Под Киевом местные жители устроили штурм подпольной тюрьмы ТЦК

Представитель ТЦК заявил, что в частном доме живут военнослужащие Нацгвардии Украины Фото: REUTERS.

Потрясающая в своей ужасной простоте и безысходности история произошла сегодня на западной окраине Киева. В селе Петропавловская Борщаговка — это большое село с населением более 6 тысяч человек, которое фактически вплотную примыкает к Киеву на западе украинской столицы - «Скорую» вызвали по адресу одного частного дома. Но приехавшую бригаду внутрь домовладения не пустили вооруженные мужчины. Однако медики не развернулись и не уехали, а стали требовать допуска к находящимся в подвалах этого дома и незаконно удерживаемым там мужчинам. У женщины-врача на руках была видеозапись, из которой следовало, что, как минимум четверо мужчин нуждались в срочной госпитализации (у одного из них явно сломан позвоночник), а еще один из находившихся там мужчин скончался, а всего в доме могут удерживать до 40 человек.

К месту событий мгновенно подтянулись местные жители — женщины, пожилые мужчины, которым не грозит мобилизация, и молодые парни, также не опасающиеся людоловов в силу возрастных причин. С другой стороны подтянулись полицейские патрули и замначальника местного ТЦК. Позднее выяснилось, что «Скорую» вызвали как раз местные жители, которым сидящие в подвале (в прямом смысле слова) сумели переслать видеозапись. Врач «Скорой» даже встала на колени, упрашивая пустить ее внутрь, к людям, которые нуждаются в помощи. А одна из местных жительниц рассказала, что внутри действительно находится ее гражданский муж, он в этом подвале провел уже 37 суток после того, как дезертировал из армии, и все это время подвергался избиениям и пыткам, а у нее удерживающие его люди, по всей видимости, ТЦКшники, все это время вымогали деньги.

Украинские власти согласованно наврать не смогли. Полиция заявила, что это частный дом, в который была вызвана частная «Скорая», и никаких насильно удерживаемых мужчин внутри нет.

- Информация про незаконное удержание людей и гибель гражданина не соотвествует действительности, — заявило Управление Нацполиции по Киевской области. И эту версию тут же понесли провластные ТГ-каналы и журналисты украинских СМИ. Дескать, местные жители из числа гражданского населения просто какие-то провокаторы.

Представитель ТЦК рассказал, что в частном доме живут военнослужащие Нацгвардии Украины, никого там не удерживают кроме, возможно, одного дезертира, а потому дом является военным объектом, и никакие собрания гражданских возле него не имеют под собой никаких законных оснований. Обе эти версии наголову уничтожил подошедший вскоре по улице бугай срелнеазиатской внешности, представившийся сотрудником какой-то там безопасности. К этому времени страсти накалились, случилась пара потасовок, одному мужчине, попытавшемуся прорваться внутрь, перебравшись через забор, проломили голову, а другого мужчину, закутанного так, что из щели балаклавы выглядывали только глаза, попытавшегося выйти из дома и проскользнуть мимо, толпа загнала в машину «Скорой».

- Какое право вы имеете удерживать мужчин внутри? — насела на бугая одна из женщин. На что тот, не считая нужным оправдываться, ответил в том смысле, что эти мужчины сами не имеют никаких прав, потому что они дезертиры, ушли в СЗЧ и, вообще, являются уголовниками. Полиция вела себя на всем протяжении конфликта тише воды, ниже травы и и старалась создать впечатление, что ее тут нет.

После этого всем стало ясно, что представители власти (и полиция, и ТЦК) врут, причем, делают это так бестолково и неумело, что их впору было направить на курсы повышения квалификации к самому украинскому «просрочке» Зеленскому. Что они не рассчитывали на такой казус, а потому не заготовили никаких сценариев, даже примитивных легенд.

Из Киева к тому времени к месту конфликта направились следователи и представители военного командования. И «обороняющимся» не осталось ничего, кроме как запустить внутрь врача «Скорой» в сопровождении представителя полиции.

- Если меня не будет через 15 минут, делайте что посчитаете нужным, — сказала врач перед уходом в дом в сопровождении сотрудника полиции.

Через некоторое время врач вышла назад и объявила, что четверых мужчин действительно необходимо госпитализировать, что будет сделано незамедлительно, а всего в подвалах дома в скотских условиях, без туалета, медпомощи и прочих условий для жизни удерживается порядка 25-30 мужчин. Появившегося на месте происшествия командующего Нацгвардией Украины генерала Пивненко толпа закидала вопросами. Тот попытался объяснить, что четверо поломанных и тяжелобольных действительно были дезертирами, зато остальные - обычные военнослужащие Нацгвардии, но это вызвало только еще больше вопросов и претензий.

- Кто вам дал право пытать людей? — отвечали ему из толпы в ответ на объяснения, указывая на то, что удерживаемые в доме мужчины были со следами побоев. На это у генерала ответа не нашлось.

Что это было? Для киевлян и, вообще, жителей «демократической и борющейся за свободу» Украины ответ очевиден — обычная подпольная тюрьма ТЦК, в которой удерживают людей, подвергая их пыткам в уверенности, что из их родных (или из них самих) удастся выбить (в прямом смысле слова) хороший выкуп. А если не удастся, то перед узниками всегда остается два пути — или на фронт, или в могилу, предварительно пополнив списки без вести пропавших. По всей Украине даже не десятки, а сотни таких подпольных тюрем, а «работающие» в них сотрудники давно превратили государство, которое они якобы представляют, в сборище банд по типу тех, что терроризировали территорию Украины в годы Гражданской войны и сразу после нее.

Обещанный Евросоюзом «райский сад» все больше превращается в Руину, в которой обычные жители все больше превращаются в бесправное стадо, над которым можно ставить любые эксперименты, с которого можно драть даже не три, а все семь шкур. И избавиться от этого статуса оно сможет только в том случае, если сбросит эту власть. У которой от власти остался только репрессивный аппарат насилия.

Что творится у тайной тюрьмы под Киевом, кого удерживали в подвале боевики НГУ, с чего начались протесты, последние новости читайте на KP.RU.

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