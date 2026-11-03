Вопрос дня: Что нас объединяет? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Андрей Туманов, телеведущий, самый известный садовод:

- По-настоящему нас объединяют добрососедские отношения, будь то дача или многоквартирный дом. Все хотят жить с хорошими соседями, которые всегда помогут. Именно дружба и взаимовыручка делают даже старый домик на шести сотках райским местом.

Сергей Цеков, первый зампред Госсовета Крыма:

- Минин с Пожарским, народное ополчение в XVII веке страну спасли от развала - именно в эти дни. Похожие события мы переживали и в XXI веке. В Крыму мы именно так это ощущали. Большинство крымчан всегда чувствовали свою причастность к своей большой Родине, России, - и после развала Союза, и до путча в Киеве 2014-го. Эта сопричастность нас и объединяла.

Владимир Тимаков, демограф:

- Двести лет назад о России бы в основном сказали: «православные христиане». Это было главным объединяющим звеном. В начале ХХ века это было строительство социализма. А сейчас нас в первую очередь объединяет историческая память, деяния наших предков за тысячу с лишним лет. Ощущение, что мы продолжаем какой-то путь, начатый нашими предками.

Жанна Коровниченко, воспитатель детского сада «Аленушка», село Родино, Алтайский край:

- Перед праздником будем проводить в детском саду занятие «Блюда народов России», где отметим схожесть между кухнями разных национальностей. Например, слепим татарский чак-чак и башкирский баурсак, узнаем про блюда, похожие на наши русские пельмени.

Денис Яковлев, руководитель НКО, Самара:

- Нас всех объединяет первое слово, которое мы произносим в детстве, слово «мама». Хотя мой сын начал со слова «кит».

Юлия Трифонова, юрист, городская больница города Бугуруслана:

- Нас объединяет дух предков, сила рода. Не важно, кто какой национальности, предки едины на нашей земле. Они помогают, дают силы. Они вокруг нас - в деревьях, в воздухе, и, когда сложно, мы едем на природу, в место нашей силы.

Гарик Геворгян, председатель Союза армян Алтайского края:

- Духовные ценности. Начиная от уважения к старшим и заканчивая верой. Мы ведь тоже христиане и отмечаем церковные праздники.

Сергей Фролов, актер:

- Любовь к хорошему большому кино. Никакое телевидение и никакая платформа не отвадит меня от похода в кинотеатр - на классный фильм на большом экране и с качественным звуком.

Энно Шмидт, швейцарец, сооснователь движения «Инициатива за базовый доход»:

- Мне кажется, Россия – это страна, которая всегда выбирала свой, независимый от шаблонов образ жизни. По-моему, они в своё время увлеклись коммунизмом именно поэтому. Базовый доход соответствует принципу «всем по потребности» — ведь это свобода от страха нищеты плюс возможность выбора образа жизни.