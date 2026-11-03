Среди узников пыточной Азова* оказались не только взрослые люди, но и 14-летний парень Фото: Кадр видео.

Нацбат Азов* создал под Киевом тайную тюрьму для мобилизованных. Не удивляет? А киевлян, живущих в информационном вакууме, напичканных пропагандой, этот факт поразил — до протестов и столкновений с полицией. Дошло до того, что террорист и экстремист Буданов** был вынужден бросать все дела и ехать, чтобы «разобраться» — правда закончилось все нападением возмущенных людей на него самого.

Кого пытали в тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке, неподалеку от украинской столицы, чем закончились протесты и что рассказали жертвы — объясняет военкор KP.RU Александр Коц.

ТАЙНАЯ ТЮРЬМА ПОД КИЕВОМ: КАК ВСКРЫЛАСЬ ПРАВДА

Женщина в красной медицинской куртке стоит на коленях посреди улицы. Перед ней — полицейский в бронежилете. В вытянутой дрожащей руке — телефон, экраном к нему. На дисплее — мужское лицо. Под обоими глазами синяки, лоб залит жёлто-зелёным, будто кто-то пролил чай на старую фотографию. Снимает себя сам и тихо говорит по-русски: «У меня очень сильно болит живот, озноб». Голос ровный. Так говорят люди, которые уже не ждут, что их услышат.

Полицейский смотрит поверх её головы.

Женщина в красной медицинской куртке стоит на коленях перед полицейским в бронежилете. В ее телефоне - видео с мужчиной: под обоими глазами у него синяки, лоб залит жёлто-зелёным Фото: Кадр видео.

Петропавловская Борщаговка под Киевом. Улица Солнечная, 7. Кирпичные столбы, глухие коричневые ворота, жёлтая листва. За такими воротами принято жарить шашлык.

Здесь «жарили» людей. Под землёй.

Поначалу власть клялась, что за воротами пусто. Ну, почти — один солдатик, сбежавший из части, ему слегка нездоровится, в больницу не нужно, сами вылечим. Полиция божилась: ни заложников, ни пострадавших.

Люди собрались у ворот дома, который оказался тайной тюрьмой Фото: Кадр видео.

Потом медика всё-таки пустили. Вышла она с совсем другой бухгалтерией: внизу 25–30 мужиков, и ни один толком не знает, кто он тут — солдат, арестант или товар на складе. Говорила про сломанный позвоночник, про кровь на матрасах. Четверых увезли в больницу.

Ближе к ночи из подвала вывели 14-летнего подростка - скрюченная на бок голова, полные ужаса глаза Фото: Кадр видео.

Цифры у власти скакали, как давление у гипертоника: полиция начинала с одного, глава Офиса президента Кирилл Буданов** насчитал «не более 14», медик — 25–30. А ближе к ночи из подвала вывели 14-летнего подростка — скрюченная на бок голова, полные ужаса глаза. Его колотило то ли от холода, то ли от пережитого. Парню сунули телефон поговорить с сестрой, а он спросил у взрослых: «Что отвечать?»

Парню сунули телефон поговорить с сестрой, а он спросил у взрослых: «Что отвечать?» Фото: Кадр видео.

Подвал отучивает говорить своими словами. Очевидцы рассказывали, что пацана били лопатой. Шептались о худшем — пересказывать не стану. Наутро нашлись услужливые объяснители: сам полез через забор, сам сорвался, сам виноват.

Хозяин у подвала нашёлся. 1-й корпус Нацгвардии «Азов»* признал: здесь временный пункт дислокации войсковой части 3121. Держат мобилизованных и пойманных беглецов в ожидании «распределения». Остальное — «непроверенная информация о якобы пытках».

Перевожу с казённого: людей отлавливают по стране, как бродячих собак, и складывают штабелями в таких подвалах частных домов. Ни суда, ни протокола. «Распределяют», судя по лицам, кулаком и сапогом.

Люди на месте происшествия в Петропавловской Борщаговке под Киевом Фото: СОЦСЕТИ.

Родня у ворот продвигает свою версию. Одна женщина — что за мужа с неё требуют деньги. Другая — что её знакомый гниёт тут 37 дней. Кого-то обратно в окоп, кого-то — за выкуп обратно семье. Безотходное производство, где сырьё — живые мужики.

ТАЙНЫЕ ТЮРЬМЫ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ НА УКРАИНЕ: ЧТО ВСУ ТВОРЯТ С ЛЮДЬМИ

Впрочем, ничего нового на Солнечной не изобрели. Франшизе 12 лет, и бренд у неё всё тот же.

Летом 2014-го, когда «Азов»* зашёл в Мариуполь, в левом крыле терминала городского аэропорта открылась своя «Библиотека». Самолёты оттуда уже не летали, зато людей привозили исправно. Узников называли «книгами». Держали в отключённых холодильных камерах, где раньше хранили бортовое питание.

«Книги» потом заговорили. Татьяне Ганже там перебили переносицу, она оглохла на левое ухо и наслушалась про ров для тех, кто не выдержал. Ольгу Селецкую топили в бочке — мучителей звали «Мясник» и «Доктор». Бывшему таксисту, ветерану Афгана Каракосову дробили пальцы, загоняли иглы под ногти и грозили отпилить ногу. Шрам от бензопилы остался.

Ещё один «афганец», десантник Михаил Шубин, провёл в «Библиотеке» две недели. Ток, электрошокер, подвешивание на металлическом уголке. А потом сутки в яме с телами. Живым среди мёртвых.

Спасенные узники пыточной Азова* Фото: Кадр видео.

Бывший узник мариупольской тайной тюрьмы Игорь Кимаковский рассказывал мне о своём подвале без надрыва. Удушение пакетом. Ток и электрошокер. Дыба в наручниках. Стрельба из пистолета над ухом. И вода — мокрая тряпка на лицо, сверху льют, пока не начнёшь тонуть: «Было ощущение, что взорвутся лёгкие». Никто из тех, кто его пытал, не знал украинского.

С 2014-го в подвалы бросали «сепаратистов». Сегодня — своих. Тех, кто не хочет умирать за Банковую. Во Львове живодёры из ТЦК забили ногами мобилизованного со связанными за спиной руками — умер через две недели. В штурмовом полку «Скала» парню, рванувшему из-под конвоя, всадили вслед четыре пули — истёк кровью. В справке написали: «Смерть связана с несением службы». Кстати, вернуться из СЗЧ «без вопросов» можно только за деньги — 8,5 тысяч долларов.

У украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца за неполные десять месяцев — больше 6 тысяч жалоб на ТЦК. Подвал на Солнечной просто нечаянно попал в кадр.

ДЕСАНТ ИМЕНИ ЗЕ: ЧЕГО ИСПУГАЛСЯ КИЕВ

Обычно ради избитого дезертира генералы из кабинетов не вылезают. А тут к коричневым воротам за вечер съехалось столько начальства, что впору было открывать выездное заседание Ставки.

Первым примчался командующий Нацгвардией генерал Александр Пивненко. Встал у забора и взмолился: «Военнослужащие — это наше всё. Плохое отношение к ним невозможно». Откуда синяки, генерал не объяснил.

А поздно вечером пожаловал глава Офиса президента. Лично. Бывший начальник военной разведки — уж он-то в подвалах толк знает.

Зачем такой десант? Затем, что наверху лучше всех знают, что творится в таких местах. И чуют, чем пахнет толпа у ворот, где под землёй сидят чьи-то мужья и сыновья. Ворота трещали, в окна летели камни, звучали выстрелы. Ещё пара часов — и «уличная акция», как назвал это Буданов**, начала бы бродить, как забытое на солнце тесто.

Так что примчались не людей спасать — крышку на кастрюле держать. Главное Буданов** выболтал сам. В его системе координат в таком признании нет ничего предосудительного;

Один из протестующих спросил его в лоб: почему вообще существует такое здание? И глава Офиса президента спокойно ответил:

— Потому что таких зданий много.

Много — это сколько? Сотни? Тысячи? По одному в каждом областном центре? А ближе к фронту, где беглецов собирают, как червяков после дождя? На Украине так-то около 400 тысяч дел о самовольном оставлении части. И это только то, что правоохранительная система физически успевает оформить официально.

Разговаривал, к слову, Буданов** с толпой на чистом русском. Без всякого акцента.

«Я приехал сюда, чтобы разобраться, что здесь происходит», — с крепким словцом посредине. Мужику с разбитой головой — по-свойски: «Да, побили тебя, походу». А под конец, по-отечески: «Давайте понемножку расходиться. Огромное дело сделали».

Разговаривал Буданов** с толпой на чистом русском, без всякого акцента Фото: Кадр видео.

По-русски орала толпа. По-русски жаловался на живот мужчина с синяками. Вся эта «державна» осыпалась с людей за один вечер, как штукатурка после артиллерийского прилёта.

Наутро Буданов** написал в телеграме — уже на мове и по протоколу: события «недопустимы», готовятся решения для «предотвращения провокаций».

Вот и вся языковая политика. Когда больно и страшно, говорят по-русски — на кухне и у ворот пыточной. На нём же говорили и те, кто пытал Кимаковского. А мова — для камер и пресс-релизов.

ЗАЧИСТКА

Пока Буданов** говорил, финал уже готовили.

Из темноты вышли крепко сбитые молодчики в масках. Чьи — вслух никто не сказал. При Януковиче их бы назвали «титушками». Работали слаженно, как на учениях: продавили толпу, чтобы выпустить автобус Нацгвардии. Сопротивлявшихся пинали по голове. Медика, которая первой подняла шум, по слухам, задержали прямо в эфире, а к утру записали в аферистки.

Командир «Азова»* Денис «Редис» Прокопенко (террорист и экстремист) объявил, что всё это «играет на руку России». Военный омбудсман Ольга Решетилова обиделась за подопечных: «Население отблагодарило захистников плевками, яйцами, разбитыми окнами».

Люди пришли вытаскивать своих мужиков из подвала. А, оказывается, должны были сказать палачам спасибо.

ГБР завело дело о превышении власти. Пар выпустили, кто в доме хозяин — показали.

УКРАИНА В МИНИАТЮРЕ

В одном дворе за вечер уместилась вся страна — и вся её история с 2014-го. Людей хватают на улицах и держат в подвалах, как скот. На них зарабатывают трижды — на поимке, на выкупе, на возвращении. Власть врёт, пока не припрёт, а когда припрёт — врёт еще больше. С трибуны говорит на мове, между собой — по-русски. Любой протест давят люди без лиц. А виноватыми назначают тех, кто пришёл с вопросами.

13 лет назад, в ноябре 2013-го, Киеву хватило нескольких разбитых студенческих голов, чтобы выйти на площадь сотнями тысяч. Тогда за спинами стояли посольства с печеньками. Сейчас людям ломают позвоночники — и тишина. Кто-то запуган. Кто-то за Карпатами. Кого-то уже закопали вдоль линии фронта.

А подвалы сделают выводы. Телефоны станут отбирать тщательнее, расценки поднимут — риски же выросли. Бить будут так, чтобы и мысли не было пожаловаться в камеру. А общество станет еще более запуганным.

Европа промолчит. Будет и дальше любоваться фасадом. А фасад на Солнечной вполне приличный: кирпичные столбы, коричневые ворота, жёлтая листва.

Подвала с улицы не видно.

* Запрещенная в России террористическая организация

** Внесен в перечень террористов и экстремистов

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