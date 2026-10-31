Скандал после смерти Сергея Соседова: 88-летняя мама музыкального критика не может приехать на могилу сына и переживает из-за расследования ЧП

Сергей Соседов с мамой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Телеведущий, музыкальный критик Сергей Соседов умер на 59-м году жизни в ЦРБ города Нерюнгри в республике Саха (Якутия).1 ноября будет 40 дней после смерти Сергея Васильевича. Причины смерти Соседова стали обсуждать после выхода ток-шоу, где были выдвинуты различные версии гибели звезды ТВ. Мама Соседова после этого эфира сильно удивилась: «Мы никаких дополнительных запросов в СК не писали, это все журналисты...»

Рассказываем о новостях, связанных с этим делом и как телевизионщики выдали двоюродного племянника Соседова за родственника, представляющего интересы семьи.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРЕКРАЩЕНО

Сергей Соседов прилетел в Якутию в командировку. После новой волны успеха на ТВ музыкального критика приглашали вести мероприятия, в жюри конкурсов. С организаторами мероприятия (конкурс моды и красоты), на которое полетел в сентябре, он сотрудничал давно. Дорога была дальней. Соседов семь часов летел до Благовещенска, оттуда с коллегами доехал до Нерюнгри (еще 700 км). Заселился в отель, поспал, вышел на улицу на перекур, затем возвращался в номер — оступился на лестнице, упал, получил тяжелую травму головы: ударился при падении головой о лестничную площадку из керамогранита.

Родным сообщали результаты судебно-медицинской экспертизы: смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, кровоизлияния в мозг. «Скорая» приехала быстро — главврач ЦРБ собрал консилиум, решили делать операцию. Через полтора часа после операции Соседов умер. Доктора говорили, что последствия травмы были несовместимы с жизнью.

После ЧП следственные органы СК России по республике Саха возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. В конце этой недели стало известно, что после установления обстоятельств смерти Соседова выпустили постановление о прекращении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Пока эта информация — неофициальная, ее сообщили местные СМИ со ссылкой на свои источники в региональных правоохранительных органах. Официальное заявление ожидается на следующей неделе. Скорее всего, ЧП так и останется несчастным случаем с роковым стечением обстоятельств.

88-летняя мама на похоронах сына Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ранее обсуждалась информация о том, что Соседов упал с лестницы из-за того, что она не соответствовала техническим регламентам о безопасности зданий и сооружений: например, на ступенях отсутствуют противоскользящие накладки. Однако, эти накладки согласно техрегламенту необязательны в гостиницах. Мы писали ранее об этой «роковой лестнице» для Сергея Васильевича.

Номера отеля находятся на втором этаже здания, на первом — кафе, спортзал и ресепшн. Лифта в здании нет, проход к номерам только по длинной лестнице из 37 ступенек. Командировочные оставляют на различных ресурсах в Сети отзывы об отеле — есть положительные, жалуются в основном на маленькие раковины в номерах, упоминают длинную лестницу из 37 ступенек — но жалоб на нее нет, называют это вынужденной физнагрузкой при наличии чемоданов.

Сергей Васильевич год назад рассказывал как упал у подъезда своего дома, возвращаясь из бассейна, и сломал ногу, после чего обещал ходить осторожнее.

«Нога подвернулась на ровном месте, на асфальте. Шел очень быстро, словно на крыльях парил. У меня есть такая особенность, я всегда очень быстро хожу, в темпе хорошем. А мне уже нельзя это делать, видимо. Сломал лодыжку на левой ноге, вот так подвернулась неудачно нога», — рассказывал Сергей Васильевич и жаловался, что на реабилитацию ушло почти два месяца. Скорее всего, трагическое стечение обстоятельств стало причиной ЧП на этот раз.

Мама музыкального критика 88-летняя Антонина Петровна Соседова жалуется на скачки давления после смерти младшего сына Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

МАМА СОСЕДОВА МУЧАЕТСЯ С ДАВЛЕНИЕМ

Мама музыкального критика 88-летняя Антонина Петровна Соседова жалуется на скачки давления после смерти младшего сына. Несмотря на преклонный возраст, до трагедии она на самочувствие не жаловалась — сама ходила в магазин, готовила для своего Сережи, они жили вместе. Теперь о ней заботится старший сын. Пожилую женщину не оставляют члены семьи: 66-летний старший сын Владимир Соседов (инженер, как и мама) с женой, внучка - 39-летняя Наталья, внук - 42-летний Алексей с правнуками. После выхода в эфир ток-шоу, где сообщалось, что родные написали заявление в правоохранительные органы о проведении дополнительной проверки по факту смерти Сергея Соседова, Антонина Петровна удивилась. Мама Сергея Соседова сообщает: «Мы никаких дополнительных запросов в СК не писали, это все журналисты. Но я сомневаюсь, что в гибели Сергея есть какой-то криминал...» Однако женщина одобряет сам факт дополнительной проверки — это всегда хорошо.

Дело в том, что родные племянники, мама, родной брат до 40 дней отказываются от съемок в телепроектах на всех без исключения телеканалах. Поэтому в одно ток-шоу пригласили мужчину, которого представили в эфире «племянником Соседова», он и писал заявление в правоохранительные органы о дополнительной проверке. Это был Олег Казанцев — сын двоюродной сестры телекритика, получается — двоюродный племянник.

1 ноября 2026 — 40 дней со дня смерти Сергея Соседова. Антонина Петровна рассказала, что в этот день на поминальной трапезе они соберутся семьей: ее старший сын Владимир с женой, племянники Сергея Соседова Наталья и Алексей со своими детьми. Антонина Петровна сетует, что не сможет поехать на могилу младшего сына в этот день из-за плохого самочувствия — гипертония. Но церковь планирует посетить.

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