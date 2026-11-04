Гай Ричи и Джейсон Стейтем снова поработают вместе: что будут снимать

Режиссер Гай Ричи (справа) и актер Джейсон Стейтем. Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Режиссер Гай Ричи и актер, в прошлом фотомодель, Джейсон Стейтем дебютировали в кино вместе: криминальная комедия «Карты, деньги, два ствола», вышедшая в 1998-м, для обоих стала первым полнометражным фильмом. И моментально обрела культовый статус. А Ричи и Стейтем поработали вместе еще пять раз: в «Большом куше» (2000), «Револьвере» (2005), «Гневе человеческом» (2021), «Операции «Фортуне»: искусстве побеждать» (2023). И в фильме с англо-испанским названием «Вива безумие» (Viva La Madness), который еще не вышел - съемки завершились в прошлом году. Он основан на романе Джей Джея Коннелли, который является продолжением его же бестселлера «Слоеный пирог» (известного по экранизации 2004 года с Дэниелом Крейгом, после которой Крейг получил роль Джеймса Бонда). Но не будет сиквелом той картины, а самостоятельным, «отдельностоящим» фильмом.

И сразу после «Вива безумие» Ричи и Стейтем объявили, что будут работать еще на одном проекте. Он называется «Dogfight» («Битва», или «Бой») и выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Там пока не разглашают никаких подробностей о сюжете. Просто говорят, что это «стильный боевик о мести», и что действие его разворачивается в лондонском преступном мире, который для Ричи и Стейтема давно уже как родной. Как с иронией пишет Variety, «можно с уверенностью предположить, что в фильме будут перестрелки, кровь - и, вне всяких сомнений, обилие суровых, грозных лиц».

Производство ленты должно начаться в начале 2027 года, а съемки, естественно, пройдут на родине Ричи и Стейтема, в Великобритании.

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