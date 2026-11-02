Талоны на солярку: в Омской области опровергли сообщения о выдаче топлива в обмен на урожай

В регионе полностью завершен сбор картофеля и овощей, что гарантирует стабильное снабжение местных жителей качественной продукцией в зимний период Фото: Андрей АБРАМОВ.

В социальных сетях появились сообщения о тяжелом положении аграриев Омской области из-за инициатив губернатора. Якобы Виталий Хоценко заявил о том, что в регионе вводятся талоны на получение дизельного топлива для аграриев, но для этого необходимо отдать собранный урожай. В качестве доказательства – видео, в котором глава региона сам сообщает о нововведениях. Но подобный ролик уже публиковался в сети и совсем с другим содержанием. «Комсомольская правда» выясняла, что на самом деле происходит в регионе с топливом и откуда появилась информация про талоны.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Первая информация о введении талонов на дизельное топливо в обмен на собранный урожай появилась в телеграм-каналах, которые позиционировались как московские новости. При этом паблик не гнушается публикацией непроверенный сведений.

Неизвестные распространили видео, на котором губернатор региона Виталий Хоценко якобы заявляет о введении талонов на получение дизельного топлива. Более того, согласно этой абсурдной выдумке, чтобы заветный талон на горючее получить, аграрий обязан отдать государству весь собранный урожай.

Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева подтвердила, что распространяемые ролики и сообщения - подделка.

«Данное видео является фейком. Подобных заявлений губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко не делал. Просим жителей доверять исключительно официальным источникам и проверенной информации», — подчеркнула Мина Ахвердиева.

Это же заявление опубликовали различные СМИ. Достаточно открыть официальные каналы главы региона или сайт правительства, чтобы понять, что Виталий Хоценко подобных заявлений никогда не делал. В его каналах и на сайте губернатора нет ни слова о талонах или конфискациях.

Для создания фейка авторы взяли реальные кадры выступления губернатора на мероприятии «Ночь выборов» и наложили на них сфабрикованную озвучку с помощью нейросетей. Дипфейк получился убедительным для невнимательного зрителя, однако при внимательном рассмотрении можно заметить несоответствие речи и мимики.

В конце октября 2026 года аналогичные вбросы о «топливном кризисе», якобы отменяемых льготах для фермеров и «экспортных резервах» массово распространялись в отношении глав почти двух десятков российских регионов. До этого подобные дипфейки с Хоценко уже опровергались властями и региональными СМИ.

Добавим, что в сеть уже попадал дипфейк из беседы Виталия Хоценко с корреспондентом по итогам сентябрьского голосования на мероприятии «Ночь выборов». Оригинал был опубликован 21 сентября, а дипфейк касался нехватки топлива.

Какая ситуация на самом деле? Никаких талонов, лимитов, очередей или принудительных изъятий урожая в регионе нет и не планируется. Напротив, в Омской области действует четко утвержденный порядок выделения субсидий и финансовых компенсаций из регионального бюджета. Эти средства целенаправленно идут на возмещение расходов аграриев на закупку дизельного топлива в период напряженной уборочной кампании. Власть не отбирает, а реально поддерживает тех, кто ежедневно трудится на земле.

В этом году сельхозхозяйства Омской области намолотили более 2,8 миллиона тонн зерна при средней урожайности 17 центнеров с гектара. Глава региона отметил, что в настоящий момент обмолочено около 90% от запланированной площади посевов. Параллельно с зерновыми заканчивается уборка масличных культур.

В регионе полностью завершен сбор картофеля и овощей, что гарантирует стабильное снабжение местных жителей качественной продукцией в зимний период.