Подростка вывели из тайной тюрьмы под Киевом, у стен которой едва не поднялся бунт против беспредела военных и ТЦК.

Рассказ подростка о тайной тюрьме под Киевом в Петропавловской Борщаговке

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«Короче, всем привет. Это я, тот парень, которого тэцэкашники в дом забрали», — вышел на связь спустя сутки подросток, видео с которым могло бы облететь весь мир. Но крупные СМИ к леденящей душу картинке остались безразличны. Парня вывели из тайной тюрьмы под Киевом, у стен которой едва не поднялся бунт против беспредела военных и ТЦК.

Свою версию подросток рассказывает из больницы.

В 200 метрах от дома движуха, машины, люди бегают. Как не пойти? Пацаны лезут на забор, с той стороны по ним бьют из огнетушителя, летят камни. Окатили и его — чуть не задохнулся. Тогда он сбегал домой — за противогазом.

Вернулся мамкин бунтарь экипированный, снова полез на забор. Кричал со всеми «Ганьба!», снимал на телефон, огрызался на деда с огнетушителем. Приключение. Немного геройства для сторис.

Только за забором была не соседская дача, а временный пункт воинской части 3121 из 1-го корпуса Нацгвардии «Азов»*, куда свозили «бусифицированных» и пойманных дезертиров.

Удар лопатой по спине — сам он думал, что сорвался, правду увидел потом на видео друга. Затащили в дом: «Чем глубже меня заносят, тем больше людей начинают бить». Человек десять — в чёрном, в балаклавах, без опознавательных знаков. Лопатами, ногами, кулаками.

Второй этаж, лицом в пол, допрос. Головой об пол — за то, что упал не на живот. Потом ножами срезали одежду, вплоть до трусов. И снимали почти голого пацана на телефон.

Сколотый зуб, порезанные пальцы, ребро. Ходит с трудом.

Потом вдруг суета. Кровь вытирают, заворачивают в жёлтую плёнку. Входит глава Офиса президента Кирилл Буданов**. Пацан его не узнаёт — глаза не видят. Решил, что начинается новый допрос. Когда позвонила сестра, спросил: «Что говорить?»

14 лет — и уже знает, что в его стране правду говорить опасно.

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Взрослые в погонах свою версию сочинили быстро. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что мальчик сам упал с дерева, а бойцы завели его в дом, чтобы уберечь от камней, и укутали в одеяло (он голый, что ли, свалился?). Глава МВД Иван Выговский добавил: родителям может грозить административная ответственность. Скидок на возраст в незалежной не делают. Не дорос ребёнок — накажут семью.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что мальчик сам упал с дерева, а бойцы завели его в дом, чтобы уберечь от камней Фото: ru.wikipedia.org.

При этом, по закону жанра, избитый пацан не забывает обвинить «рашистскую пропаганду» в раздувании скандала. Как будто это она его оприходовала лопатой.

Мельчает Украина. Раньше режимы сносили из-за побитых на Майдане «онижедетей» постарше. Но и режим сегодня куда кровожаднее.

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** Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ