Настя из «Кухни» удивила откровениями о трехлетней дочери: Девочка влюбилась в советский мультик

Ольга Кузьмина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Актриса Ольга Кузьмина неожиданно призналась, что ее трехлетняя дочь Мира-Мария обожает советский мультфильм «Ну, погоди!». Причем знаменитые Волк и Заяц оказались в числе любимцев девочки наряду с современными героями анимации. Об этом звезда сериала «Кухня» рассказала корреспонденту KP.RU на премьере семейного фэнтези «Живая книга» в Москве.

На мероприятие Ольга пришла вместе с дочерью. Журналисты поинтересовались у актрисы, какие мультфильмы она показывает наследнице и предпочитает ли советскую классику современным проектам. Как выяснилось, строгого отбора по году выпуска в семье Кузьминой нет.

Более того, артистка считает, что ограничивать детей исключительно отечественными произведениями было бы довольно странно.

«И то, и другое, и третье включаю, потому что мы не живем в каком-то вакууме. И будет странно, если она не будет понимать, что сегодня происходит и в мировом кинематографе, анимации в том числе. Поэтому, конечно, мы смотрим все. И я не вижу в этом ничего плохого. Тут вопрос уже ее выбора, ее вкуса, что ей больше понравится. Вот сегодня будем смотреть на наших Черноморов и Пушкиных, на нашу культуру, на наше золото. Но это не отменяет того, что потом мы сможем сходить, например, и посмотреть "Паддингтона"», — объяснила актриса.

Впрочем, без отечественной мультипликации в семье тоже никуда. Когда разговор зашел о конкретных предпочтениях маленькой Миры, Ольга принялась перечислять целый список любимых мультфильмов. Причем некоторые знаменитые персонажи дочери актрисы пока даже незнакомы.

«Да, и "Маша и Медведь". Мы очень любим "Три кота". Это наш любимый мультик. Ну, что там еще… "Винни-Пух", наверное… "Винни-Пух", кстати, еще не смотрели. "Смешарики". "Смешарики" чуть-чуть еще, да. В общем, Мира, какой твой любимый мультик?» — обратилась Кузьмина к дочери.

И тут выяснилась неожиданная подробность. Среди всевозможных современных мультсериалов малышка выделила старого доброго «Ну, погоди!». Оказалось, что приключения хулиганистого Волка и вечно ускользающего Зайца ей ничуть не менее интересны, чем истории модных анимационных персонажей.

«Ну, погоди!» — прозвучало в ответ от девочки.

Вот тебе и новое поколение, выросшее на планшетах и бесконечных мультсериалах. Пока одни родители ломают голову над тем, чем бы еще удивить своих детей, в семье звезды «Кухни» прекрасно справляются герои, которым уже больше полувека. И никакого тебе новомодного супергероя с десятком волшебных способностей.

Любопытно и то, что сама Кузьмина прекрасно знакома с советской анимацией не только как зритель. Именно ее голосом говорит знаменитый Чебурашка в одноименной кинофраншизе. Так что любовь к отечественным мультфильмам в этой семье вполне закономерна.

Кстати, симпатии маленькой Миры разделяют и тысячи взрослых россиян. Еще в июне 2024 года читатели KP.RU назвали «Ну, погоди!» самым любимым советским мультфильмом. В опросе, приуроченном ко дню рождения «Союзмультфильма», за приключения Волка и Зайца проголосовал 41% участников. Второе место заняла картина «Жил-был пес» с результатом 16%, а тройку лидеров замкнуло «Простоквашино», набравшее 12%. Всего в исследовании приняли участие 11 тысяч человек. Так что у трехлетней дочери Кузьминой вкусы вполне совпадают с предпочтениями старшего поколения.

Причем Волк и Заяц готовятся к очередному возвращению на экраны. В октябре стало известно, что НТВ, «Союзмультфильм» и компания А7 работают над праздничным проектом «Ну, Новый год, погоди!». В новогоднем шоу любимые персонажи советской анимации встретятся со звездами российской эстрады, чтобы поздравить зрителей с наступлением 2027 года. Заодно выяснилось, что в производстве находится и полнометражный фильм «Ну, погоди!». В общем, знаменитый Волк явно не собирается на пенсию. Видимо, поймать Зайца он намерен любой ценой.

А вот сама Ольга Кузьмина в декабре прошлого года появилась на премьере второй части «Чебурашки» вместе со старшим сыном. Тогда актриса рассказала корреспонденту KP.RU, что считает новую картину особенно полезной для подростков.