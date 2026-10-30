«Одна умоляла помочь раненому отцу. Другая выпросила 150 тысяч»: Вынесен приговор участникам банды, обиравшей бойцов СВО в Шереметьево

Дмитрий Боглаев раньше занимался боксом, а потом пошел «крышевать» таксистов в Шереметьеве Фото: Александр РОГОЗА.

На скамье подсудимых в тесной клетке Химкинского городского суда - семеро. Двое мужчин и пять женщин. Все они участники большой, очень сложной и разветвленной шайки, которая в течение нескольких лет «бомбила» пассажиров в крупнейшем аэропорту России Шереметьево. И это лишь малая часть Лобненского ОПС - организованного преступного сообщества.

- В рамках расследования уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества, действовавшего на территории аэропорта «Шереметьево», задержаны и заключены под стражу 38 фигурантов, еще 2 человека находятся в розыске, - рассказала ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Следствием установлено, что таксисты, входившие в преступную группу, существенно завышали стоимость своих услуг по частному извозу. Кроме того, в состав сообщества входили и другие лица, совершавшие грабежи и вымогательства, а также сотрудники органов правопорядка.

Работа проведена колоссальная. При этом по разным, так скажем, «фрагментам» этого преступного сообщества следствие работало отдельно. В мае четверо участников этой же шайки уже получили свои сроки – от 10 до 17 лет. На днях осудили еще нескольких. Теперь вот дошло до приговора по еще одной группе.

- Это была настоящая мафия – со своими «вертикалями», где одна группа могла ничего не знать о существовании другой, но все это было выстроено по принципу пирамиды, ведущей к лидерам, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

При этом в течение нескольких лет и верхушку, и рядовых членов шайки заботливо прикрывали работавшие в Шереметьеве сотрудники полиции. Их уже начали судить отдельно - четверых в звании от сержанта до майора.

«ЗАЗЫВАЛЫ» И «БЕЖЕНКИ»

По версии следствия, «мафия» начала работать в Шереметьеве в 2018 году. Систему начали выстраивать криминальные деятели из соседней Лобни - по принципу 1990-х. Сначала обложили данью таксистов, работавших в аэропорту не через агрегаторы, а с «борта». Затем начали внедрять и собственных таксистов, которые платили «боссам» процент с каждой удачной поездки. Прилетающих в Москву пассажиров встречали «зазывалы» («Такси в город!»). В толпе старались идентифицировать иностранцев побогаче. Дальше клиента передавали нужному водителю, а уж тот подвозил так подвозил: в конце поездки озвучивал счет в десятки тысяч рублей. (Например, за доставку из Шереметьево до Белорусского вокзала могли потребовать 40-50 тысяч рублей). И не говорящие по-русски туристы были вынуждены платить.

Рустем Хусенов раньше сам таксистом. Затем Боглаев позвал его своим «замом» Фото: Александр РОГОЗА.

После февраля 2022 года, когда иностранцев стало намного меньше, аферисты переключились на участников СВО, летящих через Москву в отпуск. Опознать их было несложно – по камуфляжу. Помимо банального завышения цен преступники начали практиковать кражи и грабежи. Пассажиру в пути предлагали «попить минеролочки». А дальше человек приходил в себя где-нибудь на обочине без документов и банковских карт.

Впрочем, нынешние подсудимые проходили по другим эпизодам.

По версии следствия, низшее звено ОПС – те самые женщины, которые работали в Шереметьеве в качестве «попрошаек».

Обычно они выдавали себя за пассажирок, которых обокрали – «теперь не хватает денег на обратный билет». Для достоверности возили за собой чемоданы, набитые всякой чепухой для веса. Иногда представлялись «беженками» из Новороссии. Могли даже паспорта с пропиской в Луганске показать. Некоторых впечатлительных граждан брали на жалость, рассказывая страшные истории своей эвакуации из зоны боевых действий.

- Истории могли меняться. Например, одна из женщин рассказывала потерпевшему, что у нее во Владивостоке лежит в госпитале раненый отец. Плакала, что нужно срочно купить билет, а денег нет, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. – И им действительно давали. Разовая «помощь» могла исчисляться десятками тысяч рублей. А у одного доверчивого мужчины вообще вытянули около 150 тысяч!

Одна из фигуранток, вытягивавших у пассажиров деньги Фото: Александр РОГОЗА.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

Во главе этого бизнеса стоял семейный подряд - Наталья Солдатенко с дочерями Кристиной и Зоей. Позже к ним присоединились знакомые - Римма Полуданова и Азалия Хамидуллина. Самое интересное, что все пятеро действительно являются уроженками территории нынешней ЛНР.

Женщины уверяют, что они действительно приехали в Россию в 2022 году. Поначалу неудачно пытались заработать на перепродаже косметики, а потом решили попрошайничать в Шереметьеве.

- Вот там нас однажды и увидел Ахмед, - рассказывала Солдатенко на допросе.

Ахмед – это Руслан Хусенов. Раньше он сам был местным таксистом, а потом его позвал в помощники бывший боксер Дмитрий Болгаев, которого лидеры Лобненской ОПС поставили собирать ежедневную дань с таксистов и попрошаек. Тех, кто не хотел платить, жестко избивали.

В следствии считают, что в дальнейшем именно Боглаев с Хусеновым управляли действиями попрошаек и прикрывали их перед местными транспортными полицейскими.

В прокуратуре Московской области уточняют масштаб доказанных преступлений: 17 потерпевших, 8 из которых – участники СВО. Суммарно у них похитили около 800 тысяч рублей.

Кстати, Боглаев в суде и во время следствия настаивал, что на самом деле он вовсе не был «бригадиром», который руководил одной из ячеек. Мол, его задача состояла лишь в сборе денег.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Тем не менее, соучастникам предъявили обвинение по двум статьям – «Мошенничество, совершенное организованной группой» (до 10 лет лишения свободы) и «Организация преступного сообщества и участие в нем» (до 20 лет за организацию и до 10 за участие).

На предпоследнем заседании прокурор попросил суд дать Боглаеву и Хусенову по 22 года колонии.

Суд дал меньше. Сегодня Дмитрия Боглаева приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Хусенова - к 17 (тоже строгого). Женщины получили от 8 до 12 лет колонии общего режима. Кроме того, осужденные должны будут выплатить компенсации потерпевшим по гражданским искам - суммарно около 400 тысяч рублей. KP.RU стал известен такой печальный факт: несколько человек из пострадавших от мошенников участников СВО на данный момент уже погибли. Так что преступники должны будут выплачивать из родственникам…

После приговора приставы дали родным немного пообщаться с фигурантами - через решетку. Подошли мамы, папы, бабушки, подруги...

- Прикинь, восемь дали! А у меня всего три эпизода, - сокрушалась в разговоре с подругой одна из девушек. - Это много.

Адвокат Боглаева Павел Чигилейчик сообщил KP.RU, что будет обжаловать приговор и настаивать на переквалификации:

- По сути, мой подзащитный признал, что являлся членом Лобненского организованного преступного сообщества, но вовсе не был руководителем ячейки, - заявил KP.RU адвокат Боглаева Павел Чигилейчик. - Он не руководил попрошайками, не давал им задания и так далее. Он лишь собирал с них ежесуточную «дань» - по 5 тысяч рублей. Мы считаем, что действия моего подзащитного квалифицированы неправильно. К мошенничеству Боглаев никакого отношения не имел.

Адвокат Андрей Крамзин, представляющий интересы Риммы Полудановой (получила 10 лет), рассказал, что тоже рассчитывал на другой приговор.

- У женщины трое несовершеннолетних детей. Мы думали, что назначат хотя бы отсрочку до совершеннолетия младшего ребенка - ему сейчас два года.

Впрочем, основные приговоры по Лобненскому преступному организованному сообществу еще впереди. Как стало известно KP.RU, доходы «лобненских» от крышевания таксистов и попрошаек, а также другой криминальной деятельности оценивают в суммы до 3-5 миллионов рублей в неделю.

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