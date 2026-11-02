Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, на Западе в очередной раз признали провал попыток изоляции Владимира Путина. Я имею в виду сегодняшнюю публикацию «Нью-Йорк Таймс». Они, прежде всего, приводят в пример звонки из Хельсинки и Осло и саммит «Россия – Африка» в Москве. Ну, там они много чего пишут. Вопрос такой. В принципе, мы и сами знаем, что изоляция не состоялась. Как вы думаете, почему время от времени на Западе регулярно появляются такие публикации, заявления, умозаключения и так далее?

- Александр, я не совсем понял вопрос, честно говоря, - так отреагировал официальный представитель Кремля в понедельник, 2 ноября, на вопрос журналиста «Комсомольской правды». - Ну, журналисты пишут – и появляются (публикации. - А.Г.) Честно говоря, я не склонен воспринимать это как признание чего-то - изоляции, не изоляции - или непризнания…

Песков заявил о невозможности возобновления поставок газа через Украину Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова проделала большую работу в рамках гуманитарной операции в Алешках. В Кремле ценят уровень координации с её визави с украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ ДРУГИМ СМИ

Вопрос:

- Дмитрий Сергеевич, миссия в Алешках успешно завершена, эвакуация и помощь произошли при посредничестве Мелании Трамп, которая выразила признательность российской стороне. Скажите, пожалуйста, рассматривает ли Кремль возможность регулярных локальных гуманитарных пауз или подобных операций в других населенных пунктах?

Песков:

- Мы действительно констатируем успешное проведение этой гуманитарной операции, мы высоко ценим тот уровень координации, который был достигнут между участниками со всех сторон в ходе подготовки этой операции.

Большой труд был проделан нашим омбудсменом по правам человека Яной Лантратовой. Мы ценим уровень координации с ее визави с украинской стороны. И, конечно же, мы признательны американской стороне за помощь, и особенно Мелании Трамп.

Что касается продолжения этой практики, каждый конкретный случай является уникальным. Пока аналогичных планов нет, нет также пока аналогичных инициатив. Но, разумеется, в каждом отдельном случае интересы граждан, интересы людей, их безопасность и гуманитарное обеспечение будет ставиться во главу угла.

Вопрос:

- The Wall Street Journal сообщает, что США выступают за скорое возобновление поставок российского газа в Европу по трубопроводу транзитом через территорию Украины. А сама идея такого транзита якобы была выдвинута американскими спецпредставителями в ходе поездок в Киев и Москву. Заинтересована ли Россия в будущем возобновлении транзита газа через Украину, и допускает ли вообще такую возможность?

Песков:

- Ну, пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент, но что будет в будущем, посмотрим.

Все будет зависеть от желания покупателей, желания продавцов и возможностей продавцов. Потому что, как вы знаете, газовый рынок, он гораздо больше, чем европейский… Хотя европейский рынок является премиальным, но в то же время вы знаете, что мировые центры экономического роста находятся далеко не в Европе, они находятся все-таки на коллективном Юге.