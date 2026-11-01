Егор Крид Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В России Хэллоуин отмечают не так масштабно, как за границей, но вечеринки тоже проходят. Для нас этот праздник — еще одна возможность весело провести время и похвастаться оригинальными костюмами. Многие российские звезды не стали отставать от зарубежных и тоже поделились фото образов.

В Сеть попали фото Аллы Пугачевой с мужем-иноагентом Максимом Галкиным*, которые сейчас проживают на Кипре. 77-летняя Алла Борисовна предстала в образе Малефисенты, который ей, кстати, очень идет. А 50-летний муж певицы выбрал черный костюм с широким поясом. Интернет-пользователи бросились активно обсуждать снимки, а потом поняли, что они сгенерированы ИИ. Образы артистов придумал Вадим Золотов из Самары.

Фото: wowzolotov @ соцсети

Алла Пугачева «примерила» образ Малефисенты. Фото: wowzolotov @ соцсети

А вот 55-летняя Кристина Орбакайте, живущая вместе с семьей в Америке, по-настоящему отметила Хэллоуин. Певица перевоплотилась в ведьму и взяла тыкву.

Кристина Орбакайте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кристина Орбакайте нарядилась на Хэллоуин Кристина Орбакайте облачилась в образ «восточной ведьмы» в честь празднования Хэллоуина.

32-летний Егор Крид нарядился в маску и взял нож мясника. Певец повторил образ маньяка Майкла Майерса — вымышленного серийного убийцы, главного антагониста культовой серии американских фильмов ужасов «Хэллоуин» режиссёра Джона Карпентера. «Милый ублюдок», — так ласково назвал себя Егор. И ведь не поспоришь!

Егор Крид облачился в костюм Майкла Майерса Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

67-летняя Марина Юдашкина надела черный парик ради внуков. У единственной дочери Марины Галины трое детей от мужа Петра Максакова. Семья постоянно проживает в Дубае.

Марина Юдашкина с внуками Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Что не сделаешь ради внуков! Праздник Хеллоуин — это день окончания сбора урожая и переход от светлого времени к темной зиме. Сегодня для большинства людей это повод повеселиться, переодеться в костюмы персонажей фильмов и украсить дом. Дети ходят по домам и собирают сладости. Главным символом стала вырезанная тыква со свечой внутри (в общем, карнавал). Дети счастливы, и это главное!» — написала в соцсетях Марина Юдашкина.

Ассоль и Саша ST с детьми Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Артисты Ассоль и Саша ST нарядились в костюмы Малефисенты и пирата и вместе с детьми отправились раздавать конфеты. В коттеджном поселке, где живёт семья, организовали настоящий Хэллоуин. В течение всего дня дети бегали по домам со словами «Сладость или гадость».

Наталья Рудова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Наталья Рудова выбрала узнаваемый образ Джокера.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

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