ВСМ будет хорошо: Андрей Никитин и Дмитрий Ядров ознакомились с ходом строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург

Фото: mintrans.gov.ru

2 часа 15 минут - столько времени займет дорога между столицами, когда поезда полетят по ВСМ (высокоскоростная железнодорожная магистраль) Москва – Санкт-Петербург. Сейчас магистраль активно строится.

Объекты строящейся ВСМ на участке от Зеленограда до Твери осмотрели вице-премьер Андрей Никитин и глава Минтранса Дмитрий Ядров. Они ознакомились с процессом изготовления железобетонных балок для эстакад магистрали. К слову, именно на этом участке пройдут комплексные испытания инфраструктуры и первого отечественного высокоскоростного поезда.

- Производство продвигается достаточными темпами, мы успешно прошли все наиболее сложные технологические этапы. Впереди – наращивание темпа и скорости, доработка и совершенствование технологий, - заявил Андрей Никитин.

- Реализация высокоскоростной магистрали – это не просто путь в 2 часа 15 минут. Это развитие новых областей промышленности, технологический рост и лидерство в этой сфере. Уверен, что по завершении этого проекта будут развиты и другие технологии в области высокоскоростного движения, – отметил Дмитрий Ядров.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Протяженность трассы – около 700 км

Поезда на ней смогут разгоняться до 400 км/ч

Около трети трассы ВСМ пройдет по эстакадам, мостам и путепроводам

Более 32000 специалистов и около 11 000 единиц техники задействовано в строительстве.

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