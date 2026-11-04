Национальная идентичность в музыке: ко Дню народного единства ПФКИ представил спецпроект с этно-артистами

Фото: предоставлено организаторами

Президентский фонд культурных инициатив представил специальный музыкальный видеопроект, приуроченный ко Дню народного единства. Героями первых трех видеоклипов стали участники отбора «Музконтент ПФКИ», этно-артисты из Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и Республики Бурятия: Zainetdin (Загир Зайнетдинов), Лиза Лекомцева и ЮДОНМА (Валентина Юндунова).

Спецпроект стал продолжением системной работы ПФКИ по поддержке и продвижению традиционных ценностей через современное искусство. В музыкальных видео артисты предстают в органичном синтезе традиции и актуального звучания: от башкирских мотивов и удмуртского фольклора до бурятских распевов. Плейлист с клипами доступен в официальном сообществе ПФКИ в VK.

Премьера приурочена ко Дню народного единства, который символизирует общность и сплоченность всех народов, живущих на территории нашей страны. В каждом видео артисты не только исполняют свои песни, но и рассказывают о родной культуре, языке, традициях и своей идентичности.

«Культура — это самый прочный мост, соединяющий поколения и народы. В День народного единства мы хотим еще раз подчеркнуть, что Россия — это больше, чем общая территория, это огромный мир, где сотни культур ведут непрерывный дружественный диалог. Проект, который мы представляем, показывает, как национальные языки, эпосы и мелодии органично вплетаются в современные музыкальные жанры и соседствуют друг с другом. Наша сила кроется именно в этом глубинном единстве — в умении слышать друг друга, сохранять общую историческую память и вместе строить будущее нашей большой страны», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, член Общественной палаты РФ Роман Карманов.

Напомним, что Президент России Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Наша страна — одно из самых многонациональных государств мира: на её территории веками живут представители более 190 народов. Большинство из них — коренные жители, бережно хранящие традиции своих предков.

Музыкальный видео проект «Единство народов России» доступен в социальных сетях Президентского фонда культурных инициатив ВКонтакте, ОК, а также RUTUBE и Дзен.