«Приедем, ноги всем прострелим»: Сын известного хирурга распилил чужой сейф и унес 205 млн рублей

Преступники выпилили заднюю стенку сейфа, выдолбили слой бетона и снова пилили металл. Фото: семейный архив.

Для столичного предпринимателя Дмитрия Зинченко эта история началась со звонка супруги.

- Это было в дневное время. Жена вернулась домой и позвонила мне в ужасе: «У нас в квартире что-то взорвалось!» Вещи были разбросаны по полу, во всех комнатах стоял едкий запах гари. Потом она увидела лежащий на полу в зале сейф.

Сейф был тяжелый и мощный. Неизвестные развернули его и уронили на пол тыльной частью кверху. Сначала болгаркой выпилили заднюю стенку, затем продолбили слой бетона, а потом снова резали металл.

- Действовали явно со знанием дела, понимая анатомию сейфа, - уточняет Дмитрий. - У меня своя строительная компания, я потом мужикам показывал фотографии. Они говорят: «дай нам этих людей на стройку, уж больно профессионально они болгаркой работают...»

Пока мужчина несся на машине домой и вызывал через службу 112 полицию, его супруга Анна обратила внимание на странное поведение сына, с которым они вместе вошли в квартиру. 15-летний Саша явно запаниковал, едва заглянув в дверь. Он убежал куда-то вверх по лестнице, на другие этажи.

- Жена потом слышала, как он куда-то звонил, кричал в трубку, что его обманули, что обещали «все сделать аккуратно». Словом, по его поведению стало ясно, что он как-то причастен к этой истории. Жена выхватила у сына телефон, а в трубку посыпались угрозы: «мы сейчас приедем, ноги вам всем прострелим» и прочие гадости.

ФАЛЬШИВЫЕ «СИЛОВИКИ»

Сына Дмитрий описывает, как наивного и мягкого мальчика. Совсем не уличного – домашнего. Школьник увлекается скульптурой, занимается плаванием, хорошо учится в школе.

Мошенники атаковали Сашу по распространенной схеме. За день до налета на квартиру ему позвонил «офицер ФСБ» и заявил, что в личном кабинете подростка на Госуслугах от его имени оформлена доверенность на некую девушку, а та – финансирует украинскую армию. Звонивший заявил, что Саша теперь изменник Родины. Предложили честно доказать, что ничего плохого он не сделал. И предупредили: если он расскажет об этом звонке кому-то из родителей, они тоже станут соучастниками преступления и будут привлечены к уголовной ответственности.

- Они сказали сыну, якобы от них придут люди, которые аккуратно произведут «сканирование» квартиры, чтобы снять с него подозрения, - продолжает Дмитрий Зинченко. - Жена утром повезла сына в поликлинику. Мы думали, что он заболел - неважно себя чувствовал, а когда смерили давление, оказалось 160 на 90. Странно для 15-летнего пацана, который занимается спортом. Видимо, это была его реакция на стресс и волнение. Как мы теперь уже знаем, мошенники уже сутки его ввели, он был все время на связи с этими людьми. Перед этим он тайно выходил из дома и отдал ключи от нашей квартиры «внештатному сотруднику ФСБ» - одному из тех, кто в итоге пилил у нас сейфы.

Когда вернулись из поликлиники, Саша попросил маму проводить его в школу. Она находится в километре от дома семейства Зинченко. Обычно сына и младшую дочь супруги подвозят туда на машине. Но Саша настоял, чтобы пошли пешком. Как стало известно позже, «силовики» приказали ему увести маму из дома, пока идет «сканирование».

Едва ушли из школы, подросток тут же стал жаловаться, что у него резко заболел живот и убежал в уборную. Так убил еще около часа, не давая матери уйти (она даже звонила мужу - не повезти ли сына снова в больницу). Тем временем в их квартире вовсю орудовали двое незнакомцев – пилили болгаркой два сейфа, работали молотками. Внутри они находились около двух часов.

Украшения хранились в футлярах - их «внештатные сотрудники спецслужб» просто разбросали по комнате. Фото: семейный архив.

МАЛЬЧИКИ-МАЖОРЫ

- По камерам видеонаблюдения этих двоих, которые были у нас в квартире, вычислили достаточно быстро. Уже часа через три их задержали. Полицейские нам сказали, что так как времени прошло немного, велика вероятность, что преступники не успели избавиться от нашего имущества и мы все получим назад. Мы обрадовались, конечно.

Как показали дальнейшие события, рано радовались.

Задержанные (им оказалось по 17 лет) заявили, они тоже стали жертвами мошенников. Выйдя из квартиры Зинченко, они сели в такси и уехали в район Теплого стана. Пересчитали деньги, сняли на видео, что утащили, отправили запись своему «куратору», а потом передали пакет некоей девушке. По словам Дмитрия Зинченко, ее личность установить не удалось, потому что она скрылась в «мертвой» зоне, где нет камер…

Еще интересней, что один из задержанных оказался сыном известного сердечно-сосудистого хирурга, кандидата медицинских наук и доцента кафедры в ведущем российской медучреждении. Другой парень – отпрыск начальника службы безопасности крупной фарм-компании.

- Как я потом узнал, у самих фигурантов при этом даже не провели обыски и на следующий день после задержания просто отпустили по домам, - говорит Дмитрий. – Так как эти двое оказались несовершеннолетними, дело передали в Следственный комитет. Уголовное дело возбудили только через неделю.

ЧТО ПРОПАЛО И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

В списке пропавших вещей - серьги с бриллиантами на 2,8 карата, золотые цепочки и прочие ювелирные украшения известных брендов Cartier, Roberto Coin, Van Cleef; наручные часы Harry Winston, Audemars Piguet; наличные – в рублях и евро.

- Украшения, которые хранились в сейфе, - это все дарилось, покупалось за многие годы, - объясняет Дмитрий.

Интересно, что сначала ущерб оценили по ценам, по которым ювелирные украшения когда-то покупались – 38 млн рублей. В какой-то момент адвокаты задержанных молодых людей предлагали пойти на мировую. А потом засомневались, что пропавшие украшения стоили так дорого. Мировое соглашение так и не подписали. А когда следователь назначил экспертизу, оказалось, что по текущим ценам пропавшее добро оценили в 205 миллионов…

- Недавно в СМИ прошла информация, якобы ограбили семью 84-летнего бывшего советника президента Адыгеи Тугуза Шамсудина.

- Это мой тесть, - говорит Дмитрий Зинченко. - Но он к этой ситуации и пропавшему имуществу не имеет никакого отношения. Ограбили ведь мою квартиру, а не тестя! Зачем приплели уважаемого человека? Кому нужен этот скандал? У меня появилось ощущение, что этих ребят кто-то очень хочет вывести из-под удара, задействовав некие ресурсы…

Адвокат Александр Зорин, представляющий интересы семьи Зинченко, тоже обращает внимание на странности этого дела:

- Мы не понимаем, почему по этому делу в квартирах фигурантов не были проведены обыски. Уголовное дело не возбуждали в течение недели. Мы считаем, что в том числе и это не позволило по горячим следам найти украденное имущество семьи. Странно и то, что обвиняемым не избиралась мера пресечения. То есть, они имели возможность свободно перемещаться по городу, общаться с кем угодно. Хотя зачастую фигурантов аналогичных дел с крупными суммами отправляют в СИЗО или как минимум под домашний арест.

Тем временем предварительное следствие завершено. Сыновья хирурга и «безопасника» проходят по делу о«Мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» в качестве обвиняемых. В ближайшее время материалы дела должны передать в прокуратуру, а затем – и в суд.

KP.RU следит за развитием событий.

КСТАТИ

Совпадение, которое спасло две жизни?

В этой истории есть еще один важный нюанс. Дело в том, что когда в квартире вовсю работали 17-летние вандалы, домой вернулась 12-летняя дочь Зинченко. Она шла с подружкой из школы. Но уже у двери девочка поняла, что свои ключи она тем утром забыла дома. При этом из самой квартиры раздавались странные звуки – будто кто-то что-то пилит и долбит… Школьницы не стали искушать судьбу и просто убежали. Дмитрий не исключает, что это случайное совпадение – с забытыми ключами – спасло их дочери и ее подружке жизни.

- А если бы девочки вошли в квартиру, когда внутри были эти люди с болгаркой?! – восклицает Дмитрий.

Мужчина напоминает, что незадолго до этого была очень похожая история, которую обсуждала вся страна, - в марте на Строгинском бульваре. Мошенники по такой же схеме обработали 16-летнюю школьницу, убедив ее, что некий «внештатник спецслужб» должен провести у них в квартире обыск. Девушке приказали увести из квартиры маму. Но женщина все-таки вернулась и застала в своем жилище постороннего молодого человека, который пилил болгаркой ее сейф. Незнакомец был с кем-то на телефонной связи. Сейчас уже установлено, что «кураторы» приказали парню нанести хозяйке квартиры несколько ударов ножом. Женщина истекла кровью на месте, а молодой человек допилил сейф, собрал все ценности и вынес. Позже его задержали – 20-летний Даниил Секач оказался бывшим футболистом, играл в молодежных составах «Урала» и «Ростова»…

Для телефонных мошенников жизни случайных свидетелей, которые могут помешать унести деньги или украшения – лишь помеха. Поэтому приказы на убийства они дают без оглядки на совесть.

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