«Зеленский идет на эшафот»: Что будет на Украине после скандала с пыточной тюрьмой под Киевом Фото: REUTERS.

Украину ждет раскол после скандала с подпольной пыточной под Киевом, где насильно удерживали и избивали мобилизованных. Такое мнение в беседе с Радио «Комсомольская правда» выразил сенатор от Херсонской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич.

По словам сенатора, происходящее на Украине стало результатом многолетней политики киевских властей и их западных покровителей.

«На сегодняшний день под давлением внешних кураторов на Украине вскормили монстра страха под личиной демократии», — заявил Кастюкевич.

При этом политик убежден, что нынешняя ситуация неизбежно приведет к серьезным разногласиям внутри украинского руководства. По его мнению, под угрозой окажутся не только позиции Владимира Зеленского, но и будущее его ближайшего окружения.

«Раскол, на мой взгляд, на 200% произойдет в рядах киевской хунты. Зеленский сейчас идёт фактически на эшафот и ведет туда своих сторонников», — подчеркнул сенатор.

Он также обратил внимание, что история с пыточной под Киевом далеко не единственный пример насилия. В прошлом украинцы уже сталкивались с подобным. Так, многим известно о действиях сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) и многочисленных свидетельствах принудительной мобилизации.

«В сети гуляют реальные ролики, снятые на телефоны обычных жителей Украины о том, как их близких, родственников, друзей, соседей забирает и отрабатывает ТЦК. Это институт насилия внутри страны. Обратите внимание на количество флагов на кладбищах. Обратите внимание на поведение людей, которые вернулись с травмами и открывают огонь в самых разных частях Украины. Общество не просто больно, а общество запугано, люди запуганы», — заявил парламентарий.

Возвращаясь к скандалу с тайным местом содержания людей в пригороде Киева, Кастюкевич выразил уверенность, что подобные истории вызовут осуждение среди украинцев, в том числе покинувших страну.

«Что касается истории про подпольную пыточную. Я даже не назову это тюрьмой, а именно пыточную. Я глубоко убеждён, что все украинцы, которые живут, в том числе, и за пределами Украины, осудят, конечно же, политику Зеленского», — заключил сенатор.

Ранее KP.RU рассказывала о скандале вокруг тайной тюрьмы в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. По данным военкора Александра Коца, в подвале частного дома удерживали мобилизованных и военнослужащих, самовольно покинувших свои части. Медики сообщили о тяжелых травмах у находившихся там людей, а четверых пришлось госпитализировать. Ситуация вызвала массовое возмущение местных жителей и столкновения с силовиками, после чего на место прибыл глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.