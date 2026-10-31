Во Франции, по данным МВД, 31 октября на улицы вышли от 320 тысяч до полумиллиона человек Фото: REUTERS.

В последние выходные октября массовые протесты вновь прокатились сразу по нескольким европейским странам. Во Франции на улицы вышли более 320 тысяч человек, из них порядка 70 тысяч в Париже. Накануне в Италии, по оценкам организаторов, более 1 млн человек приняли участие в общенациональной забастовке, часть демонстрантов после антиправительственного марша в Риме разбили палаточный лагерь у Колизея. Несколько тысяч человек также вышли на улицы в Германии и Испании, обстановка накаляется и в Польше. Совпадение новой волны протестов с Хеллоуином добавило полиции головной боли: участники беспорядков используют праздничные маски и костюмы, чтобы скрыть лица.

Франция: до 500 тысяч протестующих по всей стране

Во Франции, по данным МВД, 31 октября на улицы вышли от 320 тысяч до полумиллиона человек. В Париже полиция насчитала примерно 70 тысяч участников, в последний момент шествие было перенесено властями на окраину города. Неделей ранее численность протестующих во Франции оценивалась в 410 тысяч, кадры из крупнейших городов свидетельствуют, что говорить о «выдохшемся» народном гневе преждевременно. Демонстранты утверждают, что правительство их не слышит и обещает лишь «косметические» изменения, а не реальную реформу образования, которая является требованием молодежи.

К вечеру столкновения с полицией фиксируются в Париже, Лионе, Гренобле, Тулузе и Марселе, уже известно о задержании 296 человек. На фоне глубокого политического и экономического кризиса к протестам присоединилась и другие социальные группы, которые требуют улучшения соцобеспечения, сферы, которая не первый год идет «под нож» в целях экономии из-за бюджетного дефицита. Новые акции протеста анонсированы на 6-7 ноября.

К вечеру столкновения с полицией фиксируются в Париже, Лионе, Гренобле, Тулузе и Марселе Фото: REUTERS.

ФРГ: протест «зумеров» против милитаризации страны

В Германии на акции протеста, организованные молодежным движением «Поколение Z решает» (Gen Z regelt), вышли порядка 10 тысяч человек, хотя организаторы рассчитывали на 180 тысяч участников. Немецкие «зумеры» равнялись на французских сверстников. Участники акций считают, что правительство Мерца уделяет недостаточно внимания проблемам молодого поколения: высокой стоимости жизни, нехватки доступного жилья и состоянию образовательной системы. Отдельные группы также требовали перестать наращивать военные расходы, отказаться от возвращения обязательной военной службы по призыву и перенаправить эти деньги на социальные программы вместо милитаризации.

В Кельне полиция разогнала шествие водометами после того, как часть участников, скрыв лица, отделилась от основной колонны и начала запускать пиротехнику и дымовые шашки. В Штутгарте демонстрацию также несколько раз прерывала полиция из-за использования петард. В Берлине демонстрация в городе переросла в беспорядки и столкновения с полицией.

В Германии на акции протеста вышли порядка 10 тысяч человек Фото: REUTERS.

Италия: полтора миллиона рабочих вышли на забастовку

В Италии пик мобилизации протестующих состоялся накануне, 30 октября. Общенациональная забастовка, организованная профсоюзным объединением USB, объединила рабочих, студентов, водителей грузовиков, таксистов и фермеров. В акциях по всей стране участвовали около до 1,5 млн человек. На антиправительственную демонстрацию в Риме вышли более 100 тысяч человек. Помимо социальных требований итальянцы выступают и против военных расходов и дальнейших трат на боевые действия в Украине. Демонстрации прошли более чем в 60 населённых пунктах: в Генуе рабочие и студенты выступили против использования порта для перевозки вооружений. В Турине полиция применила водомёт, чтобы оттеснить демонстрантов от здания префектуры.

В Италии пик мобилизации протестующих состоялся накануне, 30 октября Фото: REUTERS.

Испания: стихийные волнения после ж/д катастрофы

Жуткое столкновение поездов в Испании 28 октября, унесшее жизни по меньше мере 74 человек, подлило масло в огонь стихийных протестах акций молодежи из-за жилищного кризиса и других социальных проблем. 24 октября в Барселоне были в результате стычек с полицией задержаны более 120 человек, после трагедии акции вспыхнули с новой силой. К Хеллоуину полиция объявила об усилении в Мадриде и других крупных городах. Особенно напряжённая обстановка сложилась на Балеарских островах, где в ночь на 31 октября полиция задержала десятки протестующих, в том числе с холодным оружием. Испанские правоохранители тщательно следят молодежным анонимным движением Blocus, которое накануне распространяло в интернете призывы к беспорядкам 31 октября в испанских городах.

Испанские правоохранители тщательно следят молодежным анонимным движением Blocus, которое накануне распространяло в интернете призывы к беспорядкам Фото: REUTERS.

Хеллоуин стал головной болью для полиции

В большинстве европейских стран за маски и прочие скрывающее лицо предметы на проектных акциях предусмотрены крупные штрафы. При этом, для праздничных событий и фестивалей вроде Хэллоуина, как правило, делается исключение. Назначение даты протестов и прямые призывы приходить на них в маскарадных костюмах стали некоторой правовой коллизией. Французская полиция поспешила напомнить, что любые элементы маскировки на демонстрациях даже в Хэллоуин будут расценены как нарушение закона, штраф — 150 евро.

Желающие воспользоваться моментом или просто покрасоваться своими костюмами перед журналистами нашлось достаточно. На видео можно найти и мирно шагающего штурмовика из «Звездных войн» и Человека-Паука с антиправительственным плакатом и клоунов, дразнящих шеренгу полицейских, и зомби, швыряющих камни в правоохранителей. Некоторые, напротив, не стали наряжаться, а несли плакаты с надписями вроде «В костюме разгневанного гражданина».

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