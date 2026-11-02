Китайский корабль-призрак попался в фотоловушку: американцы сфотографировали в космосе «невозможный объект»

Космический самолет «Шэньлун» с развернутыми солнечными батареями в задней части корпуса, заснятый во время выполнения своей орбитальной миссии. Фото: Defense Intelligence Agency/Maxar Technologies

Американцам удалось сфотографировать суперсекретный китайский космический самолет. Он причудливо движется по околоземной орбите, избегая радаров и фотокамер, и что он там делает, не знает никто. Фото сделали еще два года назад, и вот наконец рассекретили.

ПУТЬ ДРАКОНА

Речь идет об аппарате под названием Шэньлун (Божественный дракон). Самолет, который попал на фото, был запущен, вероятно, 14 декабря 2023 года. Китай не информирует о запусках, но мы достоверно знаем, что объект выводится на орбиту ракетой-носителем Чанчжэн-2F. Первый запуск миссии, скорее всего, состоялся в 2020 году. С тех пор было четыре старта. Каждый самолет находится на орбите чуть менее года. Тот, что попал на фото, уже приземлился, и сейчас в космосе крутится его «сменщик».

Известно, что, стартуя на ракете, самолет садится, как, собственно, самолет. Точно так же возвращались на Землю американские Шаттлы и наш Буран. Он входит в плотные слои атмосферы на громадной скорости, и от перегрева его спасают специальные облицовочные плитки. Такие плитки с Бурана можно при желании подержать в руках: они разошлись по музеям и даже, в виде сувениров, по рукам. На удивление (автор этих строк имел возможность прикоснуться) теплозащитная плитка напоминает не кафель, а скорее кусок пенопласта, только чуть тверже. Вряд ли технологии сильно изменились с тех лет. Уж очень они тогда опережали свое время.

Буксировка космического корабля «Буран» в новый павильон музея. Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Раскалившись (и растеряв львиную долю плиток) космический самолет снижает скорость и садится на взлетно-посадочную полосу. Предполагается, что его принимает военный аэродром Малан в пустыне Такла-Макан (запад Китая).

ПОПАЛСЯ, КОТОРЫЙ НЕ ДАВАЛСЯ

Поскольку уже не раз в этом тексте звучало «возможно» и «скорее всего», понятно, насколько проект засекречен. Мы не знаем точно, что самолет делает на орбите, и вообще для чего затеяна вся миссия.

Фотографию случайно удалось получить коммерческому спутнику WorldView-3, который принадлежит компании Vantor (США). Поняв, что именно попало в кадр, коммерсанты передали фотографии Пентагону (тем более, что компания давно и плотно с ним сотрудничает), и постарались все развидеть. Теперь Пентагон, подчиняясь требованию рассекречивать документы, фото опубликовал.

На нем мы видим интересную «птичку» с короткими скошенными крыльями и вытянутым назад хвостом. Солнечные батареи приделаны сзади, и это выглядит довольно неуклюже. Скорее всего, их сбрасывают перед спуском. Специалисты легко рассмотрели на корпусе те самые теплозащитные плитки. Некоторые эксперты предположили, впрочем, что на фотографии не только сам самолет, но и что-то, к нему пристыкованное. В таком случае, комично удлиненный хвост – это от второго аппарата. Но это неточно.

Из фото можно понять, что длина самолета – около 9 метров, а размах крыльев – более четырех метров. Внешне на нем нет ничего, что делает его незаметным для радаров. Тем не менее, ему удается быть скрытным. Во-первых, Божественный дракон непредсказуемо маневрирует. У него нет как таковой «орбиты», его путь напоминает запутанный клубок. Во-вторых, какая-то технология невидимости, вероятно, все же применяется: радары его не замечают. Наконец, высота полета Дракона все время меняется: он то поднимается на 600 км, то опускается до 200 км.

БУДУТ ПУЛЯТЬ ЛАЗЕРОМ?

Понятно, что китайцы отрабатывают саму по себе технологию многоразового запуска. Что еще? Самолет выбрасывает из себя некие объекты, назначение которых непонятно. Некоторые он потом ловит и затаскивает внутрь. С другими только сближается, и опять отлетает.

Все это напоминает тренировку маневров, и довольно филигранных. В Пентагоне, само собой, полны тревоги. Ведь Дракон, по идее, может незаметно сблизиться с любым другим аппаратом. В том числе с американским военным спутником, которыми космос прямо-таки набит. Сблизиться чтобы что? Ну, например, скачать данные. Поставить жучок. Переориентировать на другие задачи. Мало ли.

Также Пентагон подозревает, что китайцы готовятся к «войне в космосе» в той самой эстетике, как в «Звездных войнах»: лазерами противников будут сбивать. Военные считают, что китайцы строят на Земле лазерные пушки, а другие, поменьше, будут установлены как раз на подобных самолетах.

У США есть собственный космический самолет, X-37B. Фото: U.S. Space Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впрочем, беспокойство пентагоновцев во многом деланое. Ведь у США есть собственный космический самолет, X-37B. И китайский на него внешне даже похож. Хотя официальные американские сайты расскажут вам, что штатовская программа «абсолютно прозрачна», на деле мы знаем про X-37B еще меньше, чем про его китайский аналог. Подозревая, будто китайцы собрались шпионить и воевать на орбите, американцы тем самым выдают себя: вероятно, они-то как раз этим и занимаются. Да и опасными маневрами тоже: так, в 2024 году X-37B опробовал экстремальное торможение, чем привел случайных операторов, ставших свидетелями всех этих выкрутас, в состояние глубокого ступора.

У России такого аппарата пока нет, и, судя по открытым программам на будущее, публично о планах создания чего-то подобного не объявлялось, рассказал KP.RU академик Российской академии космонавтики Александр Железняков. Зачем самолеты американцам и китайцам, тоже непонятно, только гадания:

- Американцы ведут свой проект более десяти лет. Информации что об американский миссии, что о китайской, крайне мало. Мы можем лишь предполагать, что обе программы преследуют военные цели. Скорее всего, постановку экспериментов и отработку технологий. На этом все, - говорит он.

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