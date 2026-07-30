30 июля Павла Дурова* официально внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Фото: Dave Bedrosian/IMAGO/Global Look Press

Московская клиника продолжает проводить процедуру ЭКО с биоматериалом Павла Дурова*, хотя его уже внесли в список экстремистов. Корреспондент KP.RU позвонила узнать — и вот что ей ответили

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с биоматериалом человека, которого вдруг объявляют террористом? Я — нет. До вчерашнего дня.

30 июля Павла Дурова* официально внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Новость прогремела на всю страну. И сразу же всплыла старая история — московская клиника «АльтраВита», которая уже два года предлагает женщинам бесплатное ЭКО с донорской спермой основателя Telegram.

Казалось бы, после такого статуса программа должна тихо свернуться, а биоматериал — отправиться в морозильник до лучших времён. А вот и нет.

Московская клиника продолжает проводить процедуру ЭКО с биоматериалом Павла Дурова*, хотя его уже внесли в список экстремистов. Фото: Alona Siniehina/Shutterstock/Fotodom

ЭКО С БИОМАТЕРИАЛОМ ДУРОВА* ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

Захожу на сайт «АльтраВита». И что я вижу? Тот же яркий баннер, что и год назад:

«ЭКО с донорской спермой Павла Дурова*. В нашей клинике вы можете пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) абсолютно бесплатно, используя донорскую сперму Павла Дурова* — одного из самых известных и успешных предпринимателей современности».

Ни слова о том, что теперь этот «успешный предприниматель» — в списке террористов. Напротив — главный донор. Щедрый меценат. Человек, который, по словам сайта, «стремится помочь тем, кто мечтает стать родителями».

ЗВОНОК В КЛИНИКУ

И тут начинается самое интересное. Набираю номер, вежливо представляюсь и спрашиваю:

— Здравствуйте! Я по поводу программы ЭКО с донорской спермой Павла Дурова*. Она ещё работает?

Голос на том конце — спокойный, деловой, явно тренированный на звонки потенциальных пациенток.

— Да, конечно. Программа работает. Если вам до 37 лет, приходите на первичную бесплатную консультацию. Дальше доктор вам всё расскажет. Обследование, анализы платные, можете сдавать где хотите, не обязательно у нас. А вот сама процедура бесплатная.

Я делаю паузу и задаю главный вопрос:

— А то сейчас вот Павла Дурова* признали экстремистом, внесли в перечень. Это как-то влияет на программу?

На том конце — секундная заминка. Потом тот же спокойный голос, но с металлическими нотками:

— Мы в политические эти вещи не обсуждаем. Я вам озвучила, что есть на данный момент. Программа работает. Приходите на консультацию.

Я не сдаюсь:

— А можно с директором переговорить? Ну или с кем-то, кто уполномочен давать комментарии для СМИ? Хотелось бы понять, будут ли изменения в связи с такой ситуацией.

Короткая пауза. И жёсткий ответ:

— Пиши официальный запрос, адрес есть на нашем сайте.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН О "ПРИЗНАНИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ" СПЕРМЫ ДУРОВА*

Понятия «экстремистский биоматериал» в нашем законодательстве просто нет. Вообще. Федеральный закон о противодействии экстремизму говорит только об информационных материалах — текстах, видео, аудиозаписях. До спермы он не добрался.

Но это не значит, что у клиники всё гладко.

Дело в другом. Росфинмониторинг требует замораживать любые операции с активами людей из своего «стоп-листа». А теперь вопрос: хранение и использование спермы — это операция с активом? Непонятно. Закон молчит. Практики нет.

МНЕНИЕ ЮРИСТА ОБ ЭКО СО СПЕРМОЙ ДУРОВА* ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ ЕГО ТЕРРОРИСТОМ И ЭКСТРЕМИСТОМ

Я попросила прокомментировать ситуацию юриста, вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова:

«Коллизия, конечно, уникальная. Во-первых, формальных оснований называть его сперму "экстремистским материалом" нет — закон № 114-ФЗ говорит только об информационных носителях, а не о биоматериале. Если коротко — сперма Дурова* экстремистской не стала. Да, Росфинмониторинг блокирует сделки с активами фигурантов списка. И если они решат, что использование биоматериала — это тоже своего рода распоряжение активом, то … Прямых разъяснений по этому поводу нет. И ещё один важный момент для женщин, которые решатся на эту программу. Юридически Павел Дуров* не будет отцом вашего ребёнка. Никаких алиментов. Никакого наследства. Согласно Семейному кодексу, донор, который дал письменное согласие, не имеет прав и обязанностей по отношению к будущему ребёнку. Так что все разговоры о "детях Дурова*" — это красивая сказка, не более того».

При этом важно понимать: в ближайшее время все ограничения коснутся в первую очередь именно личных активов Павла Дурова* — его денежных средств и иного имущества. Основанием для этого служит новый закон, принятый на последнем заседании Госдумы, который допускает последующий арест и изъятие принадлежащих ему объектов собственности.

Сам по себе факт включения Дурова* в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга пока не влечет автоматического признания экстремистским самого мессенджера. Однако здесь есть важный нюанс: поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», внесенные в июле 2025 года, теоретически создают механизм, при котором признание одного из участников организации виновным по экстремистской статье может повлечь за собой признание экстремистской и самой организации.

Хочется верить, что до этого не дойдет, хотя бы потому, что Telegram сегодня активно используют сотни тысяч журналистов и блогеров по всему миру, которые разделяют позицию России и поддерживают традиционные ценности.

Если же гипотетически этот сценарий все-таки реализуется, то, по логике правоприменительной практики, следующими в этот перечень могут попасть и руководители других социальных сетей, работающих в России. Поэтому я, как юрист, рекомендовал бы им уже сейчас задуматься о превентивных мерах — в частности, о полном отказе от функции приватной переписки между пользователями. Это единственное, что на текущий момент может гарантированно оградить их от подобных рисков.

* – 30 июля 2026 года Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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