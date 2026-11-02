«Придерживайтесь постоянного режима дня»: озвучены три секрета китайского долголетия

Долголетие, по мнению китайских ученых, держится на трех китах - режиме дня, движении и правильном питании. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

— К 2030 году мы стремимся к достижению ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ, такой термин используют демографы. — Ред.) 80 лет… К 2035 году мы должны построить здоровый Китай, — заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Лэй Хайчао, выступая на пленарной сессии в рамках 5-го конгресса «Национальное здравоохранение», организованного Минздравом РФ и Фондом Росконгресс.

Для достижения цели активно применяются, в том числе, цифровые технологии, искусственный интеллект. Он помогает и разрабатывать новые лекарства, и повышать качество медицинских услуг, в которых больше всего нуждаются представители старшего поколения, рассказал эксперт.

Но не меньшую роль играет образ жизни, поведение самих людей. Очень важно начинать заботиться о своем здоровье и долголетии в возрасте до 40 лет. Если дотянуть до 60-ти и только тогда задуматься о мерах для продления жизни, «может быть уже поздно», предупредил специалист.

Лэй Хайчао перечислил три ключевых правила — по сути, секреты китайского долголетия. Их соблюдение позволяет многим прожить 80 и более лет в здравом уме и бодром физическом состоянии.

1. Придерживайтесь постоянного режима дня. Вставайте, ложитесь, старайтесь принимать пищу в одно и то же время. Это очень важно для поддержания баланса, постоянства внутренней среды организма.

2. Помните: физическая активность — основа здорового долголетия. Двигайтесь всегда и везде, при любой возможности. Снижение физической активности с возрастом доказанно ускоряет старение. Сохранение активности продлевает жизнь.

3. Поддерживайте нормальный вес. «В Китае борьбе с ожирением уделяется очень большое внимание», — подчеркнул глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР. Избавление от лишнего веса дает очень заметный выигрыш и в состоянии здоровья, и в продлении срока жизни, подчеркнул эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять столпов долголетия: как сохранить ясный ум, крепкие мышцы и хорошее настроение в 50+

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Мифы и реальность о том, как победить старость: интервью с косметологом Аллой Королевой