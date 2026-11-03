«Полина не заменит моим детям маму»: Товстик не хочет делать из Дибровой мачеху

Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: соцсети.

На днях Пресненский суд Москвы принял решение отдать младших детей экс-супругов Романа и Елены Товстиков отцу. Иск бизнесмена об определении их места жительства был удовлетворен, и теперь пятеро несовершеннолетних наследников - Анна, Артем, Алиса Агата и Артур - должны жить с папой. Старший сын, 19-летний Андрей, уже может сам решать, с кем ему оставаться. В прошлом году он переехал к бабушке с дедушкой.

Елена Товстик в соцсетях назвала решение суда чудовищным: «Это зверство — лишить моих детей матери. Дети должны оставаться с мамой. Мама - это святое». Бывшая жена миллионера посетовала, что детей отдали сожительнице мужа Полине Дибровой.

Сам Роман после суда заявил, что не ожидал такого решения. Однако бизнесмен уверен, что детям с ним будет лучше. Он рассказал, что младшие сыновья и дочери жили не в большом семейном доме с мамой, а в гостевом с нянями.

«Живут с нянями, меня туда не пускают, живут как в детском доме», - так миллионер описал положение детей в доме Елены, добавив, что не собирается препятствовать их общению с матерью.

Теперь всех интересует, как возлюбленная Товстика Полина Диброва справится с воспитанием восьмерых детей – троих собственных сыновей и пятерых наследников Романа.

В интервью порталу Voice Товстик сообщил, что не собирается делать из нее мачеху. Бизнесмен заявил, что Полина не заменит его детям мать.

«Есть дети Полины. Есть мои. Ответственность каждого родителя лежит на собственных детях. У каждого ребенка есть папа и мама. Никто никогда в жизни не будет заниматься замещением этих ролей. Я буду другом ее детям, она будет другом моим детям. Поэтому прошу журналистов не поддаваться манипуляциям, утверждая, что Полина заменяет маму, а я — папу. Это совершенно не так. Мы просто будем жить одной большой дружной семьей. Естественно в нашем доме будут установлены наши правила», — рассказал предприниматель.

Сейчас Товстик подыскивает новый дом для своего большого семейства.

«Все дети будут жить вместе со мной. Потому что семья есть семья, и она должна быть общей», - говорит Роман.

По словам предпринимателя, дети Дибровой называют его по имени – Роман или Рома. Его дети тоже зовут ее по имени – Поля или Полина.

Ранее Диброва заверила журналистов, что они с любимым мужчиной обязательно распишутся. Бизнесмен сообщил, что они пока что не были в загсе.

«Прошу не торопить события и не забегать вперед», - попросил он.

Полина Диброва тоже говорит, что не собирается заменять мать детям бойфренда. Она считает, что Товстики должны сами разобраться в своих семейных отношениях.

«Я не вмешиваюсь в споры Романа и Елены. Их дети – это их дети. Роман действует в интересах детей. Сейчас непростой период для нас. Роман сам не ожидал этот исход. Я люблю Романа и поддерживаю его, он волнуется и переживает. Прежде всего он хочет спокойствия для детей», - сообщила Диброва.

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