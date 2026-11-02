Песков: Точных планов встречи Путина и Трампа на полях саммита АТЭС пока нет

Президент Путин и президент Трамп могут встретиться в Шэньчжэне. Фото: Бобылев/TASS

…- Дмитрий Сергеевич, по поводу саммита АТЭС… Помимо трехсторонней встречи «Путин, Трамп и Си» планируется ли двусторонняя - «Путин и Трамп?»

- Первое. Программа пребывания президента Путина в Шэньчжэне еще находится в стадии подготовки, - заметил официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 2 ноября, на вопросы журналистов. - Мы находимся в контакте, прежде всего, с организаторами, с китайской стороной. Пока точной конкретике по возможной трехсторонней встрече нет. Это первое.

И второе. По двусторонним встречам. Как правило, они вплотную согласовываются уже ближе к дате мероприятия. Я думаю, что уже вскорости мы будем иметь понимание, состоится ли такая «двусторонка» или нет. Сейчас таких точных планов нет.

Вместе с тем с уверенностью можно сказать, что если президент Путин и президент Трамп оба окажутся в Шэньчжэне… То, так или иначе, они, конечно, будут общаться - или отдельно сядут, или на полях мероприятия, но это общение состоится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Насколько внимательно в Кремле будут следить за промежуточными выборами в США? Считают ли в Кремле, что эти выборы могут иметь последствия для украинского урегулирования?

Песков:

- Ну, это внутреннее дело Соединенных Штатов. Мы, разумеется, очень внимательно наблюдаем, как и весь мир, собственно.

Президент Трамп останется далее президентом до завершения его президентского срока и будет проводить свою внешнюю политику.

Вопрос:

- Украинская сторона обвинила Россию в использовании гуманитарной паузы в Алешках для перегруппировки сил, восстановления позиций, которые ранее были потеряны в районе города, и снабжении своих военных необходимой помощью. Такие обвинения были выдвинуты украинскими военными в интервью телеканалу. Как в Кремле относятся к данным утверждениям украинской стороны?

Песков:

- Собственно, скорее нужно обращать такие вопросы к нашему военному ведомству. Но здесь с большой долей уверенности можно предположить, что украинские Вооруженные силы также использовали этот период для соответствующей перегруппировки и так далее… Это совершенно обычная практика в таких ситуациях.

Но еще раз повторяю, я с конкретикой незнаком, и здесь лучше спрашивать у Министерства обороны.

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