Короткие мудрости недели: Единственных мужчин не так уж много…

Авторы Содружества «СОКРАТ» и их знаменитые одностишия и двустишия
Да был бы Цезарь! Брут всегда найдётся.
К чему вам Паркер с вашим Паркинсоном?
Ну вот и старость! Здравствуй, друг Альцгеймер!
Татьяна Кормилицына
За то, ЧТО скульптор умудрился высечь,
Его бы надо на конюшне высечь.
Мне художник не нравится. Что из того? –
Осудить непонятное легче всего.
Имея разум небольшой,
Гордиться можешь ты душой.
Александр Петрович-Сыров
«Какие мизерные цены», – подумал я, зайдя в Пассаж.
Глаза протер и догадался – мираж.
Друзей мы часто вспоминаем после смерти,
При жизни лишний раз не позвонив…
Заключи меня в объятья
За ключи от «БМВ»…
Сергей Сидоров
Единственных мужчин не так уж много…
При гололёде очевидна хрупкость мира.
Как мимолётно ваше чувство долга!
Наталья Хозяинова
Ему в постели равных нету,
Поскольку два пятнадцать рост.
Наш дворник по утрам из мести
Мести старался неритмично.
Победив в себе лентяя,
К стенке сдвинулся от края.
Афанасий Смыслов