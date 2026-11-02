Россияне рассказали, в каком коллективе они работают

58% опрошенных россиян работают, в основном, в женском коллективе. Фото: zeljkodan/Shutterstock/Fotodom

Статистика показала, женщины в России ищут работу почти на месяц дольше мужчин. Оказалось, что большинство россиян при смене работы тратят на поиск нового места до полугода. При этом большинство россиян отмечают, что коллектив на работе у них, в основном, женский. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 58% опрошенных говорят, что у них в коллективе женщин больше, чем мужчин. При этом комментирую это все по-разному: кому-то уютно, а кому-то не по душе женское окружение.

«У нас полностью женский коллектив, ни одного мужчины», - делится участница опроса.

«Всегда работал в женских коллективах, мне нравится, ко мне и сейчас и на прошлых работах хорошо относились», - говорит другой.

«В моем коллективе, мужчины, как в малине, мы ими дорожим», - улыбается третья.

«Работала и в мужском коллективе, и в женском. С мужчинами гораздо легче - они не завидуют, не ревнуют, не сплетничают, просто работают, а тетям некогда работать - им поболтать, посплетничать надо», - вспоминает еще одна участница опроса.

А вот 31% опрошенных говорят, что работают, в основном, в мужском коллективе, женщину них на работе немного, а то и вовсе нет.

«Сам работал только в мужских коллективах, всегда все хорошо, спокойно было», - делится участник опроса.

А вот 10% опрошенных россиян говорят, что у них в коллективе мужчин и женщин примерно поровну, во всем соблюдается баланс.

Оставшиеся 1% респондентов выбрали вариант «другое». Россияне отметили, что не работали никогда в коллективах, либо на себя, либо вообще никак.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 2,3 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два дня работаем, выходной в уме: Как будем отдыхать до конца этого года и в начале следующего