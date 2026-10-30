Роман и Елена Товстик Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В деле об определении места жительства детей Романа и Елены Товстиков, кажется, поставлена точка. Пресненский районный суд принял беспрецедентное решение и оставил всех пятерых несовершеннолетних детей с отцом. Добавим, что после развода старшие наследники по собственному желанию переехали к папе, а трое младших остались с мамой. Самый старший, 19-летний Андрей живет у бабушки с дедушкой. Неделю назад 51-летний Роман рассказал, что забрал младшую дочь Алису к себе. Девочка на суде сама пожелала жить с отцом. Однако, все это время дети находились в подвешенном состоянии, так как шли суды… И вот сегодня было вынесено решение.

«Я сам немного в шоке, так как суд принял беспрецедентное решение и оставил всех детей со мной. Но это совершенно не значит, что дети лишены матери. Я не буду препятствовать их общению. Конечно, я удивлен уровнем профессионализма адвоката Филиппа Рябченко. Мы никого не подкупали, никого не ангажировали», — рассказал Роман Товстик.

Роман Товстик прокомментировал решение суда, который оставил всех детей с ним

Добавим, что младшие дети пары — Агата, Алиса и Артур — до недавнего времени жили с мамой, 41-летней спортсменкой Еленой Товстик, в огромном особняке на Рублевке. 10-летняя Алиса переехала к отцу лишь неделю назад.

«На самом деле я очень переживаю за состояние своих детей. Мать никто детей не лишал… Сделаю все, чтобы они чаще общались с мамой», — добавил Товстик.

Также бизнесмен рассказал, что все пятеро детей будут жить с ним и его возлюбленной Полиной Дибровой. Также с ними проживают двое младших сыновей 37-летней Полины от Дмитрия Диброва. В настоящее время пара снимает дом, но, видимо, в ближайшем будущем им нужно придется расширять пространство. На двоих у Товстика и Дибровой теперь восемь детей.

Сама Полина Диброва вместе с сыновьями сейчас находится в Китае.

Бизнесмен заберет детей (пятилетнюю Агату и двухлетнего Артура), как только получит исполнительный лист. Еще одна важная задача — обустроить быт наследников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что творится в доме Товстик: говорят родные и друзья

Роман Товстик забрал младшую дочь у бывшей супруги: «Алиса сказала на суде, что хочет жить с папой»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке