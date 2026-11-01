Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

…- Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из «КП». Ну, вот что с ней делать - с этой Каллас!? Ведь только одна ее фамилия звучит уже, как ругательство!

Вот смотрите, что с ней опять произошло…

«Сторонница войны и отпетая русофобка Кая Каллас, занимающая пост главы Евродипломатии, выступила против приглашения Президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Хотя её никто и не спрашивал, но такая сейчас доля у евробюрократов - самим напоминать о себе, ввиду тотального отсутствия влияния».

По словам Каллас, участие Владимира Путина в декабрьском саммите G20 во Флориде может «восстановить Россию на международных форумах». Каллас прямо заявила, что она против нормализации отношений с Россией, и считает, что нужно продолжать эскалацию.

Вот такими новостям в воскресенье, 1 ноября, я поделился с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…

- Ей еще можно что-то посоветовать, Мария Владимировна, чтобы она окончательно не захлебнулась в ярости? В политике - к тому же международной и европейской - может быть лекарство, извините, от бешенства? Или ее уже ничем не вылечить!? Ведь Кая так угробит Старушку-Европу…

- Понимаете, Александр, Каллас стала таким вот пугалом в «ЕСовском прекрасном саду», - считает Мария Захарова. - Обычно пугало ставят отгонять птиц, чтобы те не склевали урожай. Но в Евросоюзе урожая давно нет из-за своих собственных садовников-неумех, которые несколько лет сами уничтожали свои же наделы. Уже и птицам-то не на что позариться. А пугало Каллас так и продолжает наводить страх своими заявлениями, бесцельно и глупо. По «Двадцатке» у неё совета никто не спрашивал, мнение её никому не интересно.

- Очень точный диагноз. Спасибо, Мария Владимировна.

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