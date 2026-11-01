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В ночь на минувшее воскресенье над Россией наблюдались полярные сияния высшего уровня. Что оказалось неожиданностью. В принципе бурю к концу недели ожидали (см. наш предыдущий прогноз), но не в эти именно дни и не такую. Так что место для неожиданностей действительно есть всегда. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Ночь на 1 ноября выдалась неожиданно жаркой. Не в метеорологическом смысле: в столичном регионе как раз, напротив, похолодало. Причиной геомагнитных возмущений стала солнечная плазма, извергнутая корональной дырой. Она атаковала магнитосферу длительное время, не вызывая серьезных «пробоев». Но в ночь на 1 ноября, как выразилась Лаборатория в своем информационном канале, Земля устала бороться.

Многим может показаться, что такое выражение слишком художественное, не научное. Но на самом деле мы довольно плохо представляем многие тонкие эффекты, связанные с взаимодействием солнечного и земного. Там, где пока не проявилось рациональное, в игру вступает художественное.

Скажем, на прошлой неделе появилась интересная статья российских авторов, которые обращаются к такому малоизученному явлению, как голубые полярные сияния. Все знают, что полярные сияния бывают или зеленые, или красные, причем в Средней полосе видят в основном красные. Ведь они загораются выше. А из Средней полосы видны именно верхние части зоны свечения. Но бывают и голубые сияния. Для их образования нужны экстремально мощные воздействия. И фиксировать их лучше на камеру: глаз в темноте плохо различает голубоватые оттенки, и подобные сияния предстают скорее белесыми.

Если мы в 2026 году все еще спорим о цвете полярных сияний, хотя человек знаком с ними на протяжении всей своей истории, можете представить, как обстоят дела с еще более тонкими эффектами.

Мы знаем лишь общую картину: солнечная плазма, вне зависимости от того, что стало ее источником, достигает Земли и взаимодействует с ее магнитным полем. В этом и есть суть магнитных бурь.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

После довольно сильной магнитной бури 1 ноября – понедельник и вторник, 2 и 3 ноября, пройдут в абсолютно зеленой зоне. Никаких бурь не ожидается. Это наиболее достоверная часть прогноза, что дальше по времени – уже немного гадательно.

И это гадательно не радует деталями, хотя радует другим: никаких магнитных бурь не будет по 8 ноября включительно. Но это же здорово. Будем в это верить.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Воздействие магнитной бури сложно отличить от воздействия метеорологического. Резкие изменения атмосферного давления сказываются на здоровье только так. И дискуссии не утихают: а влияют ли на человека в той же мере и колебания магнитного поля Земли.

Скорее всего да, и статистика это подтверждает. Ведь аналогия прозрачная. Человек чувствует колебания атмосферного давления, потому что человеку от него никуда не деться. Человек всегда «внутри» этого явления. Точно так же мы всегда «внутри» земного магнитного поля. Изолироваться от него нереально.

Поздняя осень – ну худший период межсезонья. Весна, как ни странно, дается нам тяжелее. Осенью нет авитаминоза. Организм еще полон сил после лета. Поэтому воздействие такого фактора, как магнитные бури, должно быть смягчено. Но – тут каждый судит по себе. В конце концов, в чем-то мы знаем свой организм лучше иного врача.

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