Есть одно общее заблуждение у тех, кто не сильно в теме. Мол, накопительную пенсию у россиян отобрали еще лет 10 назад. И с тех пор никаких денег на счетах у нас нет. На самом деле все немного не так. Сейчас объясню, как все есть сейчас и что хотят сделать в Минфине.
Накопительную часть пенсии, которая начислялась на личные счета работников, просто заморозили – в конце 2013 года. Все деньги там остались. Более того, на них все это время начислялся инвестиционный доход. И сейчас там скопилось 6,6 трлн рублей. Но вот к механизму выплат по накопительной части всегда было много вопросов.
Во-первых, система очень негибкая. В зависимости от объема накоплений, пенсионеру либо давали всю сумму сразу, либо растягивали выплаты пожизненно. Во втором случае прибавка оказывалась мизерной. Пороговая сумма сейчас – около 440 тысяч рублей. Если у пенсионера на счете было больше, всю сумму делили на 270 месяцев. И так получали ежемесячную прибавку.
Во-вторых, смущает вопрос наследования. Если человек успел оформить пожизненную выплату и получил хотя бы один ежемесячный платеж, в случае смерти все деньги доставались не наследникам, а переходили в общий котел пенсионного фонда.
В правительстве долго думали, как бы реанимировать эту систему пенсионных накоплений. И в 2024 году запустили программу долгосрочных сбережений. Там учли все спорные моменты. А теперь, видимо, решили унифицировать систему. И упростить жизнь тем, кто в ближайшие годы будет выходить на пенсию.
В Министерстве финансов пару лет посмотрели, как работает программа долгосрочных сбережений. Увидели, что к ней есть неплохой интерес. Россияне открыли уже около 14 млн счетов ПДС. Поэтому в Минфине решили упразднить старую систему и влить всех ее участников в новую, сообщает РБК. Вот как будет происходить этот процесс:
- Те, кто держит свои накопления в определенном НПФ и еще не открыл программу ПДС, в нем же и останутся. Просто теперь это будет новая оболочка;
- Те, кто держит деньги у управляющей компании ВЭБ.РФ («молчуны»), будут переведены в общий фонд. А потом в течение двух лет смогут выбрать, в какой НПФ они хотят перевести свой счет ПДС. Как обещают, это можно будет сделать через портал госуслуг.
Пока это лишь законопроект. Госдума должна будет принять его до конца 2026 года. А в силу он вступит с 1 апреля 2027 года.
У программы долгосрочных сбережений есть несколько важных плюсов, по сравнению с накопительной частью пенсии. В частности:
- Гибкая система начисления денег. То есть, их можно забрать единовременно, оформить срочную выплату (на 5 и 10 лет) или пожизненную;
- Деньги из программы можно забрать досрочно – например, в случае критических заболеваний;
- Накопления застрахованы на серьезную сумму – до 2,8 млн рублей (в накопительной пенсии страхуется только тело накоплений, без инвестдохода);
- Наследники смогут получать остаток на счете ПДС в случае смерти клиента. Правда, только не при пожизненной схеме выплат. Но ее вряд ли кто-то будет выбирать;
- И наконец, в ПДС есть программа софинансирования. То есть, при желании будущий пенсионер сможет дополнительно откладывать деньги и получать на них прибавку от государства.
Мы подробно писали о ПДС ранее.
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