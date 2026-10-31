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Холодное ноябрьское небо подарит россиянам несколько незабываемых небесных явлений. Луна сблизится с Марсом и Юпитером, а сами эти планеты – друг с другом. Все это можно будет наблюдать простым глазом, без какого-либо телескопа. KP.RU раскрывает значения этих событий, и дает советы, как наблюдать.

СВЕТ ЛУННЫХ ГОРОДОВ

Убывающая Луна феерически восходит на северо-востоке в эти первые дни ноября. Она повторяет путь летнего Солнца, поэтому в момент своей кульминации поднимается высоко, видна на небе долго – и даже после рассвета, на дневном небе, вы без труда отыщите ее. Правда, каждую ночь Луна появляется на час позже. И если в последний день октября ее могли наблюдать даже дети, которых рано укладывают спать, то через несколько дней она станет зрелищем для убежденных полуночников.

Если у вас есть хотя бы слабый бинокль, именно в эти ночи лучше всего изучить лунный рельеф. Хотя видна только половина (левая) лунного диска, зато тени на нем длинные, рельеф каждой детали проработан четко. Благодаря длинным теням можно заметить даже небольшие объекты. Посмотрите на россыпи кратеров, обратите внимание, насколько они различаются между собой при кажущемся сходстве. Поймайте глазом длинные горные цепи. Рассмотрите плоские равнины – «моря». Прямо в центре видимого серпа вам откроется величественный Океан Бурь.

И чем дальше, тем больше будет заметно, что темная (правая) сторона лунного диска светится призрачным голубоватым светом. Когда Луна на земном небе убывает, Земля на лунном небе растет, это закон. Именно Земля освещает ночную сторону Луны, ее свет мы и видим. О том, что это именно так, первым догадался Леонардо да Винчи. До него думали, будто Луна обитаема, и это огни лунных городов.

ЮПИТЕР И МАРС – ОТЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ

Второго ноября, в понедельник, Луна будет проходить мимо звездного скопления Ясли. Ясли – это живописная кучка звезд в созвездии Рака. Ясли не так ярки, как, например, Плеяды. Они хорошо видны невооруженным глазом, но только в безлунную ночь. А это значит, что Луна своим светом просто забьет Ясли.

Но это если смотреть простым глазом. В бинокль вы увидите картину, которая явно достойна вашего внимания. Как минимум, вы откроете для себя Ясли, ведь ориентиром станет заметная Луна. Новичку отыскать Ясли без подмоги не так-то просто.

Но главное впереди: видите, слева две очень яркие звезды. Это Юпитер (нижняя звезда) и Марс (верхняя). Они настолько ярки, что не заметить их невозможно. Когда Юпитер восходит, люди думают, что кто-то на горизонте зажег прожектор.

Третьего ноября Луна образует с Юпитером и Марсом почти прямую линию, и на это точно стоит посмотреть. Разные цвета (Марс – красный, Юпитер – голубовато-белесый) и Луна, потерявшая уже значительную часть своего блеска, видимая острым серпом, который не затмевает планеты.

Несмотря на то, что планеты известны человеку с глубокой древности, современный горожанин, как правило, находить их не умеет, а многие думают, что для их наблюдений нужен телескоп. Конечно, нет, ведь их открыли задолго до изобретения телескопа.

Двигаясь намного медленнее Луны, Марс и Юпитер, тем не менее, сближаются друг с другом. Теснее всего они расположатся 16 ноября. Планеты окажутся в таком тесном контакте, что близорукие подумают, будто светила слились. Невероятно красиво.

ЧТО СУЛЯТ ЗВЕЗДЫ

Для астрологов небесные события – предвестники земных, и, конечно, описанные сближения Луны с планетами, и планет друг с другом, они не могли обойти своим толкованием.

Астрологи говорят, что сближение Луны с Марсом и Юпитером - это мощная и динамичная планетная конфигурация, которая объединяет эмоции (Луна), решимость и удачу (Юпитер), а также энергию и действие (Марс). Подобную позицию в классической астрологии прозвали «Дух воина».

Люди, подверженные влиянию звезд, чувствуют прилив оптимизма и уверенности: Юпитер одухотворяет помыслы, а Марс наполняет сердце смелостью. Люди чувствуют себя способными «свернуть горы». Уходит страх перед трудностями. Луна тем временем отвечает за чувства. В сочетании с Марсом это придает вспыльчивость, импульсивность и страстность, но Юпитер сглаживает порывы, превращая темную агрессию в энтузиазм.

Если вы задумали новое, то вот оно, идеальное время для старта: соединение Марса (действие) и Юпитера (масштаб) при поддержке интуиции (Луны) дают карт-бланш для реализации самых смелых замыслов. В такое время можно даже рискнуть, не забывая, конечно, о границах своих возможностей.

К середине месяца, хотя Луна уйдет, все вышеперечисленное будет работать еще лучше. Ведь мы помним, что Марс и Юпитер сближаются. Огромный прилив энтузиазма, уверенность в своей правоте, позитивный взгляд на то, что ты задумал. Так что дерзайте! Звезды на вашей стороне.

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