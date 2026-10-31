Леонид Якубович Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Телеведущий Леонид Якубович высоко оценил актерские способности блогера и певицы Вали Карнавал, с которой снялся в новом семейном фэнтези «Живая книга». Все произошло во время беседы с корреспондентом KP.RU на премьере картины в Москве.

Журналист «Комсомолки» поинтересовался у Якубовича, понравилось ли ему работать с Карнавал и что он думает о ее актерском таланте. Леонид Аркадьевич оказался немногословен, зато с оценкой явно не затруднялся.

Якубович дал неожиданную оценку актерским способностям Вали Карнавал

«Актриса замечательная, работает прекрасно. Да!» — заявил Якубович.

В новой картине Валя исполнила роль Эсмеральды из романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Сам телеведущий перевоплотился в загадочного старика Иннокентия, в доме которого хранятся волшебные книги с оживающими литературными персонажами.

Но не одной Валей Карнавал едины. Дети, как выяснилось, также произвели на Якубовича самое сильное впечатление во время съемок. Когда журналисты спросили, что больше всего удивило его в работе над фэнтези, телеведущий сразу вспомнил о подрастающем поколении.

«Дети! Замечательные, потрясающие дети!» — восхитился артист.

Заодно Якубовича спросили, с каким ожившим литературным героем он хотел бы провести целый день. Однако выбрать любимого персонажа оказалось не так-то просто.

«Нет, я так не отвечу, их очень много. Слишком много, чтоб я об этом мечтал», — объяснил телеведущий.

Зато среди особенно дорогих ему произведений Леонид Аркадьевич выделил роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

К слову, в сентябре KP.RU уже рассказывал о необычном актерском составе «Живой книги». В картине режиссера Дениса Гуляра встретятся персонажи совершенно разных произведений. Сергей Безруков сыграл Илью Муромца, Никита Кологривый перевоплотился в Шерлока Холмса, а комику Илье Соболеву досталась роль злодея Черномора. Кота Ученого и вовсе озвучил Константин Хабенский. В общем, получился настоящий литературный кроссовер, которому позавидовали бы даже создатели фильмов Marvel. Премьера картины запланирована на 4 ноября.

При этом сам Якубович еще в июне признавался, что относится к актерской профессии крайне серьезно. В интервью «Комсомолке» телеведущий заявил, что плохим актером быть попросту нельзя, как и плохим врачом, педагогом или летчиком. По его мнению, еще на вступительных экзаменах необходимо объяснять человеку, подходит ли ему выбранная профессия. Заодно артист вспоминал, как в детстве вместе с одноклассниками регулярно посещал театры и музеи. Так что похвалу Вале Карнавал от Леонида Аркадьевича вполне можно считать серьезным комплиментом.

Кстати, «Живая книга» не единственный кинопроект, в котором оказались задействованы Якубович и Карнавал. В феврале KP.RU сообщал о скандале вокруг комедии «Скуф», где также заявлены оба артиста. Главную роль в ленте исполнил блогер Александр Зубарев, а Валя сыграла его экранную дочь. Правда, еще до премьеры у картины возникли проблемы. В Минкультуры заявили, что создатели фильма даже не обращались за прокатным удостоверением, хотя выход комедии первоначально планировался на 16 апреля.

Между тем Карнавал продолжает строить карьеру и на телевидении. В сентябре стартовали съемки 13-го сезона шоу «Голос. Дети», где девушка вновь стала соведущей Яны Чуриковой. Вале доверили общаться с юными конкурсантами за кулисами, пока их выступления оценивают наставники. Среди последних в этом сезоне оказались Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Причем для Дмитриенко и Воробьева работа в креслах наставников стала дебютной.