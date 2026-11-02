"Дезертир - идеальный товар, хочешь верни в окоп, хочешь - продай семье": Под Киевом обнаружили подпольную пыточную

Только официальных дезертиров на Украине - около 400 тысяч. Один киевский подвал на всех явно не рассчитан... Фото: REUTERS.

«У меня очень сильно болит живот. Температура, озноб, слабость», - скулит дезертир, снимая себя в упор. Синяки под обоими глазами, на лбу жёлто-зелёный кровоподтёк. Запись он отправил родным, сообщив, где его удерживают без суда и следствия. Адрес — Петропавловская Борщаговка, село вплотную к Киеву, улица Солнечная, 7. Жёлтая листва, кирпичные столбы, глухие ворота.

За воротами, как признали к вечеру, держали пойманных дезертиров. Но сперва власть наговорила такого, что потом пришлось выворачиваться.

Первыми «запели» источники ТСН в правоохранительных органах: внутри всего один мужчина, ушедший в СЗЧ, то есть самовольно оставивший часть. Полиция Киевщины отвергла и незаконное удержание, и гибель человека, о которой уже затрубили Телеграм-каналы. В прокуратуре добавили: одному задержанному стало плохо, но в больницу не нужно. Замначальника областной полиции назвал дом военным объектом: пострадавших нет.

А у ворот женщина в красной форме частной скорой стоит на коленях перед полицейским. Позже её объявят тикток-блогером — как будто это отменяет синяки. Толпа лупит по воротам ногами, со двора в ответ — облако газа и пены. Когда медика наконец пускают, она выходит с другой арифметикой: в подвале 25–30 мужчин, и сами они не понимают, в каком статусе сидят. Показывает на телефоне избитых, говорит о сломанном позвоночнике и крови на матрасах. Четверых забирают в больницу. Одного ведут к машине под руки.

И тут на Солнечную приезжает сам командующий Нацгвардией генерал Александр Пивненко. «Я один здесь, а вас много. Дайте мне сказать, — просит он толпу. Сказать дали. - Военнослужащие — это наше всё. Плохое отношение к ним невозможно. Госпитализированные пойманы после СЗЧ и возвращены в подразделения». Остальные в доме — военнослужащие Нацгвардии.

К ним пустили прикормленных журналистов, которые резко стали лояльными в своем Телеграм-канале. И запуганные «военнослужащие» в гражданке закивали: «Да-да, никто не бил. Все хорошо. Мы без претензий». Тут сложно перепутать — запуганные мобилизованные, которые чего-то ждали не в ТЦК, а в подвале частного сектора. Чего?

У депутата Рады и террориста-экстремиста по совместительству Алексея Гончаренко своё объяснение — «пресс-хата». Если официально, пишет он, это помещение для бесед с мерами физического воздействия с нарушителями дисциплины. Ямы, шпицрутены и избиения перед строем, по его словам, в армии повседневность.

Но больше это смахивает на подпольную тюрьму, где беглецов или свежебусифицированных держат под выкуп. Одна женщина у ворот говорит, что за мужа с неё требуют деньги, другая — что её знакомый сидит здесь 37 дней. Дезертир — человек-невидимка: числится в СЗЧ, искать его некому, родне жаловаться страшно. Идеальный товар. Хочешь — верни в окоп, хочешь — продай обратно семье.

Только официальных дезертиров по стране - около 400 тысяч. Один подвал на Солнечной на всех явно не рассчитан. Просто в других местах не нашлось соседей с телефонами.

Что творится у тайной тюрьмы под Киевом, кого удерживали в подвале боевики НГУ, с чего начались протесты, последние новости читайте на KP.RU.

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