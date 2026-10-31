Короткие мудрости недели: Единственных мужчин не так уж много…

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Авторы Содружества «СОКРАТ» и их знаменитые одностишия и двустишия

Да был бы Цезарь! Брут всегда найдётся.

К чему вам Паркер с вашим Паркинсоном?

Ну вот и старость! Здравствуй, друг Альцгеймер!

Татьяна Кормилицына

За то, ЧТО скульптор умудрился высечь,

Его бы надо на конюшне высечь.

Мне художник не нравится. Что из того? –

Осудить непонятное легче всего.

Имея разум небольшой,

Гордиться можешь ты душой.

Александр Петрович-Сыров

«Какие мизерные цены», – подумал я, зайдя в Пассаж.

Глаза протер и догадался – мираж.

Друзей мы часто вспоминаем после смерти,

При жизни лишний раз не позвонив…

Заключи меня в объятья

За ключи от «БМВ»…

Сергей Сидоров

Единственных мужчин не так уж много…

При гололёде очевидна хрупкость мира.

Как мимолётно ваше чувство долга!

Наталья Хозяинова

Ему в постели равных нету,

Поскольку два пятнадцать рост.

Наш дворник по утрам из мести

Мести старался неритмично.

Победив в себе лентяя,

К стенке сдвинулся от края.

Афанасий Смыслов