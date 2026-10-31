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В мире31 октября 2026 18:50

Новая волна протестов в Европе: сотни тысяч человек бастуют против действий властейфото

Участники беспорядков во Франции используют маскарадные костюмы на Хэллоуин
Александр КУДЕЛЯ
Во Франции, по данным МВД, 31 октября на улицы вышли от 320 тысяч до полумиллиона человек

Во Франции, по данным МВД, 31 октября на улицы вышли от 320 тысяч до полумиллиона человек

Фото: REUTERS.

В последние выходные октября массовые протесты вновь прокатились сразу по нескольким европейским странам. Во Франции на улицы вышли более 320 тысяч человек, из них порядка 70 тысяч в Париже. Накануне в Италии, по оценкам организаторов, более 1 млн человек приняли участие в общенациональной забастовке, часть демонстрантов после антиправительственного марша в Риме разбили палаточный лагерь у Колизея. Несколько тысяч человек также вышли на улицы в Германии и Испании, обстановка накаляется и в Польше. Совпадение новой волны протестов с Хеллоуином добавило полиции головной боли: участники беспорядков используют праздничные маски и костюмы, чтобы скрыть лица.

Франция: до 500 тысяч протестующих по всей стране

Во Франции, по данным МВД, 31 октября на улицы вышли от 320 тысяч до полумиллиона человек. В Париже полиция насчитала примерно 70 тысяч участников, в последний момент шествие было перенесено властями на окраину города. Неделей ранее численность протестующих во Франции оценивалась в 410 тысяч, кадры из крупнейших городов свидетельствуют, что говорить о «выдохшемся» народном гневе преждевременно. Демонстранты утверждают, что правительство их не слышит и обещает лишь «косметические» изменения, а не реальную реформу образования, которая является требованием молодежи.

К вечеру столкновения с полицией фиксируются в Париже, Лионе, Гренобле, Тулузе и Марселе, уже известно о задержании 296 человек. На фоне глубокого политического и экономического кризиса к протестам присоединилась и другие социальные группы, которые требуют улучшения соцобеспечения, сферы, которая не первый год идет «под нож» в целях экономии из-за бюджетного дефицита. Новые акции протеста анонсированы на 6-7 ноября.

К вечеру столкновения с полицией фиксируются в Париже, Лионе, Гренобле, Тулузе и Марселе

К вечеру столкновения с полицией фиксируются в Париже, Лионе, Гренобле, Тулузе и Марселе

Фото: REUTERS.

ФРГ: протест «зумеров» против милитаризации страны

В Германии на акции протеста, организованные молодежным движением «Поколение Z решает» (Gen Z regelt), вышли порядка 10 тысяч человек, хотя организаторы рассчитывали на 180 тысяч участников. Немецкие «зумеры» равнялись на французских сверстников. Участники акций считают, что правительство Мерца уделяет недостаточно внимания проблемам молодого поколения: высокой стоимости жизни, нехватки доступного жилья и состоянию образовательной системы. Отдельные группы также требовали перестать наращивать военные расходы, отказаться от возвращения обязательной военной службы по призыву и перенаправить эти деньги на социальные программы вместо милитаризации.

В Кельне полиция разогнала шествие водометами после того, как часть участников, скрыв лица, отделилась от основной колонны и начала запускать пиротехнику и дымовые шашки. В Штутгарте демонстрацию также несколько раз прерывала полиция из-за использования петард. В Берлине демонстрация в городе переросла в беспорядки и столкновения с полицией.

В Германии на акции протеста вышли порядка 10 тысяч человек

В Германии на акции протеста вышли порядка 10 тысяч человек

Фото: REUTERS.

Италия: полтора миллиона рабочих вышли на забастовку

В Италии пик мобилизации протестующих состоялся накануне, 30 октября. Общенациональная забастовка, организованная профсоюзным объединением USB, объединила рабочих, студентов, водителей грузовиков, таксистов и фермеров. В акциях по всей стране участвовали около до 1,5 млн человек. На антиправительственную демонстрацию в Риме вышли более 100 тысяч человек. Помимо социальных требований итальянцы выступают и против военных расходов и дальнейших трат на боевые действия в Украине. Демонстрации прошли более чем в 60 населённых пунктах: в Генуе рабочие и студенты выступили против использования порта для перевозки вооружений. В Турине полиция применила водомёт, чтобы оттеснить демонстрантов от здания префектуры.

В Италии пик мобилизации протестующих состоялся накануне, 30 октября

В Италии пик мобилизации протестующих состоялся накануне, 30 октября

Фото: REUTERS.

Испания: стихийные волнения после ж/д катастрофы

Жуткое столкновение поездов в Испании 28 октября, унесшее жизни по меньше мере 74 человек, подлило масло в огонь стихийных протестах акций молодежи из-за жилищного кризиса и других социальных проблем. 24 октября в Барселоне были в результате стычек с полицией задержаны более 120 человек, после трагедии акции вспыхнули с новой силой. К Хеллоуину полиция объявила об усилении в Мадриде и других крупных городах. Особенно напряжённая обстановка сложилась на Балеарских островах, где в ночь на 31 октября полиция задержала десятки протестующих, в том числе с холодным оружием. Испанские правоохранители тщательно следят молодежным анонимным движением Blocus, которое накануне распространяло в интернете призывы к беспорядкам 31 октября в испанских городах.

Испанские правоохранители тщательно следят молодежным анонимным движением Blocus, которое накануне распространяло в интернете призывы к беспорядкам

Испанские правоохранители тщательно следят молодежным анонимным движением Blocus, которое накануне распространяло в интернете призывы к беспорядкам

Фото: REUTERS.

Хеллоуин стал головной болью для полиции

В большинстве европейских стран за маски и прочие скрывающее лицо предметы на проектных акциях предусмотрены крупные штрафы. При этом, для праздничных событий и фестивалей вроде Хэллоуина, как правило, делается исключение. Назначение даты протестов и прямые призывы приходить на них в маскарадных костюмах стали некоторой правовой коллизией. Французская полиция поспешила напомнить, что любые элементы маскировки на демонстрациях даже в Хэллоуин будут расценены как нарушение закона, штраф — 150 евро.

Желающие воспользоваться моментом или просто покрасоваться своими костюмами перед журналистами нашлось достаточно. На видео можно найти и мирно шагающего штурмовика из «Звездных войн» и Человека-Паука с антиправительственным плакатом и клоунов, дразнящих шеренгу полицейских, и зомби, швыряющих камни в правоохранителей. Некоторые, напротив, не стали наряжаться, а несли плакаты с надписями вроде «В костюме разгневанного гражданина».

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