном выступлении президента на нашем канале

Свою речь глава государства начал, подведя итоги самого саммита. Вот, что президент сказал о развитии отношений России и стран африканского континента.

1. Саммит стал третьим по счету (предыдущие проводились в 2019 и 2023 годах, - ред.). Это подчеркивает твердый настрой России и государств Африки на укрепление и наращивание связей.

2. Представительство Африки было колоссальным: представители 48 из 54 его государств континента присутствовали на встрече в Москве, 21 страна была представлена первыми лицами.

3. Обсуждены все чувствительные вопросы политики, экономики и гуманитарной сферы.

4. В декларации по итогам саммита Россия – Африка все участники подтвердили курс на формирование многополярного мироустройства. Роль главенствующего органа отведена ООН.

5. Утвержден план развития отношений России и Африки до 2029 года. Он касается экономики, торговых отношений, социальной и гуманитарных сфер.

6. Нынешний оборот России и государств африканского континента – 27 миллиардов долларов, но это «далеко не предел». Планка поставлена высоко – 50 миллиардов в ближайшие годы.

7. Доля нацвалют, в том числе рубля в коммерческой торговле достигла 85%.

8. Ключевой интерес африканцев – поставки продовольствия и развитие сельского хозяйства. Партнеры заинтересованы в привлечении нашего бизнеса для развития этой сферы.

9. Вторая сфера – энергетика, где Россия «работает с Африкой десятилетиями». «Русгидро» строит гидроэлектростанции, «Росатом» - АЭС в Египте. И интерес к российской атомной энергетике растет.

10. Продолжается развитие кооперации в сферах подготовки кадров, повышения санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны природы.

- Хочу сказать, что и нам, России, такая работа нужна и выгодна. Сейчас только в заключение наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал своё выступление на русском языке, на хорошем русском литературном языке. И это, конечно, большой, хороший задел, - объяснил Путин.

Представительство Африки было колоссальным: представители 48 из 54 его государств континента присутствовали на встрече в Москве Фото: REUTERS.

ОТВЕТ ПУТИНА ЕВРОПЕ: ПОДРОБНРОСТИ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

Раскрыл президент журналистам и подробности недавней телефонной беседы с президентом Финляндии Стуббом и премьер-министром Норвегии Стёре. Путин заметил – идея созвониться исходила именно от европейцев. Но сразу же, в начале беседы, они подчеркнули, что «не представляют ЕС».

- Знаю, что раздавалась потом и критика в их адрес, но это не наше дело с вами оценивать, правильно это, неправильно. Я считаю, что правильно. В конце концов в Европе есть те люди, которые не хотят наносить «стратегического поражения» России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог. И мы поддерживаем любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы – или со всеми вместе в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке. Нам все равно, - рассказывал Путин.

Глава государства заметил: пока одни лидеры поднимают телефонную трубку, другие призывают Европу готовится к войне с Россией. Даже называют дату – 2030 год. Здесь президент оставил резкое, но очень важное в сложившейся напряженной ситуации предупреждение.

- Мы никакой войны с Европой не хотим. Но мы, во-первых, готовы. А они, если кто-то хочет, пусть готовятся. Но… они сейчас не добились своей цели нанести «стратегическое поражение» России. И вряд ли это будет возможно к 2030 году. А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает, - холодно предупредил глава государства.

Фото: REUTERS.

Было и второе предупреждение. Путин заметил, что во время разговора обсуждались нарушения международного морского права – пиратские захваты кораблей. И оба европейца заверили – их страны всецело уважают букву закона.

- Мы поддерживаем такой подход. Ну а что же иначе? Иначе будет ситуация похожа на ситуацию, которая сложилась в Ормузском проливе. Что, кто-то хочет, чтобы на Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? – вопрос президента был больше похож на предупреждение. - Я не знаю. Мы такого не хотим. Но на любой вызов ответим.

ОБ ЭКСКУРСИИ

В среду Владимир Путин поработал экскурсоводом. Во время выставки «Передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере» он рассказывал о достижений страны для делегаций из Африки. Журналисты поинтересовались у президента, что больше всего впечатлило гостей.

- Не считаю, что я выполнял обязанности экскурсовода, это, скорее, делали мои коллеги – федеральные министры. Просто в ходе разговора мне казалось, что можно что-то добавить, - скромно ответил президент.

Путин заметил, что ему было, что представить коллегам. Ведь еще в начале 2000-х Россия не могла обеспечить продовольствием – такие же проблемы сегодня у африканцев. Но наша страна смогла решить проблему и стать одним из ключевых мировых экспортеров сельхозпродукции – и этот опыт очень интересовал гостей.

В среду Владимир Путин поработал экскурсоводом Фото: REUTERS.

- Второе – цифровые технологии. Все-таки Россия наряду с США, с КРН является одной из немногих стран, которая приобретает полный суверенитет в цифровых технологиях. Платформенные решения (например, маркетплейсы, - ред.) у нас очень интересные и хорошие. Наши компании успешно конкурируют на внешних рынках, и это тоже может представить значительный интерес для наших партнеров. Наши электронные торговые площадки, они ведь чем хороши? Так же, как и другие электронные площадки. Небольшой производитель в какой-то деревушке в Африке может легко продавать свои товары в московских супермаркетах через такие платформы и так далее. Здесь есть что предложить.

Не меньше африканцы интересовались медициной и здравоохранением. Путин с удовольствием рассказал гостям о инновациях, которые применяются в России.

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