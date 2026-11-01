Краснодарский край принял эвакуированных жителей Алешек Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Белые автобусы подъехали к гостинице уже в сумерках. Их пассажиров встречали волонтеры в ярко-оранжевых жилетах с надписью «Добро рф». Каждого выходящего брали под руку и бережно вели внутрь.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

— Наконец добрались! — улыбнулся один дедушка и галантно разрешил взять себя под руку черноволосой девушке-волонтеру. — Дорога была долгая, устали... Но главное — мы теперь в безопасности!

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Этих гостей здесь ждали, приготовили комфортабельные номера, открыли медпункты, чтобы они могли получить помощь врачей, заработал и Многофункциональный центр – для оформления документов.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Краснодарский край принял эвакуированных жителей Алешек. У региона уже есть опыт — в 2022 году Кубань принимала у себя беженцев из Херсонской области, многие из которых стали полноценными жителями края, получив жилищные сертификаты. И хотя город Алешки был освобожден одним из первых, ВСУ продолжали охотиться на его жителей. Весной этого года они устроили настоящий кошмар — бомбили с дронов так, что город оказался в блокаде. Машины с провизией и гуманитаркой постоянно обстреливались, попасть туда было невозможно. Жители столкнулись с острой нехваткой воды, еды, медикаментов. Чтобы доставить еду и вывезти людей, Россия и Украина при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились о временном прекращении огня. Так жители Алешек смогли выехать.

Тех, кто решил остаться в России, принял Краснодарский край. Людей разместили в одном из отелей.

Геннадий Иващенко идет, опираясь на палочку. Когда заходит в здание отеля, ему вручают пакет с подарками и провожают в номер.

— Я же родился в Краснодарском крае, в одном из хуторов, — рассказывает мужчина. — Можно сказать, вернулся домой. Хотя последние годы прожил в Алешках. Мы с женой как узнали про эвакуацию, сразу решили уезжать. Жить там стало просто невыносимо. Там постоянно громыхает...

Геннадий Иващенко приехал в родные края - родился он в Краснодарском крае Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Вместе с Геннадием в автобусе приехал Иван Токарь. Пока идем от парковки, разговорились:

— В 2014 году я строил олимпийские объекты в Сочи, — улыбается он. — Тогда строители нужны были, вот я из Алешек и ездил на подработку. Как дорога? Тяжелая, много времени в пути, но нас окружили вниманием. В Крыму переночевали, а потом сюда, на Кубань. Что будет дальше? Не знаю, главное — мы в безопасности и тут спокойно. Вы же видите новости, знаете, что у нас там происходит…

Иван Токарь в свое время строил олимпийские объекты Сочи Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Прибывшие люди неохотно рассказывают, как жили все эти годы. Сейчас им хочется только одного — отдохнуть в тишине, искупаться в горячей воде и наконец-то выспаться.

Людмила Адаменко приехала вместе с мужем и семью детьми. Младшей дочке три года, она всё время на руках у мамы. Старшая дочь помогает — ей 16 лет.

Людмила Адаменко - мама семерых детей Фото: Ольга СУХОВА.

— Нас очень хорошо встретили, — качает на руках дочь Людмила, когда зашла в номер гостиницы.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Для семьи приготовили детскую кроватку.

— Мирослава не спит в кроватке, — вздохнула мать.

— Решим все вопросы, не переживайте, — сотрудники отеля тут же начали узнавать, что нужно семье для комфортного проживания.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Пока Людмила укачивала дочь, остальные дети играли с мягкими игрушками, которые им подарили при заселении.

Устал после дороги и пес Миша, который приехал со своими хозяевами — супругами Еленой Ткаченко и Леонидом Сикорским. Он забежал в номер и улегся на полу, пока муж и жена разбирали вещи. Гладить себя не дал — рыкнул.

Леонид Сикорский, Елена Ткаченко и пёс Миша Фото: Ольга СУХОВА.

— Ой, нам столько вкусняшек для Миши надарили! — улыбнулась Елена. — И мы очень рады, что в гостинице разрешили поселиться с собакой. Миша живет у нас уже три года. Нам его оставила сестра, когда переезжала из Алешек три года назад, сюда, на Кубань. Мы живем вдвоем, детей нет, а Миша наш любимчик. И сестра обрадуется, когда узнает, что мы теперь рядом.

С чужими Мишка ведёт себя осторожно Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Елена Николаевна родилась в Алешках. 25 лет проработала воспитателем в детском саду. Теперь этого здания больше нет — оно разрушено.

— Там ничего не осталось, одни руины, — вздыхает женщина. — Один дом взорвали, второй, куда переехали жить, тоже пострадал от обстрела. Пришлось ютиться в доме родителей мужа. Ни газа, ни света, ни воды, ни еды с нового года вообще не было. Сначала сажали картошку в огороде, пока силы были. Потом стали так нас закидывать дронами, что выйти в огород стало опасно. Осколки летят, всё сыпется, валится. Просто невозможно было, да ещё и оба больные. Муж плечо сломал, когда чинил крышу после очередного удара. Магазины сначала работали кое-как, а потом дороги заминировали, продукты перестали привозить.

— А как до вас доходили новости о перемирии?

— По радио услышали, на батарейках работает. Мелания Трамп подключилась, все мы это слышали, ждали. И мыслей даже не было остаться – в Алешках одни руины, нас бомбили каждый день. Мы с мужем каким-то чудом живые остались. Солдаты наши дорогу разминировали, и мы смогли выбраться. Выбора даже не было – конечно мы с Россией. У нас ведь уже и паспорта российские, и пенсии мы получаем в РФ. Она и спасала, на нее и живем. Не все захотели уехать, конечно. Остались люди. Но мы там жить уже не могли. Страшно. А ведь мы с мужем всю жизнь там…

Елена Николаевна приехала с несколькими сумками, в которых лишь теплые вещи.

- Сапоги теплые взяла, зима же скоро, мужу одежду. Больше у нас ничего и не осталось, все уничтожено в этих обстрелах, - рассказывает она.

В Краснодарском крае эвакуированным жителям Алешек приготовили новые сим-карты. Здесь круглосуточно дежурят врачи, готовые в любое время оказать помощь. А она понадобится - много ведь стариков приехало. Всех прибывших осмотрели врачи, здесь люди будут под наблюдением и психологов.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

-Люди будут жить здесь столько, сколько понадобился, - отметили в администрации Краснодарского края.

Вместе с эвакуированными приехал и целый автобус с животными - кошки, собаки, и даже 14 попугаев. Всем найдется место. Главное, все в безопасности.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

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