Убить нельзя родить: как в России решается судьба замороженных детей после развода родителей

Когда пара расстаётся, вопрос о замороженных эмбрионах именно для женщин становится решающим. Фото: FrentaN/Shutterstock/Fotodom

Наука и прогресс шагнули далеко вперёд. Законы - юридические и моральные, человеческие - за ними явно не успевают. Люди встречаются, влюбляются, женятся, планируют потомство. Тут всё по старинке, как и сто лет назад. А вот дальше - не у всех получается, и тогда на помощь приходят современные медицинские технологии. Репродуктивная медицина в России развита широко: клиники ЭКО есть практически в каждом крупном городе. И вот, когда в стеклянной пробирке криохранилища при температуре минус 196 уже хранятся оплодотворенные яйцеклетки, семейная жизнь даёт трещину…

Развод, раздел имущества, разные дорожки - тут тоже всё понятно. А как же эмбрионы? Что делать с ними? С живым напоминанием о тех временах, когда они ещё верили, что станут родителями?

Один требует их уничтожить, потому что больше не хочет быть отцом, другая видит в этих клетках последнюю возможность стать матерью. «Убить нельзя родить», - где поставить эту запятую, закон никак не указывает. Но эмбрионы есть - и споры не утихают.

И таких историй с каждым годом становится всё больше…

ОТ УКОЛА ДО КРИОКАМЕРЫ

Важно понимать, что речь идёт не о замороженных половых клетках, а непосредственно о зародышах. Да, пока это всего несколько клеток, но врачам уже известно, мальчик это или девочка. Можно даже расшифровать ДНК и узнать цвет глаз и рост этого нерождённого, замороженного человечка. Почему замораживают именно эмбрионы, а не половые клетки? Попробую объяснить на пальцах, без сложных медицинских терминов.

ЭКО - не одна процедура, как многие думают, а длинный медицинский маршрут. Сначала будущая мать проходит месяцы обследований, гормональную стимуляцию с ежедневными уколами, регулярными УЗИ и анализами. Всё для того, чтобы получить несколько яйцеклеток. И, часто, эти драгоценные женские клетки - последние, которые остались в организме. Их извлекают под наркозом, во время операции. Мужчина же, как правило, просто сдаёт свой биоматериал - и всё.

Оплодотворение идёт в пробирке. Эмбрионов обычно получается несколько. Их замораживают в жидком азоте, чтобы не повторять весь тяжёлый, дорогой и физически изматывающий цикл получения яйцеклетки заново. А потом переносят женщине по одному, реже по два (больше рекомендации Минздрава не позволяют), в надежде, что хоть один приживётся…

Поэтому, когда пара расстаётся, вопрос о замороженных эмбрионах именно для женщин становится решающим. Ведь это уже не абстрактный спор о «биоматериале», а риск потерять годы попыток и последний шанс на материнство.

«ЭТО ЖЕ ДЕТИ, НАШИ ДЕТИ»

Евгения Медведева - москвичка. И она прошла все эти круги сложных медицинских процедур, когда они с мужем очень мечтали о детях.

- Мы с Алексеем познакомились в интернете, завязался яркий роман, который закончился свадьбой. Естественно, как любые нормальные люди, мы мечтали о детях. Но я знала, что традиционным способом я не смогу стать мамой: после первых родов (у Евгении есть взрослая дочь) врачи поставили мне диагноз бесплодие. В 2018 году мы с мужем вступили в программу ЭКО. Это было абсолютно обоюдное и добровольное - и моё, и, главное, его решение.

Путь был очень непростой и дорогостоящий. Ради мечты о материнстве от любимого Евгения продала квартиру, пережила четыре операции под общим наркозом. В результате чудо случилось - в 2020 году у пары родился мальчик, а оставшиеся пять неиспользованных эмбрионов остались храниться в криокамере. Пара планировала попробовать родить их всех.

- Ну а как иначе? - рассуждает она. - Я православный человек, и для меня это не биоматериал. Это же дети, наши дети. Но после рождения сына мы прожили вместе всего пару лет и развелись. Спустя год после развода я пошла в клинику, чтобы сделать перенос, и выяснила, что бывший муж написал заявление с требованием уничтожить все пять эмбрионов. Для меня это был удар. Как можно взять и уничтожить детей?..

Важно понимать, что речь идёт не о замороженных половых клетках, а непосредственно о зародышах. Да, пока это всего несколько клеток, но врачам уже известно, мальчик это или девочка. Можно даже расшифровать ДНК. Фото: Explode/Shutterstock/Fotodom

КРУГИ МЕДИЦИНСКИЕ, КРУГИ СУДЕБНЫЕ

С того момента жизнь Евгении Медведевой - сплошные суды. Она пытается добиться права попробовать родить этих детей.

- Если получится, то всех пятерых, да. Хотя далеко не факт, к сожалению, что все эмбрионы в итоге приживутся. Хоть одного бы ещё - у меня есть и силы, и деньги. Это были мои последние яйцеклетки, я больше не могу участвовать в протоколах ЭКО. Но…

Суд первой инстанции встал на сторону Евгении. Алексей подал апелляцию. Суд второй инстанции оставил решение в силе.

- В решении прямо написано: «при возникновении неопределённости касательно дальнейшей судьбы эмбриона должна действовать презумпция его сохранения, а приоритет должен быть отдан лицу, настаивающему на имплантации», - зачитывает судебные документы адвокат Евгении Юлия Мищенко. - Тем более что в первом договоре с клиникой был подписан документ, что в случае развода судьбой эмбрионов может распоряжаться Евгения единолично. Но договор не может быть выше закона. И Кассационный суд, а Алексей пошёл в третью инстанцию, отменил решения нижестоящих судов и вернул дело на доследование.

И снова круги, только теперь уже судебные, которые для Евгении не менее волнительны и тревожны, чем медицинские.

- Мне не нужны никакие алименты. Я даже в суде это заявляла и ходатайства соответствующие писала, что согласна, чтобы моего бывшего мужа признали просто донором, ведь доноров не могут заставить признавать отцовство, содержать детей.

- Да, мы такое заявляли, хотя законом такие процедуры не предусмотрены, - подтверждает адвокат. - И зря! В вопросах вспомогательных репродуктивных технологий вообще многое не отрегулировано. Например, до какого момента партнёр может отказаться? А если эмбрион уже перенесли, и он прижился, а мужчина вдруг передумал - что тогда? Выходит, он вправе требовать аборта? Но ни один мужчина не может заставить женщину прервать беременность - а отказаться от ЭКО, получается, может?

Вопросы остаются без ответа, а судебное дело о пяти эмбрионах теперь тоже заморожено - только уже не в криокамере, а в кабинетах.

- Ещё полгода назад Савёловский районный суд встал на сторону бывшего мужа, - вздыхает Евгения. - Но мы до сих пор не можем получить на руки письменный документ, который должен выдаваться в течение десяти дней. А значит, не можем подать апелляцию.

ЭКО - не одна процедура, как многие думают, а длинный медицинский маршрут. Сначала будущая мать проходит месяцы обследований, гормональную стимуляцию с ежедневными уколами. Фото: vchal/Shutterstock/Fotodom

ДЕТИ ИЛИ БИОМАТЕРИАЛ?

Евгения Медведева не одна. В Уфе в 2025 году суд разрешил вдове провести ЭКО после смерти мужа, хотя клиника отказывалась, так как не было согласия супруга на повторный перенос. А в Москве в 2024 году суд, наоборот, встал на сторону мужчины: после развода он потребовал уничтожить эмбрионы, и, хотя жена просила оставить их ей, но суд был непреклонен.

Ещё одно дело 2023 года показало, что эмбрион вообще не вписывается в привычные правовые категории: супруги попытались «поделить» его как совместно нажитое имущество, но суд признал такой подход недопустимым, подчеркнув, что эмбрион - не вещь. И постановил: уничтожить. Решение вызвало бурную реакцию юристов, обнажив главную проблему - эмбрион не подходит ни под категорию «вещи», ни под категорию живого «субъекта прав».

- Если законом признают право биологического родителя на любом этапе отказаться от будущих родительских прав и обязанностей и перейти в статус донора, это бы решило проблему. Сколько детей могло бы родиться, - снова и снова повторяет как мантру адвокат Медведевой Юлия Мищенко. - А ведь у нас в стране большие демографические проблемы, и Правительство, и прочие инстанции ратуют за повышение рождаемости.

ПРАВО МУЖЧИНЫ СКАЗАТЬ «НЕТ»

За этим спором стоит не только юридическая коллизия, но и столкновение двух одинаково весомых начал: с одной стороны - жизнь, пусть ещё не рождённая. И для женщины это часто последний шанс стать матерью. С другой - законное право мужчины отказаться, ведь никто, ни суд, ни закон, не может заставить человека стать отцом против его воли. И это право охраняется так же строго, как и право женщины на материнство.

- Даже если мать напишет сто заявлений, что отказывается от претензий к биологическому отцу, никто не лишит её права однажды утром проснуться, пойти в суд и потребовать установить отцовство, - поясняет адвокат Ирина Виноградова. - В этом и ловушка: мужчина, однажды дав согласие на ЭКО, не может быть уверен, что завтра его не втянут в родительские обязательства. А женщина не может быть уверена, что её материнство не отменят решением суда. Закон пока не даёт ни одной из сторон твёрдой почвы под ногами.

Репродуктивная медицина в России развита широко: клиники ЭКО есть практически в каждом крупном городе Фото: Алексей БУЛАТОВ.

И замороженные эмбрионы продолжают лежать в криокамере - молчаливые свидетели того, как сложно порой отличить право на жизнь от права на отказ от неё.

На женских форумах немало сообщений подобного содержания: «Я прошла 13 протоколов ЭКО. Мы с мужем потратили на это 7 лет. Сколько я сделала уколов, сколько сдала анализов, сколько свечек зажгла в храме у икон, моля о ребёнке. В результате врачам удалось получить один единственный эмбрион. Но муж нашёл другую, подал на развод и категорически отказывается давать мне разрешение на перенос, - рассказывает москвичка Марина М. (женщина попросила сохранить её анонимность). - Я боюсь идти в суд, вдруг и он откажет мне. Тогда умрёт последняя надежда. Просто оплачиваю криохранение и жду, вдруг что-то изменится. Вдруг как-то решится».

- Я понимаю позицию женщин. Но юриспруденция - жёсткая субстанция. Ни одна клиника не вправе продолжать протоколы ЭКО без согласия второй стороны, - говорит акушер-гинеколог, репродуктолог, к.м.н. Борис Лорткипанидзе. – Почему? Все просто - хотеть родить ребёнка должны оба биологических родителя. Ведь и сам ребёнок, а даже не мать, через 30 лет может найти отца и потребовать компенсацию, наследство и так далее. Больше вам скажу: по нашему законодательству одинокий мужчина вообще не имеет права обратиться к репродуктологам и стать отцом через ЭКО суррогатной матери после развода. Технологии позволяют, но законодатели опасаются, что это создаст лазейку для людей нетрадиционных взглядов (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

- То есть бывший муж Евгении Медведевой, например, или другой мужчина, чьи эмбрионы заморожены, не может попытаться дать им жизнь даже через суд?

- Совершенно верно. Да и на сторону матерей ни один суд пока не встал. И если встанет, это будет прецедент. В целом вопрос репродукции очень специфический и сложный. В первую очередь потому, что этическая сторона вопроса тут играет весомую роль. Законотворцам тут есть над чем работать и работать…

Оплодотворенные яйцеклетки хранятся при температуре минус 196 в криохранилище. Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock/Fotodom

ЛЕД ТРОНУЛСЯ

Но подвижки в этом сложном вопросе все-таки наметились. Глухую стену пробили вдовы погибших на СВО бойцов. Им тоже приходилось ходить по судам, чтобы доказать свое право стать матерью от погибшего на поле боя мужа. И служители Фемиды часто шли навстречу.

В Краснодаре в июле 2026 года суд разрешил перенос эмбриона, хотя отдельного согласия мужа на это не было - хватило нотариальной доверенности.

В Уфе в феврале 2025 года суд тоже встал на сторону вдовы: мужчина при жизни письменно указал, что распоряжаться его биоматериалом будет жена.

В Екатеринбурге в октябре 2025 года суд разрешил ЭКО женщине, которая даже не была в браке, но имела нотариальное согласие, - и она забеременела.

Но были и отказы:

В Санкт-Петербурге в июне 2025 года суд решил, что после смерти одного из супругов оснований для продолжения лечения бесплодия нет, и эмбрионы можно только хранить.

В Саратове в апреле 2025 года суд объяснил отказ тем, что репродуктивные права - личные и без согласия погибшего при жизни к жене не переходят.

В итоге жены бойцов докричались до законотворцев. В июле 2026 года Госдума приняла пакет, который разрешает супруге погибшего в течение 5 лет после его смерти использовать его замороженный биоматериал. Дети, рождённые после смерти отца, даже смогут получить официальный статус и пенсию. И хотя закон касается только вдов участников СВО, другие женщины на него с надеждой: если государство услышало их, значит, рано или поздно услышит и остальных.

ГДЕ СТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ?

Прогресс подарил человечеству возможность заглянуть за черту, которая раньше была подвластна только природе, - и вместе с этим поставил вопрос, на который пока нет ответа. Пока юристы спорят, а законы молчат, в криокамерах при минус 196 градусах тихо ждут своего часа несколько клеток - будущее, которое ещё не решило, станет ли оно жизнью. Да, вдовам уже разрешили. Но за ними — сотни, а может, и тысячи других эмбрионов, чьи родители развелись, поссорились или просто не могут договориться. И пока не будет найден этот ответ на главный вопрос — кем считать этих замороженных детей: имуществом, биоматериалом или всё-таки людьми, которым просто ещё не дали шанса родиться, — фраза «убить нельзя родить» так и будет висеть в воздухе.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Когда начинается жизнь?

В любом медицинском или биологиечском словаре и энциклопедии эмбрион — это развивающийся организм.

- При этом закон до сих пор не даёт чёткого ответа на вопрос, чем считать эмбрион и с какого момента человеческая жизнь находится под охраной, - рассуждает российский юрист, правозащитник и общественный деятель Иван Мельников. - По Конституции человек появляется в юридическом поле с момента рождения. Но при этом уголовный закон косвенно защищает и плод: убийство беременной женщины считается отягчающим обстоятельством (ст. 105 УК РФ), а насильственное прерывание беременности расценивается как тяжкий вред здоровью (ст. 111 УК РФ). Гражданский кодекс тоже делает шаг навстречу нерождённым: наследниками могут стать зачатые при жизни умершего. Получается, Конституция и другие законы по-разному отвечают на вопрос, когда начинается жизнь, — и это противоречие до сих пор не разрешено.

СПРАВКА «КП»

Как решают споры о замороженных эмбрионах за рубежом?

США. В деле Дэвисов (штат Теннесси, 1992) суд постановил: сначала смотрят на договор супругов, если его нет — взвешивают интересы сторон. При равном конфликте приоритет получает тот, кто не хочет становиться родителем. В итоге эмбрионы решили уничтожить.

Великобритания. В деле Эванс (2007) женщина хотела сохранить эмбрионы после расставания, но бывший партнёр отозвал согласие. Европейский суд по правам человека поддержал британское правило: согласие обоих генетических родителей обязательно вплоть до переноса эмбриона и может быть отозвано в любой момент.

Германия. Там конфликтов меньше, потому что закон запрещает создавать больше эмбрионов, чем планируется перенести в данном цикле, и запрещает уничтожать жизнеспособные эмбрионы. «Запасов» в криохранилищах почти не образуется.

Индия. По Закону о вспомогательных репродуктивных технологиях 2021 года требуется письменное согласие обоих супругов на создание, заморозку и использование эмбрионов; один из них может отозвать согласие в любой момент. В Мумбаи женщина пытается через Делийский высокий суд добиться права использовать 16 замороженных эмбрионов, созданных с бывшим мужем, но без его согласия потерпела неудачу.

Киргизия. По постановлению Кабмина № 616 от 14 октября 2024 года ЭКО возможно только при обоюдном информированном согласии мужчины и женщины. При заморозке эмбрионов супруги сразу письменно выбирают их дальнейшую судьбу - хранение, утилизацию или донорство, - что снижает риск споров после развода.

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