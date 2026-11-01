Два дня работаем, выходной в уме: Как будем отдыхать до конца этого года и в начале следующего

Рассказываем, как будем отдыхать до конца 2026 года и в начале следующего. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Репетиция каникул начинается послезавтра! Маленькая такая. Но приятная. Ведь праздничных выходных у нас с вами не было почти пять месяцев – с июня, когда мы отмечали День России.

Правда, тогда календарь подарил нам три выходных подряд – 12 июня выпало на пятницу. А грядущий красный день календаря - 4 ноября, - приходится на середину рабочей недели. Поэтому на ближайшие дни график такой: в понедельник-вторник работаем, в среду отдыхаем, и в четверг-пятницу снова трудимся.

Зато до следующих праздничных выходных у нас с вами осталось меньше двух месяцев. Глянешь за окно – и не верится, что до новогодних каникул рукой подать. Продлятся они на сей раз с 31 декабря по 10 января. 11 дней - это почти рекорд, больше было только на рубеже 2025-2026 годов, когда каникулы продлились 12 дней.

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Двойная оплата или выходной

Если вам придется работать в праздничные выходные дни (хоть в ноябре, хоть в январе), за это полагается повышенная оплата:

- Работникам на окладе - в двойном размере.

- Сдельщикам - по двойным расценкам.

- Работникам, чей труд оплачивается по тарифам – по двойной тарифной ставке.

Если вам придется работать в праздничные выходные дни, за это полагается повышенная оплата: Фото: Евгения ГУСЕВА.

Работодатель имеет право заплатить и больше двойного размера. Но меньше – нельзя.

Также за работу в праздничный день могут дать выходной. В этом случае работа в праздник будет оплачиваться по обычному тарифу. Если сотрудник на окладе, то зарплата в тот месяц, когда он возьмет этот день отдыха, не уменьшается.

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