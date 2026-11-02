В 2024 году запустили программу долгосрочных сбережений. Фото: acidmit/Shutterstock/Fotodom

Есть одно общее заблуждение у тех, кто не сильно в теме. Мол, накопительную пенсию у россиян отобрали еще лет 10 назад. И с тех пор никаких денег на счетах у нас нет. На самом деле все немного не так. Сейчас объясню, как все есть сейчас и что хотят сделать в Минфине.

НЕГИБКАЯ СИСТЕМА

Накопительную часть пенсии, которая начислялась на личные счета работников, просто заморозили – в конце 2013 года. Все деньги там остались. Более того, на них все это время начислялся инвестиционный доход. И сейчас там скопилось 6,6 трлн рублей. Но вот к механизму выплат по накопительной части всегда было много вопросов.

Во-первых, система очень негибкая. В зависимости от объема накоплений, пенсионеру либо давали всю сумму сразу, либо растягивали выплаты пожизненно. Во втором случае прибавка оказывалась мизерной. Пороговая сумма сейчас – около 440 тысяч рублей. Если у пенсионера на счете было больше, всю сумму делили на 270 месяцев. И так получали ежемесячную прибавку.

Во-вторых, смущает вопрос наследования. Если человек успел оформить пожизненную выплату и получил хотя бы один ежемесячный платеж, в случае смерти все деньги доставались не наследникам, а переходили в общий котел пенсионного фонда.

В правительстве долго думали, как бы реанимировать эту систему пенсионных накоплений. И в 2024 году запустили программу долгосрочных сбережений. Там учли все спорные моменты. А теперь, видимо, решили унифицировать систему. И упростить жизнь тем, кто в ближайшие годы будет выходить на пенсию.

Те, кто держит свои накопления в определенном НПФ и еще не открыл программу ПДС, в нем же и останутся. Фото: Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom

ВСЕ В ПДС

В Министерстве финансов пару лет посмотрели, как работает программа долгосрочных сбережений. Увидели, что к ней есть неплохой интерес. Россияне открыли уже около 14 млн счетов ПДС. Поэтому в Минфине решили упразднить старую систему и влить всех ее участников в новую, сообщает РБК. Вот как будет происходить этот процесс:

- Те, кто держит свои накопления в определенном НПФ и еще не открыл программу ПДС, в нем же и останутся. Просто теперь это будет новая оболочка;

- Те, кто держит деньги у управляющей компании ВЭБ.РФ («молчуны»), будут переведены в общий фонд. А потом в течение двух лет смогут выбрать, в какой НПФ они хотят перевести свой счет ПДС. Как обещают, это можно будет сделать через портал госуслуг.

Пока это лишь законопроект. Госдума должна будет принять его до конца 2026 года. А в силу он вступит с 1 апреля 2027 года.

Деньги можно забрать единовременно, оформить срочную выплату (на 5 и 10 лет) или пожизненную. Фото: Twinsterphoto/Shutterstock/Fotodom

ЧЕМ ПДС ЛУЧШЕ

У программы долгосрочных сбережений есть несколько важных плюсов, по сравнению с накопительной частью пенсии. В частности:

- Гибкая система начисления денег. То есть, их можно забрать единовременно, оформить срочную выплату (на 5 и 10 лет) или пожизненную;

- Деньги из программы можно забрать досрочно – например, в случае критических заболеваний;

- Накопления застрахованы на серьезную сумму – до 2,8 млн рублей (в накопительной пенсии страхуется только тело накоплений, без инвестдохода);

- Наследники смогут получать остаток на счете ПДС в случае смерти клиента. Правда, только не при пожизненной схеме выплат. Но ее вряд ли кто-то будет выбирать;

- И наконец, в ПДС есть программа софинансирования. То есть, при желании будущий пенсионер сможет дополнительно откладывать деньги и получать на них прибавку от государства.

Мы подробно писали о ПДС ранее.

Читайте также:

Стоит ли участвовать в программе долгосрочных сбережений: Плюсы и минусы