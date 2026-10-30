Журова предупредила о хоккейном коллапсе: Латвия сама сделала самоубийственный выбор

Журова: Латвия загнала себя в ловушку из-за запрета играть в хоккей с Россией Фото: Иван МАКЕЕВ.

Решение Латвии отказаться от совместных матчей с российскими хоккеистами может привести к серьезному кризису в международных соревнованиях. Об этом олимпийская чемпионка, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила в эфире Радио «Комсомольская правда», комментируя решение CAS о возвращении российских сборных на чемпионаты мира.

По словам Журовой, теперь Международной федерации хоккея (IIHF) предстоит пересмотреть состав участников турниров и определить, какую команду исключить, чтобы освободить место для России. При этом парламентарии Латвии ранее приняли закон, запрещающий национальной сборной выходить на одну площадку с российскими спортсменами.

«Если мы едем на чемпионат мира, то Латвия ехать туда не может. Иначе спортсменов наказывают, чиновников всех наказывают», — объяснила Журова.

Она подчеркнула, что из-за решения латвийских властей в первую очередь пострадают сами европейские спортсмены. Кроме того, по мнению депутата, бойкотировать соревнования могут такие страны, как Швеция, Чехия и Финляндия. Дополнительные сложности способны возникнуть и из-за визовых ограничений со стороны Германии.

«Поставили в тупик, в том числе, Международную федерацию. Поэтому тут вот такой нонсенс», — отметила Журова. Она считает, что IIHF придется выбирать между исполнением решения CAS и давлением со стороны государств, выступающих против участия российских команд.

Ранее KP.RU писал, что Международная федерация хоккея (IIHF) заявила о разочаровании решением Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшим допустить российские сборные к международным турнирам. При этом федерация подтвердила, что исполнит вердикт, хотя возвращение российских команд потребует пересмотра форматов соревнований, расписания, логистики и мер безопасности.

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