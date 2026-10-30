«Самый легкий приговор по санкционному делу»: белоруску Яну Леонову в США приговорили к году колонии

Яну Леонову приговорили к 12 месяцам лишения свободы в США. Фото: Visuals6x/Shutterstock/Fotodom

«Это самый лёгкий приговор по санкционному делу за всё время — за всё время обвинений в отношении россиян и граждан других стран СНГ, наших соотечественников. - Отметил вице-президент Единого координационного центра поддержки отечественных соотечественников за рубежом Иван Мельников. - Суд Нью-Йорка приговорил ее к к 12 месяцам лишения свободы, из которых она уже провела три месяца в СИЗО, а затем была переведена под домашний арест. Сейчас ей осталось девять месяцев».

Яну Леонову арестовали во Франции и экстрадировали в США. Американские спецслужбы выдвинули против неё обвинения: организация закупки авиационного и другого бортового оборудования у американских поставщиков и его переправке в Россию через третьи страны Изначально обвинение требовало и грозило Леоновой от 10 до 30 лет лишения свободы. Мельников подчеркнул, что в реальности Леонова не была виновата, однако добиться полного оправдательного приговора в системе правосудия США практически невозможно. Поэтому, по словам Мельникова, достигнутый результат крайне важен.

«Яна Леонова — обычная женщина, которая оказалась втянутой в ситуацию с санкциями. Она не должна была получить столь суровое наказание. Мы рады, что суд учёл все обстоятельства и вынес относительно мягкий приговор. Надеемся, что в ближайшее время она сможет вернуться домой», — заявил Мельников.

Пока Леонова находилась в американском СИЗО и на протяжении всего судебного разбирательства, её поддерживал Единый координационный центр поддержки соотечественников за рубежом и летчик и член Общественной палаты Константин Ерошенко. Он сам когда то был узником американских застенок, и теперь активно участвует в судьбе таких же незаконно обвинённых и задержанных.

Иван Мельников также выразил благодарность адвокату Анне Браун, которая занималась защитой женщины в американском суде.

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