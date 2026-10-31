Переворот в Польше: Что это значит для России?

Неудивительно, если вскоре беспорядки спишут на российских ботов Фото: REUTERS.

Пятничный вечер в Варшаве. Председатель Конституционного трибунала вместе с депутатами-сторонниками режет цепи на воротах собственного суда, полиция его внутрь не пускает. Самолёт президента, летевший в Сенегал, тем временем разворачивается и берёт курс домой.

Конституционный трибунал в Польше — примерно то же, что наш Конституционный суд: решает, соответствуют ли законы конституции. От того, кто держит трибунал, зависит, пройдут ли реформы. Почти всех судей туда в своё время назначила партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Дональд Туск, ставший премьером в 2023-м, этот суд не признаёт, а его решения попросту игнорирует. В этом году сейм выбрал восемь новых судей. Президент Кароль Навроцкий, ставленник того же Качиньского, у пятерых отказался принять присягу, и председатель трибунала Богдан Свенчковский не допустил их к работе.

Туск ждать не стал. Около 18:00 на сайте трибунала появилось распоряжение: председатель и его заместитель отстранены на месяц. Подпись — судьи Анны Корвин-Пиотровской, одной из тех, кого президент судьёй не считает. Право подписи она вывела из того, что дольше всех в судейском корпусе: стаж отсчитывает с 1995 года. Генпрокурор и по совместительству министр юстиции Вальдемар Журек тут же попросил снять с отстранённых неприкосновенность. Новые судьи заходили в здание под государственной охраной.

У главного входа в это время стояли ОМОН и протестующие.

Туск назвал это «восстановлением верховенства права», оппозиция — госпереворотом. Ночью Навроцкий сам прошёл в трибунал, а в субботу объявил, что конституционный порядок нарушен. Законных оснований для отстранения нет — это признал даже профессор Марцин Матчак, годами критиковавший партию Качиньского. Послы Польши в Китае и Румынии подали в отставку.

Станет ли нам от этой драки теплее? Нет. Россия здесь ни при чём: сцепились две партии, и по русскому вопросу обе одинаково непримиримы. Туск смотрит в Брюссель, Навроцкий — в Вашингтон. Спорят они о том, кому бежать жаловаться, а к Москве относятся одинаково.

Кстати, в тот же день в Свиднице задержали 55-летнего россиянина — фотографировал железную дорогу. А что проще всего найти, когда власти не могут договориться между собой? Правильно, «руку Москвы». Не удивлюсь, если вскоре беспорядки спишут на российских ботов.

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