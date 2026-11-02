Ямпольская назвала русский язык духовной основой, объединяющей народы России

Советник президента РФ Елена Ямпольская во время сессии в рамках международной недели "Народы России". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Мероприятие прошло 2 ноября в Центре международной торговли, и собрало самый цвет языковедов столицы.

Главной темой сессии стало значение русского языка как основы взаимопонимания и межнационального общения в многонациональной России.

В качестве участников были приглашены серьезные специалисты в области языкознания и применения языка: генеральный секретарь Международной организации по русскому языку Наталья Бочарова, заведующая отделом литератур народов России и ближнего зарубежья Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН Елена Андрущенко, заведующая кафедрой риторики и культуры речи имени Т. А. Ладыженской ФГБОУ ВО МПГУ Елена Ерохина, народный артист России, ректор Театрального института им. Бориса Щукина Евгений Князев.

Так что разговор был всеобъемлющий и очень серьезный.

И это оправдано, ведь русский язык является фундаментом духовной общности России и тесно связан с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, считает Елена Ямпольская.

Значение языка межнационального общения в государстве, населенном множеством народов с множеством живых национальных языков и наречий невозможно переоценить. В огромной России таким языком является русский, и именно он позволяет разным народом понимать друг друга, успешно развивать культуру, науку, экономику. Более того, русский язык обладает не только чисто прикладными качествами, он является носителем духовно-нравственных ценностей, определяет общую гражданскую идентичность разных народов.

В то же время, существование единого языкового пространства вовсе не означает угнетение и девальвацию национальных языков, несущих заряд национальной идентичности. Оригинальные языки этносов должны сохраняться и развиваться, как средство сохранения культурных, ментальных особенностей каждого народа.

«Всё это определено в Основах государственной языковой политики Российской Федерации», — подчеркнула Елена Ямпольская.

И за время своего многовекового существования российскому государству удавалось совмещать эти тенденции, сохранять языковое и культурное многообразие страны.

Основа этому — системный подход в языковой и культурной политике.

Особое значение в этом процессе имеет создание единых учебников по русскому языку и литературе. Елена Ямпольская рассказала о подготовке таких учебников.

«Пособия для учащихся 10–11 класса общеобразовательной школы и учебники для среднего профессионального образования готовы. Завершилась педагогическая апробация, и с 1 сентября следующего года они должны уже лечь на парты. Учебники по литературе для средней школы тоже, надеюсь, уже будут введены со следующего года. Все остальное — через год, и тогда же — начальная школа. Изо всех сил мы стараемся, чтобы учебники были живые и чтобы они воспитывали интерес и любовь к нашему языку», — сообщила Ямпольская.

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