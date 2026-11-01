Образ на вечеринку в честь Хэллоуина от Хайди Клум. Фото: Noam Galai/Getty Images for Heidi Klum

В ночь с 31 октября на 1 ноября весь мир отмечал Хэллоуин. По случаю праздника нечисти принято вырезать тыквы, наряжаться в костюмы и отправляться на костюмированные вечеринки. В Америке королевой Хэллоуина считается 53-летняя Хайди Клум, которой в этом году организовала свою 25-й по счёту костюмированную вечеринку.

Фото: Noam Galai/Getty Images for Heidi Klum

Каждый год Хайди придумывает оригинальный костюм с очень сложным гримом. Кем только Клум не была: Медузой Горгоной, огромным червем, невестой Франкенштейна… Каждый свой образ модель продумывает до мелочей и готовит заранее. Идея нынешнего костюма появилась еще в прошлом году. На его подготовку ушло несколько месяцев.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В конце октября королева Хэллоуина начала делиться жуткими «деталями». Сначала звезда показала нечто, похожее на сухожилия и мышцы. Затем было видео грима… А уже вечером 31 октября Клум предстала во всей «красе» и вновь всех ужаснула. Хайди нарядилась в костюм собственной руки, которую воссоздали почти точь-в-точь.

На окровавленной кисти можно было наблюдать кольца, включая обручальное. На ногтях был бордовый маникюр, как у Клум.

Сама модель скрывалась «внутри».

Хайди Клум давно не привыкать шокировать публику своими образами Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Хайди Клум Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Хайди потребовалось несколько часов, чтобы влезть в свою «руку». Ноги Клум поместила в средний и безымянный пальцы. На вечеринку «Хайдиуин» по случаю Хэллоуина, которую Клум ежегодно проводит с 2001 года, ее доставляли на грузовом автомобиле, так как в легковую машину она бы не влезла. Как призналась сама модель, костюм был тяжёлым. Кстати, в этом году муж звезды Том Каулиц не смог поддержать ее, так как уехал в тур. Но имя Тома было выгравировано на безымянном пальце.

Хайди Клум и ее муж Том Каулиц. Фото: Stoccy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кстати, интересный факт, что до переезда Клум в Нью-Йорк в 2000 году там особо никто не наряжался. Клум первой стала организовывать костюмированные вечеринки, превратившиеся в традицию.

Хайди Клум с детьми - Лени, Лу Самуэлем и Йоханом. Фото: Noam Galai/Getty Images for Heidi Klum

На мероприятии состоялся редкий выход повзрослевших детей Хайди, которые держали «руку» мамы… 22-летняя дочь звезды Лени нарядилась свиньей-дивой Мисс Пигги. 17-летняя Лу Самуэль выбрала образ супергероини Старфайр из комиксов и мультсериала «Юные титаны»: девушка оделась в фиолетовый костюм. А 19-летний Йохан стал классическим зомби.

Селин Дион Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В ночь с 31 октября на 1 ноября многие другие звезды тоже поделились фото в жутких образах. Так, 58-летняя Селин Дион облачилась в белую паутину, а на лице сделала сложный грим.

Дженнифер Лопес повторила культовый образ Джейн Фонды. Фото: Личная страничка в соцсети + EAST NEWS/AP/FOTOLINK

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

57-летняя Дженнифер Лопес повторила культовый образ Джейн Фонды из фильма «Барбарелла» 1968 года. Певицы опубликовала фото и подписала: «Люблю тебя, Джейн Фонда».

Эшли Грэм Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

39-летняя Эшли Грэм стала диснеевской русалочкой Ариэль. 40-летняя Меган Фокс тоже была похожа на русалку, но не сказочную, а, скорее, на мертвую.

Меган Фокс Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Меган Фокс Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо, Виттория Черетти тоже остановилась на сказочном персонаже. 28-летняя модель нарядилась в костюм Красной Шапочки.

Виттория Черетти Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Виттория Черетти Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Ирина Шейк вышла на улицы Нью-Йорка в красном латексом комбинезоне, который подчеркнул идеальную фигуру модели. Голову 40-летней модели венчали дерзкие рожки.

Ирина Шейк Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Ирина Шейк Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Пэрис Хилтон стала Рапунцель, а своего трёхлетнего сына Феникса 45-летняя звезда нарядила лягушонком.

Пэрис Хилтон с сыном Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Пэрис Хилтон Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

34-летняя Кара Делевинь повторила культовый образ доктора Фрэнк-н-Фертера из фильма «Шоу ужасов Рокки Хоррора». В картине его сыграл Тим Карри.

Кара Делевинь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

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