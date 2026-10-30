Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В Варшаве разразились беспорядки с участием силовиков, депутаты Сейма сообщили о попытке госпереворота в стране. Президент Кароль Навроцкий экстренно развернул самолет в воздухе на пути в Сенегал и возвращается в страну.

Суть событий в Польше - в конфликте между Навроцким и премьером Дональдом Туском, которые представляют враждующие лагеря.

Поводом для беспорядков стала ситуация вокруг Конституционного трибунала страны, куда Туск распорядился ввести полицию. Перед этим по распоряжению премьера от должностей были отстранены глава трибунала Богдан Свенчковский и его заместитель Бартоломей Соханьский.

Мы следим за последними новостями о попытке госпереворота в Польше.

ПОПЫТКА ГОСПЕРЕВОРОТА В ПОЛЬШЕ: ПРИЧИНА И СУТЬ КОНФЛИКТА

Полицейские силы ввели в здание Конституционного трибунала, поскольку в последнее время его работа была фактически парализована - Туск пытался избавиться от судей, назначенных при правившей в стране до 2023 года правой национально-консервативной партии «Право и справедливость» - PIS - и назначить свои кадры. Этому противились его политические оппоненты. По закону новых судей, представленных Сеймом к присяге должен приводить президент, а он это делать отказывался.

Туск решил пойти ва-банк и силой разогнать неугодных в Конституционном трибунале.

Но это лишь внешняя канва событий.

Премьер Туск Фото: REUTERS.

ПОЧЕМУ ПРЕМЬЕР ТУСК И ПРЕЗИДЕНТ НАВРОЦКИЙ — ВРАГИ

PIS показала на выборах-2023 лучший результат, но не набрала абсолютного большинства мест в парламенте - Сейме. И к власти пришла проевропейская либеральная коалиция во главе с партией «Гражданская платформа» Дональда Туска, который сменил на посту премьера Матеуша Моравецкого.

Кароля Навроцкого, ставленника PIS, поляки выбрали президентом в 2025 году. И жесткий конфликт двух политических сил продолжился.

И Навроцкий, и Туск настроены яро антироссийски.

Но при этом президент, в отличие от премьера, жестко выступает против героизации нацизма на Украине - он распорядился лишить Зеленского высшей награды своей страны, ордена Белого орла, за прославление в незалежной ОУН-УПА*, уничтожившей десятки тысяч поляков во время Волынской резни. И заявлял, что бандеровцам в Евросоюзе не место.

Премьер Туск назвал эти действия Навроцкого «стратегической ошибкой».

Также президент обвиняет премьера в том, что он ради рейтингов разжигает страхи поляков перед войной с Россией, тогда как объективных признаков того, что русские хотят напасть на Европу, нет.

Осенью следующего года в Польше должны пройти очередные парламентские выборы, и с каждым днем политическая борьба обостряется.

ХРОНИКА ПОПЫТКИ ГОСПЕРЕВОРОТА В ПОЛЬШЕ

Вот как развивались события, которые сторонники Навроцкого в Сейме называли попыткой госпереворота.

Сегодня во второй половине дня судья Анна Корвин-Петровская, которую представители Туска и Ко в Сейме избрали в трибунал, обратилась в полицию, заявив: якобы возникла «потенциальная угроза жизни и здоровью» сотрудников трибунала и судей. Это и стало предлогом для ввода силовиков в здание - туда выдвинулись усиленные наряды.

Президент Польши Кароль Навроцкий Фото: REUTERS.

Под «угрозой» Корвин-Петровская имела в виду возможные последствия решения, которое объявили чуть позже. Это сделал генпрокурор Журек - сказав, что он передал в трибунал запросы на лишение судейского иммунитета служителей Фемиды, назначенных при правлении «Права и справедливости», за злоупотребление полномочиями и препятствование деятельности органа госвласти.

Корвин-Петровская опубликовала на сайте Конституционного трибунала распоряжение, согласно которому она взяла на себя управление судом как самая опытная легитимная судья — и отстранила от исполнения обязанностей председателя и его заместителя.

Представители и сторонники правой оппозиции собрались у трибунала и вступили в конфликт с полицией, в которую полетели камни. Толпа продолжает расти, люди пытаются выломать ворота суда.

Протестующих возглавляют лидер PIS Ярослав Качиньский и экс-премьер Матеуш Моравецкий. Они ждут возвращения Навроцкого: он летел на Молодежные Олимпийские игры в Сенегал, его самолет экстренно развернулся в воздухе над Испанией.

«В такой момент Президент должен быть в Польше. Прерываю полет. Возвращаюсь», - написал Навроцкий в соцсети.

Туск тем временем заявляет, что пора положить конец порожденному «Правом и справедливостью» беззаконию.

Тем временем Навроцкий вернулся в Варшаву и прорвался в здание Конституционного суда. Путь ему преградила Анна Корвин-Пиотровская. Президент оттолкнул женщину и вошел в здание. Позже он созвал срочные консультации с представителями парламентских партий. Время совещания пока неизвестно.

KP.RU продолжает следить за развитием событий.

* - организации признаны экстремистскими и запрещены в России

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